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История и особенности финской кухни: что едят в стране тысячи озёр

Киев • УНН

 • 414 просмотра

Финская кухня формировалась под влиянием климата и природы, сочетая простые и сытные блюда из рыбы, мяса диких животных, ягод и молочных продуктов. Традиционные блюда, такие как калакукко и калакейтто, отражают уникальное сочетание ингредиентов.

История и особенности финской кухни: что едят в стране тысячи озёр

Финская кухня формировалась на протяжении веков под влиянием климата, природных условий и образа жизни местных жителей и сочетает простые и сытные блюда. Подробнее о кулинарных традициях Финляндии, их истории, о том, какие блюда считаются национальными и что особенного в финской кухне, расскажет УНН.

История финской кухни

Финская кухня формировалась в условиях, когда выбор продуктов в значительной степени зависел от природы. В стране важными источниками пищи были озёра, море, леса и сельское хозяйство. Поэтому в традиционном меню закрепились рыба, мясо диких животных, зерновые, картофель, грибы и ягоды.

Истоки этой кухни уходят в древние времена: в частности, ещё в каменном веке местные жители сочетали продукты, которые сегодня могут казаться необычными. В частности, готовили блюда из мяса и рыбы.

Важную роль в формировании кулинарных традиций сыграла необходимость длительного хранения пищи, поэтому перед зимой финны коптили или сушили рыбу, грибы, а также заготавливали впрок другие продукты. Например, блюда вроде калакукко были удобны для хранения и путешествий.

На развитие кухни повлияли и соседние страны, поэтому финская гастрономия испытала шведское и западноевропейское влияние, однако сохранила собственные традиции. Одной из них стало использование местных продуктов, которые давали озёра, леса и поля. Традиционно финская кухня была довольно простой, и в ней долгое время использовали немного специй, главным образом соль и чёрный перец.

Особенности финской кухни

Одна из главных особенностей финской кухни — большое количество рыбных блюд. Это закономерно для страны с большим количеством озёр и выходом к морю. В традиционных рецептах используют лосося, сельдь, форель, сига и другую рыбу.

Не менее важное место занимает мясо диких животных. В финской кухне можно встретить блюда из северного оленя, лося, зайца и дичи. Мясо часто сочетают с лесными ягодами, прежде всего брусникой и клюквой, которые подают в качестве соусов, гарниров, варенья или желе.

Ещё одна характерная особенность — очень специфическое сочетание продуктов. В традиционных рецептах можно встретить одновременно несколько видов мяса, мясо с рыбой или рыбу с молочными продуктами. Именно последнее сочетание довольно необычно для многих других национальных кухонь. 

Продукты растительного происхождения также имеют важное значение. Из-за северного климата ассортимент свежих овощей традиционно был ограниченным. Среди основных продуктов были морковь, свёкла, брюква, а с XVIII века появился картофель. Зато в лесах было много ягод.

Важным продуктом в Финляндии остаётся и ржаной хлеб. Один из его традиционных видов — круглый ряйкялейпя с отверстием посередине, а ржаное тесто используют и для приготовления карельских пирожков и калакукко. Финская кухня также известна большим количеством молочных продуктов, которые используют не только в качестве напитка, но и при приготовлении супов и других блюд.

Особое место в финской культуре питания занимает кофе. Его пьют в течение дня, а к напитку часто подают выпечку. Среди традиционных сладких изделий — пулла (pulla), дрожжевая булочка с кардамоном.

Традиционные блюда финской кухни

Калакукко — рыбный пирог, который хранили на зиму. Это рыба со свиным салом, запечённая внутри ржаного теста. Внешне изделие напоминает большой круглый хлеб, а само блюдо возникло как питательный продукт, который можно было приготовить заранее и хранить длительное время. Перед употреблением калакукко разогревали. Таким образом, рыба, сало и ржаное тесто сочетались в одном сытном блюде.

Калакейтто — традиционный финский рыбный суп из рыбы и молока. Среди вариантов этого блюда есть суп с лососем, картофелем и молоком. Сочетание рыбы и молочных продуктов является одной из заметных особенностей финской кухни. К традиционным супам также относится климписоппа — рыбный суп с галушками.

Калалаатикко — традиционное второе блюдо, основу которого составляют картофель и сельдь. Продукты тушат вместе и приправляют соусом. Это блюдо хорошо демонстрирует характер финской кухни: простые доступные продукты сочетают в сытную домашнюю еду.

Карельские пирожки готовят из ржаного теста с начинкой. Традиционный вариант содержит рис, сваренный на молоке, или картофельное пюре. Пирожки едят свежевыпеченными. Их также подают с munavoi — смесью масла и измельчённых варёных яиц с солью.

Среди традиционных финских десертов выделяется мямми — блюдо из ржаной муки и солода. В его состав также входят соль и сахар. Мямми долго готовят в печи, а подают со сливками, сахаром или ванильным кремом.

Другой популярный вариант к кофе — пулла. Это сладкая дрожжевая булочка с кардамоном.

Топ-7 интересных фактов о финской кухне

  1. Вода в Финляндии отличается исключительной чистотой. Её без опасений можно пить прямо из-под крана без термической обработки благодаря многоступенчатой системе фильтрации и коммуникациям, которые всегда находятся в исправном состоянии.
    1. Финны потребляют больше всего кофе в мире — в среднем около 12 кг на каждого финна. В Финляндии выпить 8 чашек кофе в течение дня — обычный режим потребления.
      1. Финны едят оленину, медвежатину и мясо лося.
        1. В Финляндии едят деликатес «Сюрстрёмминг» — ферментированную рыбу с одним из самых резких запахов.
          1. Финны не едят сладкое на завтрак — максимум лишь ягоды к каше.
            1. Чаевые в финских заведениях оставлять не принято.
              1. В Финляндии делают кофе с сыром, который называется кафеост.

                Алла Киосак

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