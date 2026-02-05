HP, Dell, Acer та Asus розглядають використання китайських чіпів пам'яті на тлі кризи поставок - ЗМІ

Провідні виробники ПК HP, Dell, Acer та Asus розглядають можливість вперше закуповувати мікросхеми пам'яті у китайських виробників на тлі глобальної кризи поставок, що загрожує запуску нових продуктів та підвищує ціни у всій технологічній галузі, стало відомо Nikkei Asia, пише УНН.

За словами трьох джерел, знайомих із ситуацією, HP розпочала перевірку продукції провідного китайського виробника мікросхем пам'яті ChangXin Memory Technologies (CXMT), щоб розширити альтернативні джерела постачання.

HP планує продовжувати відслідковувати ситуацію з постачаннями мікросхем пам'яті приблизно до середини 2026 року, і якщо постачання DRAM (динамічної оперативної пам'яті) залишиться обмеженим, а ціни продовжать зростати, компанія, ймовірно, вперше почне закуповувати продукцію CXMT для ринків за межами США, повідомили джерела.

За словами одного із джерел, Dell також перевіряє продукцію DRAM від CXMT, побоюючись, що ціни на пам'ять продовжать зростати протягом 2026 року.

Хоча проходження кваліфікаційного процесу не обов'язково означає, що вони обов'язково будуть використовувати чіпи CXMT, джерела повідомляють, що низка виробників ПК розглядають китайську компанію як потенційного "рятівника" для індустрії споживчої електроніки, на тлі того, як пріоритет провідних світових виробників мікросхем пам'яті - Micron, Samsung і SK Hynix - у наданні своїх потужностей гігантам у галузі ШІ, таких як Nvidia, Google та Amazon. Ця ситуація поставила багато ринків споживчої електроніки з низькою маржою та чутливістю до цін у скрутне становище.

Криза з мікросхемами пам'яті також створила чудову нагоду для китайських контрактних виробників електроніки відігравати важливішу роль у ланцюжку поставок, повідомили Nikkei Asia кілька керівників галузі, при цьому деякі бренди просять цих виробничих партнерів допомогти розширити джерела компонентів пам'яті.

Acer, шостий за величиною виробник ПК у світі, останніми роками все більше покладається на китайських контрактних виробників у проектуванні та виробництві, щоб знизити витрати, і також був відкритий для використання мікросхем пам'яті китайського виробництва, якби їх придбали китайські контрактні постачальники, повідомили Nikkei Asia три людини.

"Поки китайські постачальники не почнуть використовувати свої нові потужності, це допоможе покращити ситуацію з дефіцитом пам'яті", - заявив нещодавно журналістам Джейсон Чен, голова правління тайванської компанії Acer, що займається виробництвом ПК.

За словами двох джерел, п'ята за величиною у світі компанія з виробництва ПК, Asustek, також звернулася до своїх китайських виробничих партнерів із проханням допомогти у постачанні мікросхем пам'яті для деяких проєктів ноутбуків, якщо це можливо.

У минулому виробники ПК прагнули контролювати закупівлю деяких ключових компонентів, включаючи основні процесори, дисплеї та пам'ять, тоді як контрактні виробники електроніки переважно займалися закупівлею менш важливих деталей і виконували складальні роботи за вказівкою.

"Однак на тлі масштабного глобального дефіциту пам'яті ця динаміка змінюється, і тепер виробники ПК сподіваються, що їхні виробничі партнери зможуть використовувати свої власні зв'язки в ланцюжку постачання для розширення можливостей закупівлі пам'яті", - сказав Nikkei Asia один із керівників ланцюжка постачання.

Керівник компанії-виробника ігрових ПК заявив виданню Nikkei Asia, що він дотримується консервативної точки зору на те, наскільки китайські постачальники мікросхем пам'яті зможуть допомогти пом'якшити дефіцит поставок, враховуючи, що стандартний процес відбору нових постачальників займає близько двох кварталів. "Крім того, ми знаємо, що переважна більшість нових потужностей буде в пріоритетному порядку надана китайським компаніям, таким як Huawei і Lenovo, що залишить мало місця для інших", - сказав він.

Тим не менш, китайські виробники мікросхем пам'яті вже впливають на світовий ринок, хоча поки що в основному обслуговують внутрішніх клієнтів.

Продукція CXMT вже використовується багатьма китайськими виробниками смартфонів, включаючи Huawei, Xiaomi, Oppo та Vivo, а також виробниками комп'ютерів, такими як Lenovo, та їх постачальниками хмарних послуг, такими як ByteDance та Alibaba Cloud. Компанія Yangtze Memory Technologies Corp. (YMTC) стала одним із провідних виробників NAND-пам'яті за часткою ринку, попри те, що перебуває в торговому чорному списку США, і навіть самостійно виходить на закордонні ринки, пише видання. Нещодавно компанія запустила свою лінійку твердотільних накопичувачів (SSD) ZhiTai на Тайвані, а також пропонує SSD-продукти у Сінгапурі, Філіппінах та Таїланді через T-Mall.

Як DRAM, і NAND є важливими компонентами пам'яті для всіх типів електронних пристроїв. DRAM відіграє вирішальну роль у продуктивності системи, забезпечуючи швидкий доступ до даних, у той час як NAND є основним компонентом зберігання даних у ноутбуках та комп'ютерах.

Виробництво мікросхем пам'яті довгий час перебувало під контролем кількох компаній з Південної Кореї, США та Японії, але частка CXMT на світовому ринку DRAM зросла приблизно до 5% за доходами, тоді як YMTC мала близько 10% ринку NAND у 2025 році, як показали дані Counterpoint. Обидві компанії значно розширюють виробничі потужності, як повідомляло Nikkei Asia. За даними дослідницької компанії Yole Group, за обсягом пластин, що випускаються, обидві компанії, CXMT і YMTC, перевищили 10% ринкової частки.

Компанія HP не відповіла на запит Nikkei Asia про коментарі. Dell та Asus відмовилися від коментарів для цієї статті.

Acer заявила: "Ми не розкриваємо наших постачальників, але підтримуємо тісний контакт із численними світовими виробниками та постачальниками, щоб динамічно коригувати операції та керувати змінами цін на компоненти. Ми працюємо з численними виробниками та постачальниками для підвищення стійкості нашого ланцюжка постачання".

