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Санкции для водителей за систематическое превышение скорости станут жестче - в Украине хотят усилить дисциплину на дорогах

Киев • УНН

 • 282 просмотра

Юлия Свириденко анонсировала ужесточение ответственности за превышение скорости и нарушение ПДД. Правительство также урегулирует использование электросамокатов.

Санкции для водителей за систематическое превышение скорости станут жестче - в Украине хотят усилить дисциплину на дорогах

Премьер Юлия Свириденко обсудила с Министром внутренних дел ситуацию с безопасностью дорожного движения, а также анонсировала комплекс решений, направленных на снижение аварийности, передает УНН

Детали

По словам Свириденко, правительство готовит комплекс решений, направленных на снижение аварийности и усиление дисциплины на дорогах, в частности:

🔹усиление ответственности за систематические нарушения ПДД, в частности за превышение скорости;

🔹более жесткие санкции для водителей, которые систематически превышают установленные ограничения;

🔹совершенствование системы автоматической и неавтоматической фиксации нарушений;

🔹законодательное урегулирование использования легкого персонального электротранспорта.

Финальные решения должны учитывать предложения общества. Сочувствую каждому, кто потерял родных и близких на дорогах. Мы должны сделать все, чтобы подобные трагедии не могли повториться 

- резюмировала премьер.

Водителя Mercedes, устроившего смертельное ДТП в Киеве, привлекали к ответственности за превышение скорости - Офис Генпрокурора05.06.26, 19:40 • 9353 просмотра

Антонина Туманова

ОбществоПолитикаАвто
Законы
Алексей Белошицкий
Санкции
Дорожно-транспортное происшествие
Кабинет Министров Украины
Юлия Свириденко
Министерство внутренних дел Украины
Украина