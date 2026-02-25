У Німеччині затримали ймовірного вбивцю Портнова - ЗМІ
Київ • УНН
Іспанська поліція заарештувала в Німеччині українця, підозрюваного у вбивстві Андрія Портнова біля школи в Мадриді у травні 2025 року. Портнова застрелили в спину, коли він сідав у машину після того, як відвіз дочок до школи.
У Німеччині заарештували ймовірного вбивцю колишнього заступника голови АП часів Януковича Андрія Портнова, передає УНН із посиланням на телеканал Antena 3 News.
Деталі
Як повідомляє телеканал Antena 3 News, у середу іспанська національна поліція заарештувала в Німеччині ймовірного вбивцю Андрія Портнова. Арешт було здійснено 5-м відділом з розслідування вбивств поліцейського управління Мадридської провінції. Підозрюваний — громадянин України, який, ймовірно, вчинив цей злочин біля школи в Посуело, Мадрид, у травні 2025 року.
Вбивство викликало широкий шок серед жителів Посуело, оскільки сталося біля входу до школи близько 9:15 ранку, коли десятки дітей входили в будівлю на заняття.
Портнов був застрелений у спину, коли сідав у машину після того, як відвіз дочок до школи.
Видання зауважує, що у злочині брало участь кілька людей, але заарештований у Німеччині чоловік є передбачуваним злочинцем.
Нагадаємо
У травні 2025 року МЗС України підтвердило вбивство колишнього заступника голови Адміністрації президента Віктора Януковича Андрія Портнова.