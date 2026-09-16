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Колишню міністерку культури Франції судитимуть за звинуваченням у корупції, їй закидають лобіювання Renault-Nissan

Київ • УНН

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Колишню міністерку культури Франції звинувачують у незаконному лобіюванні Renault-Nissan. Їй загрожує до 10 років ув’язнення.

Колишню міністерку культури Франції судитимуть за звинуваченням у корупції, їй закидають лобіювання Renault-Nissan
AP - Aurelien Morissard

У Парижі розпочався судовий процес над колишньою міністеркою культури Франції Рашидою Даті за звинуваченнями в корупції, пов’язаними з її співпрацею з автовиробником Renault-Nissan, передає УНН із посиланням на The Guardian.

Деталі

60-річну Даті звинувачують у незаконному лобіюванні: вона отримала 900 000 євро як гонорар за юридичні послуги від нідерландської дочірньої компанії Renault-Nissan у той час, коли була депутаткою Європейського парламенту. Суд має визначити, за що саме було сплачено ці кошти.

Захист Даті відкидає всі звинувачення в корупції, стверджуючи, що вона працювала "виключно" як юристка на дочірню компанію Renault-Nissan. Натомість французькі прокурори наполягають, що їй платили за лобіювання інтересів автовиробника — діяльність, заборонену для депутатів Європарламенту. За словами прокурорів, немає доказів того, що Даті фактично виконувала юридичну роботу.

Розслідування щодо Даті розпочали у 2019 році за підозрою в незаконному лобіюванні інтересів Renault-Nissan у період із жовтня 2009 року по лютий 2013 року, коли вона була депутаткою Європарламенту.

Разом із Даті судять Карлоса Гона — колишнього керівника Renault-Nissan, який потрапив у немилість; його судитимуть заочно. 72-річного Гона затримали в Японії в листопаді 2018 року за звинуваченням у фінансових зловживаннях в іншій справі, що стосувалася фальсифікації даних про його особисті доходи з метою власного збагачення. Він уникнув суду в Японії, втікши до Лівану (зокрема, сховавшись у ящику для аудіообладнання). Він заперечує будь-які правопорушення як у японській справі, так і у справі щодо Даті.

Французькі прокурори стверджують, що договір про надання юридичних послуг, підписаний у 2009 році між Даті та Гоном (за яким Даті отримувала щорічний гонорар у розмірі 300 000 євро), використовувався для приховування лобістської діяльності. Слідчі отримали цей договір у 2019 році під час обшуку в штаб-квартирі Renault після арешту Гона в Японії.

60-річна Даті, яка обіймає посаду мера 7-го округу Парижа, є однією з найвідоміших постатей серед французьких правих політиків. Вона стала першою жінкою північноафриканського та мусульманського походження, яка обійняла високу посаду у французькому уряді, коли президент-консерватор Ніколя Саркозі призначив її міністром юстиції. Згодом вона повернулася до складу уряду за часів президентства Еммануеля Макрона, обійнявши посаду міністра культури.

Даті змінила уявлення про політичну публічну особу у Франції; за її словами, досвід зростання в багатодітній родині (вона була другою з 11 дітей) у кварталі соціального житла на околиці міста Шалон-сюр-Сон у Бургундії допоміг їй краще зрозуміти французький електорат. Раніше цього року вона балотувалася на посаду мера Парижа, але програла соціалісту Еммануелю Грегуару.

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У разі визнання винною Даті загрожує до 10 років ув’язнення та штраф у розмірі до 450 000 євро. Їй також може загрожувати п’ятирічна заборона обіймати державні посади.

Адвокати Даті заявили: "Безпідставні звинувачення у торгівлі впливом у Європейському парламенті ґрунтуються на штучній юридичній конструкції, вигаданій стороною обвинувачення".

У межах окремого розслідування Даті звинувачують в отриманні майже 300 000 євро у вигляді незадекларованих виплат від енергетичної групи GDF Suez у період, коли вона була депутатом Європейського парламенту. Минулого року прокурори повідомили, що перевіряють інформацію про те, що Даті не задекларувала ювелірні вироби та годинники вартістю 420 000 євро під час вступу на посаду міністра.

Вона відкидає всі звинувачення у протиправних діях.

Антоніна Туманова

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Обшук
Довічне позбавлення волі
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Емманюель Макрон
Париж
Японія