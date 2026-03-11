Папа Римский отправил в отставку епископа из-за обвинений в хищении церковных средств

Папа Римский Лев XIV официально принял отставку епископа халдейской католической общины Сан-Диего Эмануэля Шалеты. 69-летнего священнослужителя обвиняют в присвоении 270 тысяч долларов из средств собора Святого Петра в Эль-Кахоне. Об этом сообщает AP, пишет УНН.

Детали

Ранее сообщалось, что Шалета был арестован в международном аэропорту Сан-Диего при попытке покинуть страну, после чего ему было предъявлено обвинение по 16 пунктам, включая отмывание денег.

Епископ предоставлял абсолютно необоснованные истории о том, куда шли эти деньги. Слушание состоялось после его ареста в аэропорту, когда он пытался покинуть страну – сообщил прокурор Джоэл Мадеро.

Расследование началось после обращения представителей церкви, предоставивших документы о систематическом исчезновении средств. По данным прокуратуры, обвинения касаются ежемесячных арендных платежей за церковный зал, которые не поступали на счета общины.

Папа Римский Лев обратился к миру с эмоциональным призывом из-за ситуации на Востоке

Судья установил залог в размере 125 тысяч долларов и изъял паспорт епископа, поскольку правоохранители видят высокий риск его бегства из США.

Реакция Ватикана и кадровые изменения

Ватикан обнародовал решение об отставке только на этой неделе, хотя фактически Папа согласовал ее еще в феврале.

Задержку объясняют нежеланием Святого Престола вмешиваться в активную фазу полицейского расследования. Одновременно с этим делом о своем уходе заявил патриарх всемирной Халдейской католической церкви кардинал Луи Сако, однако пока официального подтверждения связи между этими двумя отставками нет.

Папа Римский запретил священникам использовать искусственный интеллект для подготовки проповедей