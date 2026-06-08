Санкции для водителей за систематическое превышение скорости станут жестче - в Украине хотят усилить дисциплину на дорогах
Киев • УНН
Юлия Свириденко анонсировала ужесточение ответственности за превышение скорости и нарушение ПДД. Правительство также урегулирует использование электросамокатов.
Премьер Юлия Свириденко обсудила с Министром внутренних дел ситуацию с безопасностью дорожного движения, а также анонсировала комплекс решений, направленных на снижение аварийности, передает УНН.
Детали
По словам Свириденко, правительство готовит комплекс решений, направленных на снижение аварийности и усиление дисциплины на дорогах, в частности:
🔹усиление ответственности за систематические нарушения ПДД, в частности за превышение скорости;
🔹более жесткие санкции для водителей, которые систематически превышают установленные ограничения;
🔹совершенствование системы автоматической и неавтоматической фиксации нарушений;
🔹законодательное урегулирование использования легкого персонального электротранспорта.
Финальные решения должны учитывать предложения общества. Сочувствую каждому, кто потерял родных и близких на дорогах. Мы должны сделать все, чтобы подобные трагедии не могли повториться
Водителя Mercedes, устроившего смертельное ДТП в Киеве, привлекали к ответственности за превышение скорости - Офис Генпрокурора05.06.26, 19:40 • 9353 просмотра