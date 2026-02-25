У Німеччині затримали ймовірного вбивцю Портнова - ЗМІ

$43.260.03
В Україні з 1 березня пенсії і страхові виплати будуть проіндексовані на 12,1% - Свириденко
16:25 • 4240 перегляди
Аномальна спека чи продовження морозів - яким буде перший місяць весни
13:55 • 14891 перегляди
Про інвестиційний клімат в Україні можна говорити тоді, коли силовики захищатимуть бізнес, а не тиснутимуть на нього - нардеп
12:46 • 14880 перегляди
росія використовує ядерні погрози як політичний тиск через провали на фронті - Зеленський
12:28 • 15406 перегляди
Командувача логістики ПС ЗСУ і начальника одного з обласних СБУ затримали за корупцію, вилучено 320 тис. дол. - Генпрокурор КравченкоPhoto
12:01 • 25508 перегляди
Після скандалу з клінікою Odrex у Верховній Раді заговорили про реформу кримінальної відповідальності за медичну недбалість
25 лютого, 09:16 • 21613 перегляди
Умєров зустрінеться з посланцями США 26 лютого, тристороння зустріч з рф очікується на початку березня - Зеленський
25 лютого, 09:09 • 25028 перегляди
Помічник чи пастка - як ШІ впливає на критичне мислення та психологію людини
25 лютого, 08:12 • 22362 перегляди
Генпрокурор Кравченко скерував до МКС матеріали про атаки рф на енергетику в Україні
25 лютого, 06:19 • 19221 перегляди
Трамп згадав про Україну у Конгресі: США "дуже наполегливо" працюють над припиненням війни
Про інвестиційний клімат в Україні можна говорити тоді, коли силовики захищатимуть бізнес, а не тиснутимуть на нього - нардеп
13:55 • 14890 перегляди
Після скандалу з клінікою Odrex у Верховній Раді заговорили про реформу кримінальної відповідальності за медичну недбалість
12:01 • 25507 перегляди
Відповідальність не тільки на лікарях, а й на керівниках клінік: як "Справа Odrex" може змінити медичну систему
24 лютого, 12:55 • 48405 перегляди
Чи справді зміна погоди впливає на здоров’я людини - коментар лікаря
24 лютого, 09:05 • 58318 перегляди
Заміщення мобілізованих працівників та тиск правоохоронців: у Торгово-промисловій палаті розповіли про основні проблеми бізнесу23 лютого, 14:00 • 76004 перегляди
У Німеччині затримали ймовірного вбивцю Портнова - ЗМІ

Київ • УНН

 • 602 перегляди

Іспанська поліція заарештувала в Німеччині українця, підозрюваного у вбивстві Андрія Портнова біля школи в Мадриді у травні 2025 року. Портнова застрелили в спину, коли він сідав у машину після того, як відвіз дочок до школи.

У Німеччині затримали ймовірного вбивцю Портнова - ЗМІ

У Німеччині заарештували ймовірного вбивцю колишнього заступника голови АП часів Януковича Андрія Портнова, передає УНН із посиланням на телеканал Antena 3 News.

Деталі

Як повідомляє телеканал Antena 3 News, у середу іспанська національна поліція заарештувала в Німеччині ймовірного вбивцю Андрія Портнова. Арешт було здійснено 5-м відділом з розслідування вбивств поліцейського управління Мадридської провінції. Підозрюваний — громадянин України, який, ймовірно, вчинив цей злочин біля школи в Посуело, Мадрид, у травні 2025 року.

Вбивство викликало широкий шок серед жителів Посуело, оскільки сталося біля входу до школи близько 9:15 ранку, коли десятки дітей входили в будівлю на заняття.

Портнов був застрелений у спину, коли сідав у машину після того, як відвіз дочок до школи.

Видання зауважує, що у злочині брало участь кілька людей, але заарештований у Німеччині чоловік є передбачуваним злочинцем.

Нагадаємо

У травні 2025 року МЗС України підтвердило вбивство колишнього заступника голови Адміністрації президента Віктора Януковича Андрія Портнова.

Антоніна Туманова

Кримінал
Іспанія
Німеччина
Мадрид
Україна