Вражеский БПЛА повредил жилой дом в Черкасской области, есть пострадавшие
Киев • УНН
В ночь на 14 августа вражеский БПЛА атаковал Смелянскую общину, повредив жилой дом. По предварительным данным, три человека получили травмы.
Враг в ночь на пятницу, 14 августа, атаковал Черкасскую область. Об этом сообщил начальник Черкасской ОВА Игорь Табурец, информирует УНН.
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По его словам, в Смелянской территориальной общине вражеским БПЛА повреждён жилой дом.
По предварительным данным, у нас трое пострадавших. Экстренные службы работают
Напомним
В мае в Черкассах из-за удара дрона были ранены 11 человек, в том числе двое детей. Спасатели потушили пожар в девятиэтажке и спасли девять жильцов.
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