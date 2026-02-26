$43.260.03
Зеленский обсудил с Трампом вопросы, над которыми переговорщики будут работать в Женеве 26 февраля
Эксклюзив
18:38 • 10841 просмотра
Испанская полиция подтвердила задержание предполагаемого исполнителя убийства ПортноваVideo
18:05 • 13443 просмотра
Уже есть результаты очистки СБУ и задержания - Зеленский
Эксклюзив
17:40 • 13304 просмотра
США против ударов по Новороссийску – почему Трамп запрещает Украине атаковать жизненно необходимые объекты России
16:34 • 13821 просмотра
В Украине с 1 марта пенсии и страховые выплаты будут проиндексированы на 12,1% - Свириденко
Эксклюзив
16:25 • 13715 просмотра
Аномальная жара или продолжение морозов – каким будет первый месяц весны
Эксклюзив
25 февраля, 13:55 • 25029 просмотра
Об инвестиционном климате в Украине можно говорить тогда, когда силовики будут защищать бизнес, а не давить на него - нардеп
25 февраля, 12:46 • 17983 просмотра
россия использует ядерные угрозы как политическое давление из-за провалов на фронте - Зеленский
25 февраля, 12:28 • 17386 просмотра
Командующего логистикой ВС ВСУ и начальника одного из областных СБУ задержали за коррупцию, изъято 320 тыс. долл. - Генпрокурор КравченкоPhoto
Эксклюзив
25 февраля, 12:01 • 32530 просмотра
После скандала с клиникой Odrex в Верховной Раде заговорили о реформе уголовной ответственности за медицинскую халатность
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Instagram

Папа Римский запретил священникам использовать искусственный интеллект для подготовки проповедей

Киев • УНН

 • 6 просмотра

Папа Римский Лев XIV призвал священников не использовать искусственный интеллект для подготовки проповедей, подчеркивая важность личного деления верой. Он предостерег от искушения ИИ, сравнивая его с мышцами, которые атрофируются без использования.

Папа Римский запретил священникам использовать искусственный интеллект для подготовки проповедей

Папа Римский Лев XIV выдвинул священникам требование не использовать искусственный интеллект при подготовке текстов для проповедей. Об этом сообщает Vatican News, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что Понтифик призвал священников к "бдительности", когда они сталкиваются с искусственным интеллектом и использованием интернета. Он предостерег от "искушения готовить проповеди с помощью искусственного интеллекта".

Как и все мышцы в теле, если мы их не используем, если мы ими не двигаем, они умирают. Мозг нужно использовать, поэтому наш интеллект также нужно немного тренировать, чтобы не потерять эту способность. Более того, произносить настоящую проповедь – это делиться верой, а искусственный интеллект никогда не сможет делиться верой

- сказал Папа Лев.

Он добавил, что "если мы можем предложить служение, которое инкультурируется в месте, в приходе, где мы работаем, люди хотят видеть вашу веру, ваш опыт познания и любви к Иисусу Христу".

Напомним

Искусственный интеллект может снижать критическое мышление и формировать зависимость, но также помогает освобождать память для более сложных задач. Эксперты подчеркивают, что влияние ИИ зависит от способа взаимодействия с ним.

86 стран подписали декларацию о «безопасном» искусственном интеллекте21.02.26, 18:13 • 6616 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Общество
ИИ (искусственный интеллект)
Папа Лев XIV