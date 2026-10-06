Озброєні люди у масках намагались проникнути на територію Латвії і погрожували військовим
Київ • УНН
Озброєні супровідники погрожували латвійським військовим і силою спрямовували близько 20 мігрантів через кордон із білорусі. НЗС назвали це провокацією.
Невідомі у масках і зі зброєю, погрожуючи латвійським військовим, намагалися силою переправити близько 20 нелегальних мігрантів на територію країни з боку білорусі, передає УНН із посиланням на офіційний латвійський військово-інформаційний портал.
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Військовослужбовці Національних збройних сил (НЗС) Латвії перешкодили спробі групи з щонайменше 20 нелегальних мігрантів перетнути державний кордон з боку білорусі. Як повідомили в НЗС, особи, що супроводжували групу, були в масках, озброєні та погрожували латвійським військовим.
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У НЗС зазначили, що переміщення мігрантів з білорусі до Латвії було спланованою акцією. Супровідники активно підганяли групу в напрямку Латвії, одночасно погрожуючи військовослужбовцям.
За оцінкою НЗС, ця провокація відрізнялася від багатьох попередніх інцидентів особливо зухвалою та агресивною поведінкою осіб, що супроводжували мігрантів.
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У НЗС додали, що нелегальна міграція використовується як інструмент тиску на кордон Латвії, який також є зовнішнім кордоном Європейського Союзу та НАТО. На думку збройних сил, цей інцидент підтверджує, що навмисні провокації та гібридні загрози на латвійсько-білоруському кордоні триватимуть.