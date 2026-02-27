$43.240.02
22:38 • 1868 просмотра
МВФ утвердил новую четырехлетнюю программу финансирования Украины объемом более $8 млрд
19:13 • 8444 просмотра
Украина финализирует разработку стратегии восстановления и обновленной защиты энергетики на 1 марта - Зеленский
Эксклюзив
26 февраля, 16:20 • 14653 просмотра
Удары по системам водоснабжения: могут ли россияне оставить Украину без воды
26 февраля, 15:08 • 17122 просмотра
Цифровую гривну внедрят после войны – НБУ сосредоточился на регулировании виртуальных активов
26 февраля, 14:09 • 17657 просмотра
В Украине внедряют новый механизм прозрачности цен на лекарства через е-рецепт
Эксклюзив
26 февраля, 13:53 • 29491 просмотра
Семейные схемы Кучуков: что скрывает земля под скандальной клиникой OdrexPhoto
26 февраля, 12:47 • 18131 просмотра
Украина и США начали двустороннюю встречу в Женеве, работаем над практическими решениями - Умеров
Эксклюзив
26 февраля, 11:34 • 84215 просмотра
Кто реально ощутит индексацию пенсий с 1 марта, а кому выплаты не повысят
26 февраля, 08:55 • 44251 просмотра
ЕБРР ухудшил прогноз роста экономики Украины
25 февраля, 19:42 • 51661 просмотра
Зеленский обсудил с Трампом вопросы, над которыми переговорщики будут работать в Женеве 26 февраля
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Рынок смартфонов ожидает рекордное падение в 2026 году из-за дефицита и подорожания памяти

Киев • УНН

18 просмотра

 • 18 просмотра

IDC прогнозирует наибольшее сокращение поставок мобильных устройств за всю историю наблюдений. Рынок упадет до минимумов десятилетней давности из-за роста стоимости микросхем памяти.

Рынок смартфонов ожидает рекордное падение в 2026 году из-за дефицита и подорожания памяти

Международная корпорация данных IDC прогнозирует крупнейшее сокращение поставок мобильных устройств за всю историю наблюдений, что приведет к падению рынка до минимумов десятилетней давности. Основной причиной кризиса стал стремительный рост стоимости микросхем памяти, спровоцированный переориентацией производителей на обслуживание инфраструктуры искусственного интеллекта. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Согласно отчету аналитиков, мировые поставки смартфонов упадут на 12,9%, составив лишь 1,12 миллиарда единиц по итогам года. Самый тяжелый удар примут производители недорогих устройств на базе Android, которые не имеют достаточного финансового запаса для поглощения растущих затрат на комплектующие.

HP, Dell, Acer и Asus рассматривают возможность использования китайских чипов памяти на фоне кризиса поставок - СМИ05.02.26, 20:49 • 7657 просмотров

В то же время такие гиганты, как Apple и Samsung, могут укрепить свои позиции и увеличить долю рынка, поскольку более мелкие конкуренты будут вынуждены существенно повышать цены или вообще прекращать деятельность из-за нерентабельности.

Приоритет искусственного интеллекта над потребительской электроникой

Кризис в цепочках поставок возник из-за агрессивного развития дата-центров компаниями Meta, Google и Microsoft, которые скупают основные объемы DRAM-памяти. Производители микросхем отдают приоритет заказам для серверов искусственного интеллекта из-за их более высокой маржинальности, что оставляет рынок смартфонов в состоянии дефицита.  

Qualcomm и Arm поразили опасения дефицита чипов памяти: может ограничить производство смартфонов05.02.26, 09:46 • 3609 просмотров

Степан Гафтко

