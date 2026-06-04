Как правильно почистить динамик в телефоне без повреждения смартфона

Со временем смартфон может начать звучать тише — это не обязательно означает, что он сломался. Причина может заключаться в обычной грязи, которая скапливается на сетке динамика. УНН рассказывает, как безопасно почистить динамик телефона в домашних условиях, какие инструменты для этого понадобятся и каких ошибок стоит избегать.

Почему динамик в телефоне начинает работать тише

Изменение максимальной громкости мобильного телефона практически всегда связано с внешними факторами, в частности с загрязнённой сеткой динамика. Защитная сетка имеет очень мелкие отверстия. С одной стороны, это предотвращает попадание в динамик частиц, способных ему навредить. С другой — они легко забиваются налётом, который образуется из пота и пыли. Обычно он накапливается годами, поэтому резкого снижения громкости не происходит.

Ещё одной причиной является окисление или повреждение контактов. Контакты окисляются из-за длительного и регулярного воздействия влаги. При этом телефону не обязательно напрямую контактировать с жидкостью — достаточно, например, периодически находиться в полной парами ванной комнате.

Кроме того, проблемы могут возникнуть и с самим динамиком. При падениях или ударах могут повреждаться подвижные компоненты динамика. В таких случаях звук пропадает полностью или появляются явные дефекты: хрипы, искажения, а иногда — снижение громкости. При проблемах с контактами звук чаще всего пропадает полностью или становится тише на некоторое время, а затем возвращается к норме. Долговременное снижение громкости редко связано с контактами.

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Чистка динамика в телефоне в домашних условиях

В смартфонах используется 2 вида динамиков, и подход к их чистке может отличаться.

Слуховой — используется во время разговоров. Обычно закрыт металлической сеткой.

Полифонический — используется для прослушивания музыки и громкой связи. Обычно расположен на нижнем ребре телефона и может быть закрыт металлической сеткой или тканевой мембраной.

С металлической сеткой проще, так как её сложнее повредить. С тканевой мембраной нужно быть осторожным: во-первых, в ней можно сделать прокол, во-вторых, она держится на клее и может отклеиться при использовании растворителей.

Чем можно почистить динамик смартфона

Нужные инструменты и материалы:

зубочистка;

ватные палочки;

спирт;

зубная щётка или кисточка;

игла.

Как почистить динамики в телефоне

Зафиксируйте смартфон. Перед началом работы его лучше выключить. Осмотрите динамик на наличие внешних загрязнений. Удалите их зубочисткой, аккуратно поддевая вверх и в сторону, чтобы не загонять грязь внутрь.

Ватную палочку смочите в спирте и отожмите, чтобы она была влажной, но с неё не капало.

Аккуратно нанесите спирт на сетку и подождите пару минут. За это время грязь размягчится, после чего её можно попытаться удалить.

Если это не помогло, можно использовать другой способ. Он в некоторой степени рискованный, так как грязь может проталкиваться внутрь. Это может дать временный эффект, но при частом использовании сетка забьётся изнутри, и тогда потребуется разборка телефона.

Смочите кисть или щётку в спирте. Легко прижмите к сетке и медленно двигайте из стороны в сторону в течение 2–3 минут. Повторите несколько раз и проверьте, улучшился ли звук.

Если эффекта нет, можно использовать иглу. Аккуратно очищайте каждый отверстие, погружая иглу не более чем на 1–2 мм, чтобы не повредить диффузор динамика.

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