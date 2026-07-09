Программу вывода из эксплуатации ЧАЭС предлагают продлить до 2036 года

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Программу снятия с эксплуатации Чернобыльской АЭС в правительстве предложили продлить до 2036 года, сообщили в Минэнерго в четвер, пишет УНН.

Правительство приняло законопроект об обновлении и продлении до 2036 года действия государственной программы снятия с эксплуатации Чернобыльской АЭС - указали в Минэнерго.

После одобрения правительством законопроект будет направлен на рассмотрение Верховной Рады.

Обновленный документ "продлевает действие программы и ее финансирование до 2036 года". Он уточняет перечень мероприятий и источники финансирования для снятия с эксплуатации Чернобыльской АЭС и преобразования объекта "Укрытие" в экологически безопасную систему.

Общий объем финансирования программы до 2036 года составит около 50,8 млрд грн. Из них 45,6 млрд грн планируется направить из государственного бюджета, еще 5,2 млрд грн – за счет международной технической помощи.

"Необходимость обновления действующей программы обусловлена завершением этапов прекращения эксплуатации и подготовки к снятию с эксплуатации Чернобыльской АЭС. Следующим этапом станет непосредственное снятие станции с эксплуатации и последующее преобразование объекта "Укрытие" в экологически безопасную систему", - указано в сообщении.

Проект акта, как отмечается, также устанавливает дополнительные задачи и меры по ликвидации последствий повреждений конструкций арки Нового безопасного конфайнмента, вызванных прямым попаданием российского беспилотного летательного аппарата. Документ предусматривает дополнительные меры, необходимые для восстановления защитной инфраструктуры и обеспечения ядерной и радиационной безопасности.

"Продление действия программы позволит обеспечить непрерывное выполнение работ по снятию Чернобыльской АЭС с эксплуатации, реализацию международных обязательств Украины в сфере ядерной безопасности, а также будет способствовать привлечению международной технической и финансовой помощи для реализации проектов на площадке станции", - подчеркнули в Минэнерго.

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