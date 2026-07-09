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Программу вывода из эксплуатации ЧАЭС предлагают продлить до 2036 года

Киев • УНН

 • 628 просмотра

Кабмин одобрил законопроект о продлении программы вывода из эксплуатации Чернобыльской АЭС до 2036 года. Финансирование составит около 50,8 млрд грн, из которых 45,6 млрд грн из госбюджета.

Программу вывода из эксплуатации ЧАЭС предлагают продлить до 2036 года
ebrd.com

Программу снятия с эксплуатации Чернобыльской АЭС в правительстве предложили продлить до 2036 года, сообщили в Минэнерго в четвер, пишет УНН.

Правительство приняло законопроект об обновлении и продлении до 2036 года действия государственной программы снятия с эксплуатации Чернобыльской АЭС

- указали в Минэнерго.

После одобрения правительством законопроект будет направлен на рассмотрение Верховной Рады.

Обновленный документ "продлевает действие программы и ее финансирование до 2036 года". Он уточняет перечень мероприятий и источники финансирования для снятия с эксплуатации Чернобыльской АЭС и  преобразования объекта "Укрытие" в экологически безопасную систему.

Общий объем финансирования программы до 2036 года составит около  50,8 млрд грн. Из них 45,6 млрд грн планируется направить из государственного бюджета, еще 5,2 млрд грн – за счет международной технической помощи.

"Необходимость обновления действующей программы обусловлена завершением этапов прекращения эксплуатации и подготовки к снятию с эксплуатации Чернобыльской АЭС. Следующим этапом станет непосредственное снятие станции с эксплуатации и последующее преобразование объекта "Укрытие" в экологически безопасную систему", - указано в сообщении.

Проект акта, как отмечается, также устанавливает дополнительные задачи и меры по ликвидации последствий повреждений конструкций арки Нового безопасного конфайнмента, вызванных прямым попаданием российского беспилотного летательного аппарата. Документ предусматривает дополнительные меры, необходимые для восстановления защитной инфраструктуры и обеспечения ядерной и радиационной безопасности.

"Продление действия программы позволит обеспечить непрерывное выполнение работ по снятию Чернобыльской АЭС с эксплуатации, реализацию международных обязательств Украины в сфере ядерной безопасности, а также будет способствовать привлечению международной технической и финансовой помощи для реализации проектов на площадке станции", - подчеркнули в Минэнерго.

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Юлия Шрамко

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