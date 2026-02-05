$43.170.02
"Проблемы будут, но ожидать обвала российского фронта, к сожалению, не стоит": эксперт объяснил, что означает отключение Starlink для вражеской армии
Конец соглашения о ядерном сдерживании между рф и США: что меняется в мировой безопасности и есть ли угроза для мира и Украины
Зеленский сообщил о возвращении 157 украинцев домой в рамках обмена после долгой паузы
США, Украина и рф договорились об обмене 314 пленными - Уиткофф
Восстановление открытых конкурсов на государственные должности необходимо для получения 50 млрд евро от ЕС - Шуляк
Внесенные в "белый список" Starlink работают, а терминалы россиян уже заблокированы - Федоров
Силы обороны поразили инфраструктуру российского полигона "Капустин Яр" с использованием в том числе "Фламинго" - Генштаб
Генштаб подтвердил поражение логистического хаба оккупантов, пункта управления дронов подразделения "Ахмата" на курщине
На фоне непогоды произошло уже 259 ДТП: до трети - в Киеве и области, движение на Житомирской трассе затруднено
В Абу-Даби начался второй день переговоров с участием Украины, США и рф - Умеров
"Проблемы будут, но ожидать обвала российского фронта, к сожалению, не стоит": эксперт объяснил, что означает отключение Starlink для вражеской армии
Восстановление открытых конкурсов на государственные должности необходимо для получения 50 млрд евро от ЕС - Шуляк
Микоян МиГ-29

HP, Dell, Acer и Asus рассматривают возможность использования китайских чипов памяти на фоне кризиса поставок - СМИ

Киев • УНН

 • 488 просмотра

HP, Dell, Acer и Asus рассматривают возможность закупки микросхем памяти у китайских производителей, таких как CXMT, из-за глобального кризиса поставок. Это может помочь решить проблему роста цен и угрозы запуска новых продуктов.

HP, Dell, Acer и Asus рассматривают возможность использования китайских чипов памяти на фоне кризиса поставок - СМИ

Ведущие производители ПК HP, Dell, Acer и Asus рассматривают возможность впервые закупить микросхемы памяти у китайских производителей на фоне глобального кризиса поставок, который угрожает запуску новых продуктов и повышает цены во всей технологической отрасли, стало известно Nikkei Asia, пишет УНН.

Детали

По словам трех источников, знакомых с ситуацией, HP начала проверку продукции ведущего китайского производителя микросхем памяти ChangXin Memory Technologies (CXMT), чтобы расширить альтернативные источники поставок.

HP планирует продолжать отслеживать ситуацию с поставками микросхем памяти примерно до середины 2026 года, и если поставки DRAM (динамической оперативной памяти) останутся ограниченными, а цены продолжат расти, компания, вероятно, впервые начнет закупать продукцию CXMT для рынков за пределами США, сообщили источники.

По словам одного из источников, Dell также проверяет продукцию DRAM от CXMT, опасаясь, что цены на память продолжат расти в течение 2026 года.

Хотя прохождение квалификационного процесса не обязательно означает, что они обязательно будут использовать чипы CXMT, источники сообщают, что ряд производителей ПК рассматривают китайскую компанию как потенциального "спасителя" для индустрии потребительской электроники, на фоне того, как приоритет ведущих мировых производителей микросхем памяти - Micron, Samsung и SK Hynix - в предоставлении своих мощностей гигантам в области ИИ, таким как Nvidia, Google и Amazon. Эта ситуация поставила многие рынки потребительской электроники с низкой маржой и чувствительностью к ценам в затруднительное положение.

Qualcomm и Arm поразили опасения дефицита чипов памяти: может ограничить производство смартфонов05.02.26, 09:46 • 2812 просмотров

Кризис с микросхемами памяти также создал прекрасную возможность для китайских контрактных производителей электроники играть более важную роль в цепочке поставок, сообщили Nikkei Asia несколько руководителей отрасли, при этом некоторые бренды просят этих производственных партнеров помочь расширить источники компонентов памяти.

