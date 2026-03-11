Папа Римский отправил в отставку епископа из-за обвинений в хищении церковных средств

$43.900.1750.710.17
ukenru
Эксклюзив
10 марта, 17:36 • 13641 просмотра
США частично снимают нефтяные санкции с россии – насколько это опасно для Украины и как ей действовать
Эксклюзив
10 марта, 15:44 • 43456 просмотра
Что будет с ценами на продукты в Украине и сколько придется платить за самое необходимоеPhoto
Эксклюзив
10 марта, 15:25 • 37577 просмотра
Гастрит без мифов, или почему «весенних обострений» на самом деле не существует
Эксклюзив
10 марта, 14:11 • 27113 просмотра
Как война в Иране влияет на переговоры по Украине – мир ближе или как никогда далек
Эксклюзив
10 марта, 12:33 • 33789 просмотра
Эксперт рассказал, улучшит ли украинская "шахедная помощь" отношения с США
Эксклюзив
10 марта, 11:27 • 30775 просмотра
Регулирование спецрежима Defence City требует упрощения для поддержки предприятий - член оборонного комитета Рады
Эксклюзив
10 марта, 11:25 • 47686 просмотра
Клиника Odrex отрицает причастность к мошенничеству и медицинской халатности, несмотря на 10 уголовных производств
Эксклюзив
10 марта, 08:20 • 56475 просмотра
Рука-нога-рот или вирус Коксаки - как им заражаются люди и чем опасна инфекция
9 марта, 19:48 • 53709 просмотра
НБУ просит ЕС быть посредником в деле задержания инкассаторов и изъятия наличности Ощадбанка в Венгрии
Эксклюзив
9 марта, 19:03 • 85665 просмотра
Ударит ли Иран по Украине после заявлений о помощи в сбитии "шахедов": эксперт оценил риски
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+4°
2.2м/с
59%
758мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
В РФ атаковали завод "Группа Кремний Эл", который производит чипы для ракетных комплексов и беспилотников - росСМИVideo10 марта, 16:35 • 5920 просмотра
"Мы дома": MamaRika после трехдневного путешествия через несколько стран вернулась в Украину10 марта, 17:17 • 10904 просмотра
Пилоты Lufthansa объявили двухдневную забастовку10 марта, 18:55 • 6222 просмотра
Иран начал минировать Ормузский пролив – СМИ10 марта, 19:37 • 4306 просмотра
Мировые цены на нефть упали на 11% после прогнозов Трампа по деэскалации с Ираном21:59 • 4994 просмотра
публикации
Кадастровый номер - как оформить и сколько стоит10 марта, 15:46 • 21574 просмотра
Что будет с ценами на продукты в Украине и сколько придется платить за самое необходимоеPhoto
Эксклюзив
10 марта, 15:44 • 43456 просмотра
Гастрит без мифов, или почему «весенних обострений» на самом деле не существует
Эксклюзив
10 марта, 15:25 • 37577 просмотра
Клиника Odrex отрицает причастность к мошенничеству и медицинской халатности, несмотря на 10 уголовных производств
Эксклюзив
10 марта, 11:25 • 47686 просмотра
Рука-нога-рот или вирус Коксаки - как им заражаются люди и чем опасна инфекция
Эксклюзив
10 марта, 08:20 • 56475 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Каролин Ливитт
Папа Лев XIV
Гитанас Науседа
Актуальные места
Соединённые Штаты
Украина
Иран
Израиль
Белый дом
Реклама
УНН Lite
"Мы дома": MamaRika после трехдневного путешествия через несколько стран вернулась в Украину10 марта, 17:17 • 10904 просмотра
В США запустят американские горки в стиле "Форсаж" - как они выглядятPhotoVideo10 марта, 16:04 • 13175 просмотра
Оля Цибульская назвала свои гонорары за выступления на свадьбах и корпоративах10 марта, 13:12 • 24227 просмотра
Бритни Спирс резко отреагировала на идею примирения с отцом - инсайдеры10 марта, 11:32 • 30679 просмотра
Тарас Цымбалюк страстно поцеловал бывшего парня Анны ТринчерPhotoVideo9 марта, 17:41 • 31510 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Золото
Дипломатка
Фильм

Папа Римский отправил в отставку епископа из-за обвинений в хищении церковных средств

Киев • УНН

 • 462 просмотра

Епископа Эмануэля Шалету обвиняют в отмывании денег и присвоении средств собора. Его задержали в аэропорту при попытке сбежать из Соединенных Штатов.

Папа Римский отправил в отставку епископа из-за обвинений в хищении церковных средств

Папа Римский Лев XIV официально принял отставку епископа халдейской католической общины Сан-Диего Эмануэля Шалеты. 69-летнего священнослужителя обвиняют в присвоении 270 тысяч долларов из средств собора Святого Петра в Эль-Кахоне. Об этом сообщает AP, пишет УНН.

Детали

Ранее сообщалось, что Шалета был арестован в международном аэропорту Сан-Диего при попытке покинуть страну, после чего ему было предъявлено обвинение по 16 пунктам, включая отмывание денег.

Епископ предоставлял абсолютно необоснованные истории о том, куда шли эти деньги. Слушание состоялось после его ареста в аэропорту, когда он пытался покинуть страну

– сообщил прокурор Джоэл Мадеро.

Расследование началось после обращения представителей церкви, предоставивших документы о систематическом исчезновении средств. По данным прокуратуры, обвинения касаются ежемесячных арендных платежей за церковный зал, которые не поступали на счета общины.

Папа Римский Лев обратился к миру с эмоциональным призывом из-за ситуации на Востоке01.03.26, 18:12 • 11012 просмотров

Судья установил залог в размере 125 тысяч долларов и изъял паспорт епископа, поскольку правоохранители видят высокий риск его бегства из США.

Реакция Ватикана и кадровые изменения

Ватикан обнародовал решение об отставке только на этой неделе, хотя фактически Папа согласовал ее еще в феврале.

Задержку объясняют нежеланием Святого Престола вмешиваться в активную фазу полицейского расследования. Одновременно с этим делом о своем уходе заявил патриарх всемирной Халдейской католической церкви кардинал Луи Сако, однако пока официального подтверждения связи между этими двумя отставками нет.

Папа Римский запретил священникам использовать искусственный интеллект для подготовки проповедей26.02.26, 00:23 • 5470 просмотров

Степан Гафтко

Новости Мира
Недвижимость
Папа Лев XIV
Ассошиэйтед Пресс
Сан-Диего
Соединённые Штаты
Ватикан