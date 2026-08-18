От прямых инвестиций к совместному производству: чем украинские оборонные компании покоряют мировой рынок вооружений

Украинский стенд на "DALO Industry Days 2025"

Продукция украинской оборонной промышленности вызывает всё больший интерес со стороны стран-партнёров. Международные выставки вооружений становятся для украинских производителей не просто площадками для демонстрации технологических достижений, а возможностью привлечь инвестиции для масштабирования производства и совершенствования решений, пишет УНН.

Адаптивность технологий — уникальная черта украинского оборонно-промышленного комплекса

Военный эксперт Александр Мусиенко подчёркивает, что уровень отечественных производителей вооружений за последние годы чрезвычайно вырос. Конечно, этот рост — вынужденный ответ на полномасштабную войну, которую развязала Россия. В то же время оборонная промышленность в условиях нехватки ресурсов сумела находить максимально эффективные решения и быстро масштабировать их.

"За последние годы у нас чрезвычайно вырос уровень, увеличивается количество компаний, работающих в сфере оборонной индустрии. У нас увеличивается объём производимой продукции. И, конечно, представление Украины (на международных выставках — ред.) всегда на высоте. Более того, могу сказать, что украинские стенды и до полномасштабной войны вызывали интерес. А после полномасштабной войны, после того как Украина начала производить вооружение для дипстрайков особенно, очень интересны украинские технологические решения. Украина демонстрирует, каким образом дешевле и быстрее можно достичь эффективного результата. И именно когда мы говорим о более дешёвых решениях, которые обеспечивают такую же эффективность, Украина и украинские производители сейчас очень интересны", — объясняет Мусиенко.

Украинская индустрия вооружений развивается в условиях современной войны, которая несёт новые угрозы и вызовы. Эти вызовы часто не оставляют много времени на реагирование. Как подчеркнул эксперт по оборонной промышленности, руководитель компании — производителя вооружений Анатолий Храпчинский, у украинских производителей вооружений есть то, чего нет ни в одной другой стране, — быстрая адаптация решений под угрозу.

Эксперт привёл пример: производитель систем Patriot активизировал производство обзорных радаров на 360°. Как объяснил Храпчинский, стандартный радар Patriot видит лишь сектор, и возникают проблемы с подсветкой цели, когда противник одновременно применяет большое количество средств поражения. По словам эксперта, эта ситуация демонстрирует, что западные страны развивают свои технологии не так быстро, как это делает Украина.

Конкретная выгода для ОПК

Выставки — это не только площадка для демонстрации мощи и изобретательности украинских оружейников: они дают возможность получить инвестиции, найти партнёров для совместного производства или, например, финансирование по так называемой "датской модели" — когда иностранное правительство финансирует приобретение вооружений украинских производителей для нужд Украины.

Примечательно, что в этом году украинский ОПК уже во второй раз будет представлен на выставке DALO Industry Days в Дании — одной из крупнейших выставок вооружений в Скандинавии. В этом году она пройдёт 19–20 августа и соберёт более 600 экспонентов. Эксперты указывают, что в прошлом году ряд украинских компаний нашёл здесь финансирование по "датской модели".

Если в прошлом году отечественные производители были представлены на одном стенде, то в этом году большинство уже будут иметь собственные. Свои технологические решения, в частности, представят DevDroid — разработчик универсальной системы управления наземными роботизированными комплексами, Tencore LLC — производитель НРК, GSCI — производитель приборов ночного видения, а также украинская OSINT-компания Molfar.

Развернула свой стенд и компания Fire Point — производитель дальнобойного вооружения. Как сообщили в компании, на выставке будут представлены полноразмерные образцы FP-1, беспилотной авиационной системы наземного запуска/крылатой ракеты FP-5 "Фламинго", а также баллистических ракет FP-7 и FP-9.

Кстати, компания развивает сотрудничество с западными партнёрами. Так, в 2025 году была основана украинско-датская военно-технологическая компания Fire Point Rocket Technologies для производства компонентов твердотопливных и ракетных двигателей. Кроме того, Fire Point выступает главным системным архитектором и интегратором FREYJA — флагманской системы противовоздушной обороны, которая создаётся в рамках Антибаллистической коалиции, в которую, помимо Украины, вошли 9 европейских стран. Эта система создаётся для противодействия российским баллистическим ракетам в небе над Украиной и странами-партнёрами.

Военный эксперт Александр Мусиенко объясняет, что мероприятия, подобные DALO Industry Days, дают возможность привлекать иностранных партнёров к совместному производству. По его словам, уже существуют примеры создания совместных производств между отечественными оружейными компаниями и представителями оборонной промышленности Германии, Великобритании и стран Северной Европы.

Дроны немецко-украинского совместного производства

"Во-вторых, в рамках законодательства у нас при определённых условиях разрешён экспорт. И, соответственно, компании, которые в полной мере удовлетворяют украинский государственный оборонный заказ, могут, в том числе, искать для себя внешние рынки сбыта. Это даёт возможность компаниям получать средства, расширять производство, реинвестировать и повышать эффективность выпускаемой продукции. И, конечно, поиск инвестиций — это важный элемент, потому что есть, скажем, решения, которые уже демонстрируют свою эффективность, но для увеличения производства и расширения производственной базы нужны средства", — объясняет эксперт.

Средства нужны и для повышения уровня технологичности украинских изделий, ведь многие решения были разработаны в условиях нехватки финансирования. Есть у европейских партнёров и готовые решения, которые можно адаптировать к современным вызовам. В то же время эксперт Анатолий Храпчинский указывает, что украинский экспорт пока осуществляется в рамках Drone Deal, а вопрос обмена технологиями вообще остаётся открытым. По его словам, западные инвесторы предпочитают перетягивать технологии к себе и держать права на интеллектуальную собственность в своих руках. Поэтому, считает эксперт, сейчас важно думать не только о непосредственной продаже или покупке технологий, но и об их экспорте в рамках сотрудничества со странами, которые готовы помогать Украине и создавать совместные оборонные решения.