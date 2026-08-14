Вражеский БПЛА повредил жилой дом в Черкасской области, есть пострадавшие

Враг в ночь на пятницу, 14 августа, атаковал Черкасскую область. Об этом сообщил начальник Черкасской ОВА Игорь Табурец, информирует УНН.

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По его словам, в Смелянской территориальной общине вражеским БПЛА повреждён жилой дом.

По предварительным данным, у нас трое пострадавших. Экстренные службы работают - отметил Табурец.

Напомним

В мае в Черкассах из-за удара дрона были ранены 11 человек, в том числе двое детей. Спасатели потушили пожар в девятиэтажке и спасли девять жильцов.

В Черкассах четверо пострадавших из-за российской атаки дронами - показали последствия