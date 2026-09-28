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Льготные цены на газ сохранятся фактически до конца отопительного сезона - чего ожидать дальше

Киев • УНН

 • 25621 просмотра

Льготные цены на газ для населения и поставщиков тепла останутся неизменными до 31 марта 2027 года. Правительство готовит новую тарифную политику.

Льготные цены на газ сохранятся фактически до конца отопительного сезона - чего ожидать дальше

В Украине решение правительства сохранило действующие льготные цены на газ до конца весны 2027 года — фактически до конца отопительного сезона, однако ведётся работа над изменением системы тарифной политики. Об этом 28 сентября сообщил Премьер-министр Сергей Корецкий в социальных сетях, пишет УНН.

Правительство сохранило действующие льготные цены на газ для населения и производителей тепла до 31 марта, то есть фактически до конца отопительного сезона

— написал Корецкий.

Это решение, по его словам, принято в условиях действия моратория на повышение тарифов, введённого парламентом на период военного положения, и "с учётом сложной социально-экономической ситуации в стране".

По словам первого вице-премьер-министра — министра энергетики Дениса Шмыгаля, речь идёт о том, что "правительство продлило действие ПСО на рынке природного газа до 31 марта 2027 года".

"Для населения это означает, что цена на газ в течение всего осенне-зимнего периода останется неизменной. Это также позволит сохранить льготные тарифы для предприятий теплоснабжения, продлить условия продажи природного газа операторам газораспределительных систем и для когенерации на прифронтовых территориях", — пояснил Шмыгаль.

Что будет дальше с тарифами

Во исполнение обязательств перед международными партнёрами правительство совместно с другими органами власти работает над совершенствованием системы тарифной политики и внедрением справедливого и прозрачного тарифообразования с одновременным увеличением адресной помощи тем, кто действительно в ней нуждается

— отметил Корецкий.

Меморандум с МВФ не содержит отдельного обязательства повысить тарифы во время действия военного положения - Минэнерго22.07.26, 20:02 • 3976 просмотров

Юлия Шрамко

ОбществоЭкономика
Тарифы
Отопление
Кабинет Министров Украины
Военное положение
Украина
Денис Шмыгаль