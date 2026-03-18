Германия планирует создать стратегический резерв газа к зиме
Киев • УНН
Правительство Германии планирует создать газовый резерв к зиме из-за заполненности хранилищ лишь на 22%. Механизм защитит систему от внешних шоков и кризисов.
Германия рассматривает возможность создания стратегического резерва газа для защиты от возможных энергетических кризисов. Ввести новый механизм планируется уже до начала следующего отопительного сезона. Об этом заявила министр экономики и энергетики Катерина Райхе, передает DW, пишет УНН.
Подробности
По словам чиновницы, правительство изучает различные варианты формирования запасов газа "как можно скорее" и ожидает выводов экспертов.
Нам нужен как рыночно организованный бизнес по хранению газа, так и инструмент на случай чрезвычайных ситуаций, вызванных внешними шоками
Она добавила, что ведет "интенсивный диалог" с операторами рынка, чтобы избежать перекосов и не навредить энергетической системе.
Низкие запасы и высокие цены
В настоящее время газохранилища Германии заполнены лишь примерно на 22%, что вызывает беспокойство в преддверии зимы.
Ситуацию усложняет рост цен на энергоносители на фоне конфликта на Ближнем Востоке, из-за чего компании имеют меньше стимулов закачивать газ в хранилища летом.
Европейские требования
В соответствии с правилами ЕС, страны должны обеспечить заполнение газохранилищ как минимум на 80% к 1 ноября, а в целом ориентир составляет около 90% перед началом отопительного сезона.
Эти нормы были введены после начала полномасштабной войны России против Украины и будут действовать как минимум до 2027 года.
