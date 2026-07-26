В Латвии планируют убрать с автодорог дорожные знаки с указателями на россию и беларусь
Киев • УНН
Министр транспорта Латвии Рихардс Козловскис заявил о ненужности знаков, указывающих на россию и беларусь. На автодорогах страны насчитывается 235 таких знаков, расходы на замену оценивают в 120 тысяч евро.
Министр транспорта Латвии Рихардс Козловскис заявил, что его стране не нужны дорожные знаки, указывающие на россию и беларусь. Об этом сообщает Delfi, пишет УНН.
Детали
По словам Козловскиса, в феврале ведомство вынесло на общественное обсуждение и согласование с правительством отчет, который предусматривает замену и исправление до 30 сентября текущего года дорожных знаков, указывающих на россию и беларусь, "с использованием различных решений".
Несколько недель назад мы напомнили офису нового премьер-министра об этом докладе... Конечно, есть расходы, но мы готовы к этому. Сейчас я не вижу необходимости в рекомендациях в этом направлении. Это не обязательно. Возможно, в каком-то далеком будущем
Он отметил, что отчет уже готов, так что теперь от Офиса премьера зависит, когда его внесут в повестку дня Государственной канцелярии.
По данным Портала правовых актов, отчет передали на рассмотрение правительства после согласования с рядом ведомств, в частности Минобороны, МИД, Минфином, Минюстом, Министерством разумного управления и регионального развития, Госканцелярией и Латвийской ассоциацией местных и региональных органов власти.
В отчете говорится о том, что дальнейшие действия предусматривают совершенствование системы дорожных знаков и указателей направления, сохранение текущего уровня финансирования и постепенное внедрение различных решений, включая частичные корректировки, замену отдельных дорожных знаков или улучшение маршрутов с помощью нумерации дорог и европейской разметки
По данным компании "Latvijas Valsts ceļi", на автотрассах Латвии в настоящее время установлено 235 информационных и указательных знаков с названиями населенных пунктов россии и беларуси. В первую очередь планируют заменять устаревшие, или те, которые можно обновить до 30 сентября в рамках ремонтных или строительных работ на дорогах.
По оценкам ведомства, расходы на эти нужды составят ориентировочно 120 тысяч евро.
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