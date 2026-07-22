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Отопление

Меморандум с МВФ не содержит отдельного обязательства повысить тарифы во время действия военного положения - Минэнерго

Киев • УНН

 • 642 просмотра

В Минэнерго опровергли информацию о фиксации повышения тарифов на газ и электроэнергию с 2027 года. Подчеркнуто, что меморандум предусматривает лишь подготовку дорожной карты реформы энергетического сектора до конца 2026 года.

Меморандум с МВФ не содержит отдельного обязательства повысить тарифы во время действия военного положения - Минэнерго

В Минэнерго прокомментировали информацию о том, что меморандум с МВФ якобы "фиксирует" повышение тарифов на газ и электроэнергию с 2027 года. Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики Украины, пишет УНН.

На самом деле, в меморандуме с МВФ речь идет не о введении новых тарифов, а о подготовке дорожной карты реформы энергетического сектора до конца 2026 года. Это аналитическая и плановая работа, а не решение об изменении цен

- говорится в сообщении.

В Минэнерго подчеркнули, что принципиальная позиция остается неизменной: в Украине продолжает действовать мораторий на повышение тарифов, и полноценный переход к рыночному ценообразованию возможен только после завершения военного положения.

Да, при подготовке дорожной карты в первую очередь отрабатывается механизм усиленной социальной защиты - расширенные субсидии и адресная поддержка уязвимых домохозяйств, который должен заработать еще до любых тарифных изменений.

То есть, как и во время предыдущих пересмотров программы МВФ, документ описывает возможные направления реформирования энергетического сектора, но не содержит отдельного обязательства повысить тарифы во время действия военного положения

- добавили в министерстве.

Напомним

Украина взяла на себя обязательство перед Международным валютным фондом постепенно повысить тарифы на газ, отопление и горячую воду. В то же время Украина должна обеспечить адресную поддержку уязвимых домохозяйств.

Ольга Розгон

ЭкономикаПолитика
Тарифы
Отопление
Военное положение
Электроэнергия
Международный валютный фонд
Министерство энергетики Украины
Украина