Лекції мільярдера Тіля про Антихриста викликали суперечки у Ватикані

$43.980.1150.930.10
ukenru
Ексклюзив
12 березня, 21:38 • 11169 перегляди
Відомий український співак ексклюзивно розповів, скільки витрачає на життя щомісяця
Ексклюзив
12 березня, 16:05 • 27622 перегляди
В Україні запровадять День румунської мови, його відзначатимуть 31 серпня
12 березня, 15:30 • 29717 перегляди
Кабмін виплатить по 1500 гривень мільйонам українців та введе кешбек на пальне
Ексклюзив
12 березня, 15:26 • 38381 перегляди
Сонячні панелі на балконах – чи допомагають під час блекауту, скільки коштують та чи законне встановлення
12 березня, 14:55 • 23479 перегляди
Румунія та Україна будують дві нові лінії електропередачі для енергобезпеки
12 березня, 14:27 • 19038 перегляди
Україна та Румунія спільно вироблятимуть дрони – Нікушор Дан
Ексклюзив
12 березня, 13:11 • 15924 перегляди
Де собаки найчастіше підхоплюють паразитів і як їх захистити - коментар ветеринара
Ексклюзив
12 березня, 11:13 • 22905 перегляди
Юрист закликав переглянути правила доступу компаній до спецрежиму Defence City
Ексклюзив
12 березня, 09:02 • 39856 перегляди
СБУ уразила один із найбільших нафтових вузлів на півдні рф - НПС "тихорецьк"Video
Ексклюзив
12 березня, 07:14 • 49795 перегляди
Українці скасовують заплановані подорожі - куди ще можна поїхати у відпустку
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+3°
0м/с
89%
755мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Нападника, який влаштував стрілянину біля синагоги в Мічигані, ліквідували - ЗМІ12 березня, 18:37 • 8638 перегляди
Навроцький ветував закон SAFE, Туск назвав це ганьбою і скликає позачергове засідання уряду12 березня, 21:29 • 4792 перегляди
Іран пригрозив знищити нафтогазову інфраструктуру регіону у випадку атаки на енергетичні об’єкти12 березня, 22:25 • 5410 перегляди
Американський літак-заправник KC-135 розбився у повітряному просторі Іраку22:40 • 19367 перегляди
Україна першою протестує новий купол ППО Michelangelo від Leonardo23:58 • 10588 перегляди
Публікації
Сонячні панелі на балконах – чи допомагають під час блекауту, скільки коштують та чи законне встановлення
Ексклюзив
12 березня, 15:26 • 38370 перегляди
Безпечні активи - чому золото вважається головним і які ще інструменти використовують інвестори12 березня, 13:41 • 26812 перегляди
Робота у 2026 році: де шукати вакансії та що змінилося на ринку праці12 березня, 13:32 • 22957 перегляди
Як земельна схема під клінікою Odrex б’є по кишені кожного одеситаPhoto12 березня, 11:29 • 51949 перегляди
Овочі на підвіконні - що можна виростити і коли варто садити12 березня, 09:55 • 55678 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Беньямін Нетаньягу
Музикант
Алі Хаменеї
Актуальні місця
Сполучені Штати Америки
Україна
Іран
Державний кордон України
Ізраїль
Реклама
УНН Lite
Юрій Ткач зізнався, як алкоголь ледь не зруйнував його шлюб із дружиною12 березня, 17:23 • 15066 перегляди
Син Оззі Осборна назвав новонароджену доньку на честь легендарного батькаVideo12 березня, 14:36 • 15706 перегляди
Forbes назвав найбагатшу знаменитість світу - рейтинг очолив Стівен Спілберг12 березня, 14:24 • 14769 перегляди
Ніколь Кідман вперше прокоментувала свій розрив із Кітом Урбаном12 березня, 12:00 • 31273 перегляди
Легендарна мама Майкла Джексона вперше за довгий час показалася публіці11 березня, 23:05 • 50279 перегляди
Актуальне
Техніка
Золото
Соціальна мережа
Дипломатка
Шахед-136

Лекції мільярдера Тіля про Антихриста викликали суперечки у Ватикані

Київ • УНН

 • 484 перегляди

Співзасновник PayPal Пітер Тіль провів закриті лекції про Антихриста в Римі. Католицькі університети заперечили свою причетність до організації заходу.

Лекції мільярдера Тіля про Антихриста викликали суперечки у Ватикані
Фото: AP

У Римі відбулася закрита серія лекцій про Антихриста, яку прочитав технологічний мільярдер і співзасновник PayPal Пітер Тіль. Захід, що проходив поблизу Ватикану лише для запрошених гостей, викликав дискусії у католицькому середовищі. Про це повідомляє Associated Press, пише УНН.

Деталі

Спочатку повідомлялося, що лекції можуть бути пов’язані з Папським університетом Святого Томи Аквінського в Римі, відомим як Ангелікум. Однак після появи повідомлень у медіа університет виступив із заявою, що не має стосунку до події.

Ми хотіли б уточнити, що цей захід не організований університетом, не відбудеться в Ангелікумі та не є частиною жодної з наших інституційних ініціатив

– заявили у закладі.

Католицькі інституції дистанціюються

За даними Associated Press, лекції організувала італійська Культурна асоціація Вінченцо Джоберті разом із проєктом Cluny, який пов’язаний із Католицьким університетом Америки у Вашингтоні. Водночас сам університет заявив, що не спонсорує захід і що проєкт Cluny є незалежною ініціативою.

Тіль давно відомий інтересом до апокаліптичної тематики та біблійного образу Антихриста. У своїх виступах він поєднує релігійні концепції з темами технологій, політики та майбутнього людства, часто посилаючись на праці мислителя Рене Жирара та інших філософів.

Мільярдер також має тісні зв’язки з американською політикою. Він був одним із донорів і радників Дональда Трампа, а також підтримував політичну кар’єру віцепрезидента Джей Ді Венса, якого вважають одним із найбільш впливових католиків у сучасній політиці США.

Папа Римський відправив у відставку єпископа через звинувачення у розкраданні церковних коштів11.03.26, 03:51 • 5250 переглядiв

Степан Гафтко

СуспільствоКультураСвіт
Техніка
Вибори в США
Пітер Тіль
Ассошіейтед Прес
Джей Ді Венс
PayPal
Рим
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки
Ватикан