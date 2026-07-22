Меморандум с МВФ не содержит отдельного обязательства повысить тарифы во время действия военного положения - Минэнерго
Киев • УНН
В Минэнерго опровергли информацию о фиксации повышения тарифов на газ и электроэнергию с 2027 года. Подчеркнуто, что меморандум предусматривает лишь подготовку дорожной карты реформы энергетического сектора до конца 2026 года.
В Минэнерго прокомментировали информацию о том, что меморандум с МВФ якобы "фиксирует" повышение тарифов на газ и электроэнергию с 2027 года. Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики Украины, пишет УНН.
На самом деле, в меморандуме с МВФ речь идет не о введении новых тарифов, а о подготовке дорожной карты реформы энергетического сектора до конца 2026 года. Это аналитическая и плановая работа, а не решение об изменении цен
В Минэнерго подчеркнули, что принципиальная позиция остается неизменной: в Украине продолжает действовать мораторий на повышение тарифов, и полноценный переход к рыночному ценообразованию возможен только после завершения военного положения.
Да, при подготовке дорожной карты в первую очередь отрабатывается механизм усиленной социальной защиты - расширенные субсидии и адресная поддержка уязвимых домохозяйств, который должен заработать еще до любых тарифных изменений.
То есть, как и во время предыдущих пересмотров программы МВФ, документ описывает возможные направления реформирования энергетического сектора, но не содержит отдельного обязательства повысить тарифы во время действия военного положения
Напомним
Украина взяла на себя обязательство перед Международным валютным фондом постепенно повысить тарифы на газ, отопление и горячую воду. В то же время Украина должна обеспечить адресную поддержку уязвимых домохозяйств.