В Латвии планируют убрать с автодорог дорожные знаки с указателями на россию и беларусь

Министр транспорта Латвии Рихардс Козловскис заявил, что его стране не нужны дорожные знаки, указывающие на россию и беларусь. Об этом сообщает Delfi, пишет УНН.

По словам Козловскиса, в феврале ведомство вынесло на общественное обсуждение и согласование с правительством отчет, который предусматривает замену и исправление до 30 сентября текущего года дорожных знаков, указывающих на россию и беларусь, "с использованием различных решений".

Несколько недель назад мы напомнили офису нового премьер-министра об этом докладе... Конечно, есть расходы, но мы готовы к этому. Сейчас я не вижу необходимости в рекомендациях в этом направлении. Это не обязательно. Возможно, в каком-то далеком будущем

Он отметил, что отчет уже готов, так что теперь от Офиса премьера зависит, когда его внесут в повестку дня Государственной канцелярии.

По данным Портала правовых актов, отчет передали на рассмотрение правительства после согласования с рядом ведомств, в частности Минобороны, МИД, Минфином, Минюстом, Министерством разумного управления и регионального развития, Госканцелярией и Латвийской ассоциацией местных и региональных органов власти.

В отчете говорится о том, что дальнейшие действия предусматривают совершенствование системы дорожных знаков и указателей направления, сохранение текущего уровня финансирования и постепенное внедрение различных решений, включая частичные корректировки, замену отдельных дорожных знаков или улучшение маршрутов с помощью нумерации дорог и европейской разметки