Гривня почала зміцнюватися - що буде далі з національною валютою
рф проводить ІПСО проти угорців на Закарпатті - СБУ викрила схему з погрозами
Інтерсіті між Києвом та Харковом обмежать тимчасово, планують відновити до кінця березня - Укрзалізниця
Politico: у Трампа прагнуть використати мирні переговори щодо війни рф проти України для протидії Китаю
У ЄС перед самітом провели ще одну спробу змусити Орбана розблокувати €90 млрд кредиту Україні - що відомо
Це питання поваги й етики: SOWA про виступи без гонорару
Євросоюз неофіційно відкрив усі шість переговорних кластерів для України - Кос
Україна та Іспанія створять спільну слідчу групу для розслідування вбивства Портнова - Генпрокурор Кравченко
Філарет у лікарні через загострення хронічних недуг – що зараз відомо про стан Патріарха
Український аналог ATACMS - яка вона, нова балістична ракета FP-7
Зендая розвіяла чутки про весілля з Томом Голландом: що відомо

Київ • УНН

 • 12 перегляди

Акторка спростувала чутки про шлюб, пояснивши появу весільних фото роботою штучного інтелекту. Фейкові кадри ввели в оману навіть близьких друзів зірки.

Американська акторка Зендая з гумором відреагувала на хвилю інтернет-спекуляцій про її весілля з колегою Томом Голландом. Десятки фотографій, створених штучним інтелектом, активно поширювалися у мережі та вводили в оману навіть близьких акторки, передає УНН з посиланням на BBC.

Деталі

"Люди бачили ці фото та захоплювалися: "Ваші весільні світлини неймовірні!" - розповіла Зендая у ефірі шоу Джиммі Кіммела. - А я відповідаю: "Це AI, це не справжнє"".

На питання про справжнє одруження акторка пожартувала, що про нього навіть не чула. Вона зазначила, що обдуреними виявилися не лише фанати: деякі знайомі були впевнені, що церемонія відбулася, і навіть засмутилися через відсутність запрошення.

На зображеннях пара постає у весільних вбраннях на фоні мальовничого озера Комо. Деякі автори AI-фото додавали у кадр відомих колег акторів, зокрема Роберта Дауні-молодшого та Тобі Магуайра, а одне з фото Голланда з маскою Людини-павука стало вірусним у соцмережах.

Чутки про нібито таємне весілля почалися ще з коментарів стиліста Зендаї Лоу Роуча та посилилися, коли акторку помітили з золотою обручкою на Паризькому тижні моди.

До речі, Зендая та Голланд познайомилися у 2017 році на зйомках фільму "Людина-павук: Повернення додому". Цього літа вони знову зустрінуться на екрані у четвертій частині франшизи "Spider-Man: Brand New Day". Крім того, акторка знімається у "Дюні 3" разом із Тімоті Шаламе, а також у масштабній екранізації "Одіссеї" від Крістофера Нолана.

Станіслав Кармазін

СвітУНН Lite