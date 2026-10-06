Вооружённые люди в масках пытались проникнуть на территорию Латвии и угрожали военнослужащим
Киев • УНН
Вооружённые сопровождающие угрожали латвийским военнослужащим и силой направляли около 20 мигрантов через границу с Беларусью. НВС назвали это провокацией.
Неизвестные в масках и с оружием, угрожая латвийским военным, пытались силой переправить около 20 нелегальных мигрантов на территорию страны со стороны беларуси, передает УНН со ссылкой на официальный латвийский военно-информационный портал.
Детали
Военнослужащие Национальных вооруженных сил (НВС) Латвии помешали попытке группы из не менее чем 20 нелегальных мигрантов пересечь государственную границу со стороны беларуси. Как сообщили в НВС, сопровождавшие группу лица были в масках, вооружены и угрожали латвийским военным.
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В НВС отметили, что перемещение мигрантов из беларуси в Латвию было спланированной акцией. Сопровождавшие активно подгоняли группу в направлении Латвии, одновременно угрожая военнослужащим.
По оценке НВС, эта провокация отличалась от многих предыдущих инцидентов особенно вызывающим и агрессивным поведением лиц, сопровождавших мигрантов.
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В НВС добавили, что нелегальная миграция используется как инструмент давления на границу Латвии, которая также является внешней границей Европейского союза и НАТО. По мнению вооруженных сил, этот инцидент подтверждает, что преднамеренные провокации и гибридные угрозы на латвийско-белорусской границе будут продолжаться.