Меморандум с МВФ не содержит отдельного обязательства повысить тарифы во время действия военного положения - Минэнерго

В Минэнерго прокомментировали информацию о том, что меморандум с МВФ якобы "фиксирует" повышение тарифов на газ и электроэнергию с 2027 года. Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики Украины, пишет УНН.

На самом деле, в меморандуме с МВФ речь идет не о введении новых тарифов, а о подготовке дорожной карты реформы энергетического сектора до конца 2026 года. Это аналитическая и плановая работа, а не решение об изменении цен

В Минэнерго подчеркнули, что принципиальная позиция остается неизменной: в Украине продолжает действовать мораторий на повышение тарифов, и полноценный переход к рыночному ценообразованию возможен только после завершения военного положения.

Да, при подготовке дорожной карты в первую очередь отрабатывается механизм усиленной социальной защиты - расширенные субсидии и адресная поддержка уязвимых домохозяйств, который должен заработать еще до любых тарифных изменений.

То есть, как и во время предыдущих пересмотров программы МВФ, документ описывает возможные направления реформирования энергетического сектора, но не содержит отдельного обязательства повысить тарифы во время действия военного положения