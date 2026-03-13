Лекції мільярдера Тіля про Антихриста викликали суперечки у Ватикані

Фото: AP

У Римі відбулася закрита серія лекцій про Антихриста, яку прочитав технологічний мільярдер і співзасновник PayPal Пітер Тіль. Захід, що проходив поблизу Ватикану лише для запрошених гостей, викликав дискусії у католицькому середовищі. Про це повідомляє Associated Press, пише УНН.

Деталі

Спочатку повідомлялося, що лекції можуть бути пов’язані з Папським університетом Святого Томи Аквінського в Римі, відомим як Ангелікум. Однак після появи повідомлень у медіа університет виступив із заявою, що не має стосунку до події.

Ми хотіли б уточнити, що цей захід не організований університетом, не відбудеться в Ангелікумі та не є частиною жодної з наших інституційних ініціатив – заявили у закладі.

Католицькі інституції дистанціюються

За даними Associated Press, лекції організувала італійська Культурна асоціація Вінченцо Джоберті разом із проєктом Cluny, який пов’язаний із Католицьким університетом Америки у Вашингтоні. Водночас сам університет заявив, що не спонсорує захід і що проєкт Cluny є незалежною ініціативою.

Тіль давно відомий інтересом до апокаліптичної тематики та біблійного образу Антихриста. У своїх виступах він поєднує релігійні концепції з темами технологій, політики та майбутнього людства, часто посилаючись на праці мислителя Рене Жирара та інших філософів.

Мільярдер також має тісні зв’язки з американською політикою. Він був одним із донорів і радників Дональда Трампа, а також підтримував політичну кар’єру віцепрезидента Джей Ді Венса, якого вважають одним із найбільш впливових католиків у сучасній політиці США.

