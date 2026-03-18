Зендая розвіяла чутки про весілля з Томом Голландом: що відомо

Американська акторка Зендая з гумором відреагувала на хвилю інтернет-спекуляцій про її весілля з колегою Томом Голландом. Десятки фотографій, створених штучним інтелектом, активно поширювалися у мережі та вводили в оману навіть близьких акторки, передає УНН з посиланням на BBC.

"Люди бачили ці фото та захоплювалися: "Ваші весільні світлини неймовірні!" - розповіла Зендая у ефірі шоу Джиммі Кіммела. - А я відповідаю: "Це AI, це не справжнє"".

На питання про справжнє одруження акторка пожартувала, що про нього навіть не чула. Вона зазначила, що обдуреними виявилися не лише фанати: деякі знайомі були впевнені, що церемонія відбулася, і навіть засмутилися через відсутність запрошення.

На зображеннях пара постає у весільних вбраннях на фоні мальовничого озера Комо. Деякі автори AI-фото додавали у кадр відомих колег акторів, зокрема Роберта Дауні-молодшого та Тобі Магуайра, а одне з фото Голланда з маскою Людини-павука стало вірусним у соцмережах.

Чутки про нібито таємне весілля почалися ще з коментарів стиліста Зендаї Лоу Роуча та посилилися, коли акторку помітили з золотою обручкою на Паризькому тижні моди.

До речі, Зендая та Голланд познайомилися у 2017 році на зйомках фільму "Людина-павук: Повернення додому". Цього літа вони знову зустрінуться на екрані у четвертій частині франшизи "Spider-Man: Brand New Day". Крім того, акторка знімається у "Дюні 3" разом із Тімоті Шаламе, а також у масштабній екранізації "Одіссеї" від Крістофера Нолана.