Acer, шестой по величине производитель ПК в мире, в последние годы все больше полагается на китайских контрактных производителей в проектировании и производстве, чтобы снизить затраты, и также был открыт для использования микросхем памяти китайского производства, если бы их приобрели китайские контрактные поставщики, сообщили Nikkei Asia три человека.

"Пока китайские поставщики не начнут использовать свои новые мощности, это поможет улучшить ситуацию с дефицитом памяти", - заявил недавно журналистам Джейсон Чен, председатель правления тайваньской компании Acer, занимающейся производством ПК.

По словам двух источников, пятая по величине в мире компания по производству ПК, Asustek, также обратилась к своим китайским производственным партнерам с просьбой помочь в поставках микросхем памяти для некоторых проектов ноутбуков, если это возможно.

В прошлом производители ПК стремились контролировать закупку некоторых ключевых компонентов, включая основные процессоры, дисплеи и память, тогда как контрактные производители электроники преимущественно занимались закупкой менее важных деталей и выполняли сборочные работы по указанию.

"Однако на фоне масштабного глобального дефицита памяти эта динамика меняется, и теперь производители ПК надеются, что их производственные партнеры смогут использовать свои собственные связи в цепочке поставок для расширения возможностей закупки памяти", - сказал Nikkei Asia один из руководителей цепочки поставок.

Руководитель компании-производителя игровых ПК заявил изданию Nikkei Asia, что он придерживается консервативной точки зрения на то, насколько китайские поставщики микросхем памяти смогут помочь смягчить дефицит поставок, учитывая, что стандартный процесс отбора новых поставщиков занимает около двух кварталов. "Кроме того, мы знаем, что подавляющее большинство новых мощностей будет в приоритетном порядке предоставлено китайским компаниям, таким как Huawei и Lenovo, что оставит мало места для других", - сказал он.

Тем не менее, китайские производители микросхем памяти уже влияют на мировой рынок, хотя пока что в основном обслуживают внутренних клиентов.

Продукция CXMT уже используется многими китайскими производителями смартфонов, включая Huawei, Xiaomi, Oppo и Vivo, а также производителями компьютеров, такими как Lenovo, и их поставщиками облачных услуг, такими как ByteDance и Alibaba Cloud. Компания Yangtze Memory Technologies Corp. (YMTC) стала одним из ведущих производителей NAND-памяти по доле рынка, несмотря на то, что находится в торговом черном списке США, и даже самостоятельно выходит на зарубежные рынки, пишет издание. Недавно компания запустила свою линейку твердотельных накопителей (SSD) ZhiTai на Тайване, а также предлагает SSD-продукты в Сингапуре, Филиппинах и Таиланде через T-Mall.

Как DRAM, так и NAND являются важными компонентами памяти для всех типов электронных устройств. DRAM играет решающую роль в производительности системы, обеспечивая быстрый доступ к данным, в то время как NAND является основным компонентом хранения данных в ноутбуках и компьютерах.

Производство микросхем памяти долгое время находилось под контролем нескольких компаний из Южной Кореи, США и Японии, но доля CXMT на мировом рынке DRAM выросла примерно до 5% по доходам, тогда как YMTC имела около 10% рынка NAND в 2025 году, как показали данные Counterpoint. Обе компании значительно расширяют производственные мощности, как сообщало Nikkei Asia. По данным исследовательской компании Yole Group, по объему выпускаемых пластин обе компании, CXMT и YMTC, превысили 10% рыночной доли.

Компания HP не ответила на запрос Nikkei Asia о комментариях. Dell и Asus отказались от комментариев для этой статьи.

Acer заявила: "Мы не раскрываем наших поставщиков, но поддерживаем тесный контакт с многочисленными мировыми производителями и поставщиками, чтобы динамично корректировать операции и управлять изменениями цен на компоненты. Мы работаем с многочисленными производителями и поставщиками для повышения устойчивости нашего цепочки поставок".

Дефицит чипов грозит ростом цен на смартфоны и компьютеры до 20% - FT01.01.26, 09:00 • 7999 просмотров

Юлия Шрамко

ЭкономикаНовости МираТехнологии
