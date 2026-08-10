Украина готовит Чернобыль к очередной попытке вторжения со стороны россии — Spiegel

В начале полномасштабного вторжения России в Украину российские войска заняли территории Чернобыльской АЭС. Впоследствии украинские военные вернули контроль над ней, а сейчас усиливают там оборонительные позиции. Об этом сообщает Der Spiegel, пишет УНН.

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Как отмечает издание, в этом районе Киевской области каждые несколько километров оборудованы контрольно-пропускные пункты.

Также с помощью техники в песчаном грунте роют траншеи и ямы, а землю используют для создания насыпей на перекрёстках дорог. Под ними оборудуют оборонительные галереи. Для их строительства используют древесину из местных сосновых лесов.

Отдельное внимание уделяют защите от беспилотников. Вдоль дорог устанавливают металлические столбы и натягивают между ними пластиковые сетки. Такие антидроновые сетки уже известны, в частности на Донбассе, тем, что должны препятствовать полётам БПЛА и заставлять их запутываться в конструкциях - пишет издание.

Аналитики обратили внимание на географическую близость Чернобыльской зоны к Беларуси. Расстояние до страны — союзницы России составляет около 15 километров. Следовательно, в случае изменений территория может оказаться в зоне досягаемости FPV-дронов.

Отдельным вопросом остаётся защитное сооружение над разрушенным четвёртым энергоблоком Чернобыльской АЭС. Оно было атаковано российским беспилотником, но украинские специалисты залатали повреждённую металлическую оболочку.

Издание также напомнило, что защитную конструкцию установили в 2016 году, чтобы предотвратить утечку радиоактивных частиц. Она была рассчитана примерно на 100 лет эксплуатации. Однако в результате российской атаки в феврале 2025 года внутри оболочки возник тлеющий пожар, который уничтожил её внутреннюю мембрану. Поэтому сооружение уже не функционирует так, как планировалось.

Программу вывода из эксплуатации ЧАЭС предлагают продлить до 2036 года