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Иран заявил о разработке ракеты дальностью 15 тысяч км для ударов по США

Киев • УНН

 • 792 просмотра

Иран заявил о планах создания баллистической ракеты с дальностью до 15 тысяч км, которая может достигать территории США. Отмечается, что это потребует сложного технологического шага, возможно, с использованием технологий Северной Кореи.

Иран заявил о разработке ракеты дальностью 15 тысяч км для ударов по США

В Иране заявили о планах создать баллистическую ракету с дальностью до 15 тысяч км, которая потенциально сможет достигать территории США. Об этом сообщает Defense Express со ссылкой на заявление представителя верховного лидера Ирана Абдул-Наби Мусави Фарда, пишет УНН.

Детали

По данным издания, заявление о новой ракете представитель иранского руководства сделал во время пятничной молитвы. В настоящее время самой дальнобойной баллистической ракетой Ирана считается Khorramshahr с заявленной дальностью до 4 тысяч км.

Defense Express отмечает, что переход от ракет средней дальности к межконтинентальной системе с дальностью 15 тысяч км стал бы сложным технологическим шагом. Для поражения Вашингтона и Нью-Йорка с территории Ирана необходима дальность не менее примерно 10 тысяч км.

Возможная роль Северной Кореи

В Defense Express предполагают, что Иран может попытаться использовать уже имеющиеся ракетные технологии Северной Кореи. Издание напоминает, что Khorramshahr создавали на основе северокорейской Hwasong-10, которая, в свою очередь, происходит от советской баллистической ракеты Р-27.

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У Северной Кореи уже есть несколько межконтинентальных баллистических ракет с заявленной дальностью около 15 тысяч км или более. В частности, дальность Hwasong-18 оценивают примерно в 15 тысяч км, тогда как для Hwasong-19 заявляется более 17 тысяч км. Дальность Hwasong-17 оценивают примерно в 15 тысяч км.

Defense Express предполагает, что Иран может получить часть необходимых технологий через сотрудничество с Северной Кореей. В то же время издание не исключает и прямой передачи ракетных технологий со стороны России, однако в настоящее время это является предположением, а не подтвержденным фактом.

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Степан Гафтко

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