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Как очистить кэш на Android: пошаговая инструкция

Киев • УНН

 • 6292 просмотра

Очистка кэша помогает освободить память и улучшить стабильность Android без удаления личных данных. Рекомендуется проводить процедуру раз в несколько месяцев для профилактики.

Как очистить кэш на Android: пошаговая инструкция

Медленная работа смартфона не всегда означает, что он устарел или нуждается в ремонте. Часто достаточно очистить кэш — временные файлы, которые накапливаются во время использования приложений и интернета. Это позволяет освободить часть памяти, повысить стабильность Android и решить проблемы с зависанием или длительным запуском программ, пишет УНН

Когда очистка кэша действительно необходима

Очистка кэша — это простой и безопасный способ ускорить Android-устройство без удаления личных данных и сброса настроек. В большинстве случаев это помогает освободить дополнительное место в памяти, устранить мелкие ошибки и повысить общую стабильность работы системы.

Если смартфон внезапно начал работать медленнее, зависать или приложения открываются дольше, чем обычно, стоит начать именно с очистки кэша. В профилактических целях рекомендуется проводить очистку раз в несколько месяцев.

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Способы освободить память телефона

Кэшированные файлы — это информация, которую устройство постоянно запрашивает, чтобы сохранить её для быстрого доступа. Чтобы удалить кэш приложений, нужно:

  • Открыть приложение «Менеджер» и активировать функцию очистки. Система начнёт анализ, после чего появится сообщение с предложением удалить все кэшированные данные приложений;
    • Нажать «Очистить» или перейти к следующему подпункту задач. Для этого нажать на цифру объёма кэша, которую выдало приложение-менеджер. На экране появится список программ. Нужно выбрать только те утилиты, которые не используются или запускаются редко.
      • Нажать «Очистить».

        Чтобы очистить кэш в мессенджере, в частности Telegram и Viber, которые считаются "вредными", поскольку они "забивают" много памяти телефона, нужно:

        • Открыть один из мессенджеров.
          • В верхнем правом углу экрана нажать на значок меню.
            • Перейти в настройки.
              • Выбрать «Данные и хранилище», а затем «Использование хранилища».
                • Нажать «Очистить кэш».

                  Записи истории и кэшированные файлы браузера занимают небольшой объём памяти, однако, если их не удалять месяцами, а то и годами, они занимают много места. Удалить кэш браузера можно следующим способом: 

                  • открыть главную страницу браузера и нажать на три маленькие точки в правом углу экрана;
                    • В меню выбрать пункт «История».
                      • нажать на надпись «Удалить информацию о работе браузера».

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                        Разница между очисткой кэша и удалением данных приложения

                        Очистка кэша — удаляет временные данные. Некоторые приложения могут работать медленно при следующем открытии. Функция очистки данных — навсегда удаляет все данные приложения. Сначала попробуйте удалить данные в приложении.

                        Кэшированные данные не являются жизненно важными для работы приложения или веб-сайта. Это просто означает, что файлы на нём нужно будет загрузить заново.

                        Очистка кэша приложения не приведёт к удалению ваших данных. Однако будьте осторожны: если вы очистите данные приложения, вы потеряете все настройки и сохранённые данные. 

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                        Павел Башинский

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