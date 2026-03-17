Україна та Іспанія створять спільну слідчу групу для розслідування вбивства Портнова - Генпрокруор Кравченко

Київ • УНН

 • 4240 перегляди

Генпрокурор Кравченко обговорив в Іспанії екстрадицію злочинців та розслідування вбивства Андрія Портнова. Сторони створять спільну слідчу групу JIT.

Генеральний прокурор України Руслан Кравченко здійснив робочий візит до Іспанії, де зустрівся з генпрокурором Іспанії - Терезою Перамато. Говорили про екстрадицію, міжнародну правову допомогу, а також розслідування вбивства українського політика та юриста Андрія Портнова, передає УНН.

Деталі

Кравченко вже завершив робочий візит до Королівства Іспанії, під час якого провів низку важливих зустрічей. Зокрема, зустрівся з Генеральним прокурором Королівства Іспанії Терезою Перамато.

За словами Генпрокурора, ключові теми − екстрадиція та міжнародна правова допомога. З 2022 року Іспанія задовольнила 13 запитів України щодо видачі підозрюваних у тяжких злочинах, 9 із них уже передані українській стороні.

Окремо обговорили розслідування вбивства українського політика та юриста Андрія Портнова, яке сталося в Іспанії. Для нас важливо встановити всі обставини: від виконавців і організаторів до ширшого контексту цього злочину. Нам вдалося переконати колег у необхідності створення спільної міжнародної слідчої групи (Joint Investigation Team) та підтвердити стратегічну роль України як партнера у цьому розслідуванні. Ми вже передали іспанським судовим органам усі необхідні документи для запуску JIT. Такий формат посилить і пришвидшить розслідування 

- повідомив Кравченко. 

Додамо

Крім того, Генпрокурор провів переговори з Міністром юстиції Феліксом Боланьйосом Гарсією, а також Президентом Національного суду Хуаном Мануелем Фернандесом Мартінесом.

Підкреслив, що ми високо цінуємо конструктивну взаємодію між Україною та Іспанією у сфері кримінальної юстиції. Саме завдяки такій співпраці вдається забезпечувати невідворотність покарання для осіб, які намагаються уникнути відповідальності, переховуючись за кордоном. Передав колегам перелік актуальних для нас справ. Обговорили питання універсальної юрисдикції, дотримання прав людини у процедурі екстрадиції та гарантування безпеки екстрадованих осіб 

- повідомив Кравченко.

Крім того, за словами Генпрокурора, актуальною залишається співпраця у протидії організованій злочинності, фінансовим махінаціям, кіберзлочинам та документуванні воєнних злочинів росії.

Іспанія − важливий партнер України у забезпеченні справедливості. Дякую за співпрацю! - резюмував Кравченко.

Іспанська поліція підтвердила затримання ймовірного виконавця вбивства Портнова25.02.26, 20:38 • 72422 перегляди

Раніше

Телеканал Antena 3 News повідомив, що у Німеччині заарештували ймовірного вбивцю колишнього заступника голови АП часів Януковича Андрія Портнова.

Нагадаємо

У травні 2025 року МЗС України підтвердило вбивство колишнього заступника голови Адміністрації президента Віктора Януковича Андрія Портнова.

Антоніна Туманова

ПолітикаКримінал
Кібератака
Війна в Україні
Руслан Кравченко
Іспанія
Німеччина
Україна