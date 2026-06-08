Санкции для водителей за систематическое превышение скорости станут жестче - в Украине хотят усилить дисциплину на дорогах

Премьер Юлия Свириденко обсудила с Министром внутренних дел ситуацию с безопасностью дорожного движения, а также анонсировала комплекс решений, направленных на снижение аварийности, передает УНН.

Детали

По словам Свириденко, правительство готовит комплекс решений, направленных на снижение аварийности и усиление дисциплины на дорогах, в частности:

🔹усиление ответственности за систематические нарушения ПДД, в частности за превышение скорости;

🔹более жесткие санкции для водителей, которые систематически превышают установленные ограничения;

🔹совершенствование системы автоматической и неавтоматической фиксации нарушений;

🔹законодательное урегулирование использования легкого персонального электротранспорта.

Финальные решения должны учитывать предложения общества. Сочувствую каждому, кто потерял родных и близких на дорогах. Мы должны сделать все, чтобы подобные трагедии не могли повториться - резюмировала премьер.

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