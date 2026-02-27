Рынок смартфонов ожидает рекордное падение в 2026 году из-за дефицита и подорожания памяти

Международная корпорация данных IDC прогнозирует крупнейшее сокращение поставок мобильных устройств за всю историю наблюдений, что приведет к падению рынка до минимумов десятилетней давности. Основной причиной кризиса стал стремительный рост стоимости микросхем памяти, спровоцированный переориентацией производителей на обслуживание инфраструктуры искусственного интеллекта. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Согласно отчету аналитиков, мировые поставки смартфонов упадут на 12,9%, составив лишь 1,12 миллиарда единиц по итогам года. Самый тяжелый удар примут производители недорогих устройств на базе Android, которые не имеют достаточного финансового запаса для поглощения растущих затрат на комплектующие.

В то же время такие гиганты, как Apple и Samsung, могут укрепить свои позиции и увеличить долю рынка, поскольку более мелкие конкуренты будут вынуждены существенно повышать цены или вообще прекращать деятельность из-за нерентабельности.

Приоритет искусственного интеллекта над потребительской электроникой

Кризис в цепочках поставок возник из-за агрессивного развития дата-центров компаниями Meta, Google и Microsoft, которые скупают основные объемы DRAM-памяти. Производители микросхем отдают приоритет заказам для серверов искусственного интеллекта из-за их более высокой маржинальности, что оставляет рынок смартфонов в состоянии дефицита.

