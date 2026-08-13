Как очистить кэш на Android: пошаговая инструкция

Медленная работа смартфона не всегда означает, что он устарел или нуждается в ремонте. Часто достаточно очистить кэш — временные файлы, которые накапливаются во время использования приложений и интернета. Это позволяет освободить часть памяти, повысить стабильность Android и решить проблемы с зависанием или длительным запуском программ, пишет УНН.

Когда очистка кэша действительно необходима

Очистка кэша — это простой и безопасный способ ускорить Android-устройство без удаления личных данных и сброса настроек. В большинстве случаев это помогает освободить дополнительное место в памяти, устранить мелкие ошибки и повысить общую стабильность работы системы.

Если смартфон внезапно начал работать медленнее, зависать или приложения открываются дольше, чем обычно, стоит начать именно с очистки кэша. В профилактических целях рекомендуется проводить очистку раз в несколько месяцев.

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Способы освободить память телефона

Кэшированные файлы — это информация, которую устройство постоянно запрашивает, чтобы сохранить её для быстрого доступа. Чтобы удалить кэш приложений, нужно:

Открыть приложение «Менеджер» и активировать функцию очистки. Система начнёт анализ, после чего появится сообщение с предложением удалить все кэшированные данные приложений;

Нажать «Очистить» или перейти к следующему подпункту задач. Для этого нажать на цифру объёма кэша, которую выдало приложение-менеджер. На экране появится список программ. Нужно выбрать только те утилиты, которые не используются или запускаются редко.

Нажать «Очистить».

Чтобы очистить кэш в мессенджере, в частности Telegram и Viber, которые считаются "вредными", поскольку они "забивают" много памяти телефона, нужно:

Открыть один из мессенджеров.

В верхнем правом углу экрана нажать на значок меню.

Перейти в настройки.

Выбрать «Данные и хранилище», а затем «Использование хранилища».

Нажать «Очистить кэш».

Записи истории и кэшированные файлы браузера занимают небольшой объём памяти, однако, если их не удалять месяцами, а то и годами, они занимают много места. Удалить кэш браузера можно следующим способом:

открыть главную страницу браузера и нажать на три маленькие точки в правом углу экрана;

В меню выбрать пункт «История».

нажать на надпись «Удалить информацию о работе браузера».

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Разница между очисткой кэша и удалением данных приложения

Очистка кэша — удаляет временные данные. Некоторые приложения могут работать медленно при следующем открытии. Функция очистки данных — навсегда удаляет все данные приложения. Сначала попробуйте удалить данные в приложении.

Кэшированные данные не являются жизненно важными для работы приложения или веб-сайта. Это просто означает, что файлы на нём нужно будет загрузить заново.

Очистка кэша приложения не приведёт к удалению ваших данных. Однако будьте осторожны: если вы очистите данные приложения, вы потеряете все настройки и сохранённые данные.

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