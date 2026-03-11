Папа Римський відправив у відставку єпископа через звинувачення у розкраданні церковних коштів

Папа Римський Лев XIV офіційно прийняв відставку єпископа халдейської католицької громади Сан-Дієго Емануеля Шалети. 69-річного священнослужителя звинувачують у привласненні 270 тисяч доларів із коштів собору Святого Петра в Ель-Кахоні. Про це повідомляє AP, пише УНН.

Деталі

Раніше повідомлялося, що Шалету заарештували в міжнародному аеропорту Сан-Дієго при спробі залишити країну, після чого йому було пред'явлено звинувачення за 16 пунктами, включаючи відмивання грошей.

Єпископ надавав абсолютно необґрунтовані історії про те, куди йшли ці гроші. Слухання відбулося після його арешту в аеропорту, коли він намагався покинути країну – повідомив прокурор Джоел Мадеро.

Розслідування розпочалося після звернення представників церкви, які надали документи про систематичне зникнення коштів. За даними прокуратури, звинувачення стосуються щомісячних орендних платежів за церковну залу, які не потрапляли на рахунки громади.

Папа Римський Лев зробив емоційне звернення до світу через ситуацію на Сході

Суддя встановив заставу в розмірі 125 тисяч доларів та вилучив паспорт єпископа, оскільки правоохоронці вбачають високий ризик його втечі з США.

Реакція Ватикану та кадрові зміни

Ватикан оприлюднив рішення про відставку лише цього тижня, хоча фактично Папа погодив її ще в лютому.

Затримку пояснюють небажанням Святого Престолу втручатися в активну фазу поліцейського розслідування. Одночасно з цією справою про свій відхід заявив патріарх всесвітньої Халдейської католицької церкви кардинал Луї Сако, проте наразі офіційного підтвердження зв’язку між цими двома відставками немає.

Папа Римський заборонив священникам використовувати штучний інтелект для підготовки проповідей