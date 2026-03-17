Україна та Іспанія створять спільну слідчу групу для розслідування вбивства Портнова - Генпрокруор Кравченко

Генеральний прокурор України Руслан Кравченко здійснив робочий візит до Іспанії, де зустрівся з генпрокурором Іспанії - Терезою Перамато. Говорили про екстрадицію, міжнародну правову допомогу, а також розслідування вбивства українського політика та юриста Андрія Портнова, передає УНН.

Кравченко вже завершив робочий візит до Королівства Іспанії, під час якого провів низку важливих зустрічей. Зокрема, зустрівся з Генеральним прокурором Королівства Іспанії Терезою Перамато.

За словами Генпрокурора, ключові теми − екстрадиція та міжнародна правова допомога. З 2022 року Іспанія задовольнила 13 запитів України щодо видачі підозрюваних у тяжких злочинах, 9 із них уже передані українській стороні.

Окремо обговорили розслідування вбивства українського політика та юриста Андрія Портнова, яке сталося в Іспанії. Для нас важливо встановити всі обставини: від виконавців і організаторів до ширшого контексту цього злочину. Нам вдалося переконати колег у необхідності створення спільної міжнародної слідчої групи (Joint Investigation Team) та підтвердити стратегічну роль України як партнера у цьому розслідуванні. Ми вже передали іспанським судовим органам усі необхідні документи для запуску JIT. Такий формат посилить і пришвидшить розслідування