Вооружённые люди в масках пытались проникнуть на территорию Латвии и угрожали военнослужащим

Фото: NBS/Sargs.lv

Неизвестные в масках и с оружием, угрожая латвийским военным, пытались силой переправить около 20 нелегальных мигрантов на территорию страны со стороны беларуси, передает УНН со ссылкой на официальный латвийский военно-информационный портал.

Детали

Военнослужащие Национальных вооруженных сил (НВС) Латвии помешали попытке группы из не менее чем 20 нелегальных мигрантов пересечь государственную границу со стороны беларуси. Как сообщили в НВС, сопровождавшие группу лица были в масках, вооружены и угрожали латвийским военным.

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В НВС отметили, что перемещение мигрантов из беларуси в Латвию было спланированной акцией. Сопровождавшие активно подгоняли группу в направлении Латвии, одновременно угрожая военнослужащим.

По оценке НВС, эта провокация отличалась от многих предыдущих инцидентов особенно вызывающим и агрессивным поведением лиц, сопровождавших мигрантов.

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В НВС добавили, что нелегальная миграция используется как инструмент давления на границу Латвии, которая также является внешней границей Европейского союза и НАТО. По мнению вооруженных сил, этот инцидент подтверждает, что преднамеренные провокации и гибридные угрозы на латвийско-белорусской границе будут продолжаться.