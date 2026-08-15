Завод в Самаре поразили Flamingo — появилось подтверждение
Киев • УНН
В ночь на 15 августа в Самаре прогремели взрывы. Украинский производитель FIre Point подтвердил удар по ракетному центру.
В ночь на 15 августа 2026 года в российской Самаре прогремела серия взрывов. OSINT-аналитики заявили, что был поражён район, где расположены РКЦ «Прогресс» и авиазавод «Авиакор». Украинский производитель вооружений Fire Point подтвердил поражение ракетного центра «Прогресс», пишет УНН.
Ракетно-космический центр «Прогресс» — одно из ключевых предприятий российской ракетно-космической отрасли. Центр разрабатывает и производит ракеты-носители среднего класса, в частности семейства «Союз-2», а также космические аппараты для дистанционного зондирования Земли и научных программ.
По предварительным данным, удар пришёлся по главному сборочному цеху предприятия. Также сообщается об угрозе для корпуса, расположенного рядом с авиационным заводом «Авиакор», который занимается ремонтом и обслуживанием стратегических бомбардировщиков Ту-95МС.
Как указывает OSINT-канал КіберБорошно, вероятно, речь идёт о корпусе 106А.
Он входит в производственный массив РН «Союз». Корпус 106А работает в условиях высокого класса чистоты: здесь монтируют бортовую электротехнику, приборы и печатные платы — фактически «нервную систему» носителя: систему управления, кабельную сеть, приборный отсек. Без этого этапа ракета не собирается, даже когда корпус и баки готовы.
Власти Самарской области подтвердили поражение промышленного объекта. В то же время там заявили, что атака была отбита. В регионе создан оперативный штаб.
Также главный конструктор и соучредитель Fire Point Денис Штилерман опубликовал видео запуска ракеты, вероятно, той самой, которая поразила космическое производство в Самаре.