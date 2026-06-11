Прослушка телефона - как узнать, следят ли за вами, и как защититься

Перегрев смартфона, быстрая разрядка батареи, странные шумы во время звонков или необъяснимая активность устройства могут вызвать подозрения в прослушивании. Хотя такие признаки не всегда свидетельствуют о слежке, их не стоит игнорировать. УНН рассказывает, как проверить телефон на возможное прослушивание, какие инструменты помогут выявить угрозу и что сделать, чтобы защитить свои личные данные и разговоры.

Признаки прослушивания телефона и кто это делает

Первым признаком прослушивания телефона, как правило, являются посторонние шумы. Однако шумы могут быть признаком переадресации вызовов или использования специального оборудования. Шум может проявляться непонятными посторонними звуками, шипением или эхом во время разговора.

Также еще одним признаком прослушивания телефона может быть быстрая разрядка батареи, а также перегрев телефона. Постоянно горячий смартфон без активного использования может сигнализировать о скрытых процессах различного происхождения.

Кроме того, увеличение трафика данных, задержки или сбои в работе устройства могут свидетельствовать о прослушивании телефона.

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Как проверить телефон на прослушивание

Для того чтобы проверить телефон на предмет прослушивания, существует несколько способов. Например, использование специальных сервисных кодов вроде *#21#, который позволяет проверить переадресацию звонков и сообщений.

Проверка на прослушивание телефона таким способом выполняется с помощью простых шагов:

введите комбинацию *#21# для проверки состояния переадресации;

далее введите *#62# для определения номера, на который перенаправляются вызовы.

Этот метод отображает данные, которые помогут вам выяснить текущее состояние устройства, связанное с вашими частными разговорами. Вы можете проверить именно SIM-карту на переадресацию звонков или сообщений, что является одним из способов прослушивания телефона.

Помимо спецкодов есть еще несколько методов: специальные программы, использование настроек вашего устройства и обычное общение с диспетчерами сервисного центра.

Удобные программы для проверки прослушивания — это EAGLE Security и сервисы для проверки на вредоносное ПО. EAGLE Security — одна из популярных, она создана для защиты мобильных устройств, ее основными функциями являются:

выявление вредоносных приложений, что помогает находить и удалять программы, которые могут отслеживать вашу деятельность;

мониторинг безопасности благодаря анализу состояния телефона и предупреждению о потенциальных угрозах;

проверка на прослушивание с помощью выявления аномальной активности, которая может свидетельствовать о шпионских действиях.

Также существуют программы для проверки на вредоносное программное обеспечение, в частности:

Malwarebytes обнаруживает и удаляет вредоносные программы, в частности шпионские, а также обеспечивает защиту в режиме реального времени;

Avast Mobile Security защищает от вирусов и программ для слежки. Программа предлагает функцию блокировки звонков и защиты конфиденциальности;

McAfee Mobile Security сканирует устройство на наличие угроз. Она предлагает функции блокировки потери данных и антивирусной защиты.

Также можно обратиться к своему оператору мобильной связи и получить официальную информацию о состоянии переадресации и попросить ее отключить, если она не была активирована вами.

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Способы защиты от прослушивания

Если вы выяснили, что ваше устройство прослушивается, то возникает вопрос, как от этого защититься? Для этого воспользуйтесь следующими шагами:

включите двухфакторную аутентификацию;

используйте биометрические методы защиты. Это отпечатки пальцев и распознавание лица;

устанавливайте приложения только из проверенных источников;

регулярно проверяйте устройство. Это поможет выявить подозрительные программы.

Использование антивирусных программ — самый простой способ обнаружить и удалить шпионские приложения с телефона. Простая проверка переадресации звонков с помощью сервисных кодов позволит избежать несанкционированного использования вашего номера.

Кроме того, старайтесь выключать Bluetooth. Потому что если он постоянно включен, то может стать точкой входа для злоумышленников.

Еще одним важным фактором является то, что злоумышленники могут прослушивать с помощью специальных тактических комплексов — это металлические блоки, которые работают как сверхмощные или фейковые вышки связи. Его ставят в неприметный микроавтобус.

Конечно, перехватить вас на скорости 100 км/ч по трассе очень трудно, но на низких скоростях вполне вероятно. Фургон с оборудованием может пристроиться к вам в метрах 50 и прослушивать ваш телефон, ведь смартфон всегда ищет лучший сигнал, чтобы экономить батарею. Он видит эту идеальную вышку и сам, абсолютно добровольно, подключается к шпионам, отдавая им весь ваш трафик.

Современный 4G очень трудно взломать на лету, поэтому шпионский фургон жестко глушит ваш сигнал и приказывает телефону принудительно снизить защиту до старого стандарта 2G.

Чтобы обезопасить себя, стоит перейти в настройки мобильной сети и выбрать режим "Только 4G", чтобы исключить возможность переключения сети на EDGE.

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