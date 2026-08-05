США исчерпали почти 80% ключевых ракет THAAD во время войны с Ираном - CNN
Киев • УНН
Американские военные использовали около 80% ракет-перехватчиков THAAD и половину Patriot. Высокопоставленные командиры предупреждают об опасном истощении арсеналов, что вызывает беспокойство союзников в Персидском заливе.
Запасы ключевых американских ракет-перехватчиков существенно сократились после войны с Ираном, а военное командование США предупреждает об их "опасном" уровне. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, пишет УНН.
Детали
По информации собеседников телеканала, американские военные уже использовали почти 80% ракет-перехватчиков для системы противоракетной обороны THAAD по сравнению с довоенными запасами. Также было потрачено около половины ракет-перехватчиков для систем Patriot.
Источники отмечают, что высокопоставленные командиры США предупреждают об "опасном" истощении арсеналов Пентагона. В то же время информация о столь значительном сокращении запасов THAAD ранее публично не разглашалась.
Дефицит вызывает беспокойство союзников США
По оценкам Центра стратегических и международных исследований (CSIS), до начала войны с Ираном Соединенные Штаты имели около 2 200 ракет для двух самых современных модификаций систем Patriot и 452 ракеты-перехватчика THAAD.
Как отмечает CNN, сокращение американских запасов также вызвало беспокойство среди стран Персидского залива. Государства региона, которые в значительной степени полагаются на американские системы противовоздушной обороны, опасаются, что дефицит ракет может снизить их способность отражать возможные ракетные удары и атаки беспилотников со стороны Ирана.
По словам чиновников, особенно остро этот вопрос встанет в случае дальнейшей эскалации конфликта между США и Ираном, если Тегеран решит нанести ответные удары.
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