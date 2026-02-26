Папа Римский запретил священникам использовать искусственный интеллект для подготовки проповедей
Киев • УНН
Папа Римский Лев XIV призвал священников не использовать искусственный интеллект для подготовки проповедей, подчеркивая важность личного деления верой. Он предостерег от искушения ИИ, сравнивая его с мышцами, которые атрофируются без использования.
Папа Римский Лев XIV выдвинул священникам требование не использовать искусственный интеллект при подготовке текстов для проповедей. Об этом сообщает Vatican News, информирует УНН.
Детали
Отмечается, что Понтифик призвал священников к "бдительности", когда они сталкиваются с искусственным интеллектом и использованием интернета. Он предостерег от "искушения готовить проповеди с помощью искусственного интеллекта".
Как и все мышцы в теле, если мы их не используем, если мы ими не двигаем, они умирают. Мозг нужно использовать, поэтому наш интеллект также нужно немного тренировать, чтобы не потерять эту способность. Более того, произносить настоящую проповедь – это делиться верой, а искусственный интеллект никогда не сможет делиться верой
Он добавил, что "если мы можем предложить служение, которое инкультурируется в месте, в приходе, где мы работаем, люди хотят видеть вашу веру, ваш опыт познания и любви к Иисусу Христу".
Напомним
Искусственный интеллект может снижать критическое мышление и формировать зависимость, но также помогает освобождать память для более сложных задач. Эксперты подчеркивают, что влияние ИИ зависит от способа взаимодействия с ним.
