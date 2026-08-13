Ожидается повышение температуры на 3–5° — когда в Украину вернётся жара
Киев • УНН
Укргидрометцентр прогнозирует повышение температуры на 3–5° в воскресенье. Ночью 8–16°, днём 21–28°, в Закарпатье до 32°, без осадков.
Уже в воскресенье в Украину вернётся жара, температура, как ожидается, повысится на 3-5°, передаёт УНН со ссылкой на Укргидрометцентр.
Детали
По словам синоптиков, в следующие трое суток без осадков.
Температура ночью 8-16°, днём 21-28°, в Закарпатье 30-32°; в воскресенье повышение температуры на 3-5°
Жара спадёт до +30°: прогноз погоды на 13 августа13.08.26, 08:19 • 3314 просмотров