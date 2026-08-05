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The Washington Post
Ракетный комплекс "Тор

США исчерпали почти 80% ключевых ракет THAAD во время войны с Ираном - CNN

Киев • УНН

 • 4432 просмотра

Американские военные использовали около 80% ракет-перехватчиков THAAD и половину Patriot. Высокопоставленные командиры предупреждают об опасном истощении арсеналов, что вызывает беспокойство союзников в Персидском заливе.

США исчерпали почти 80% ключевых ракет THAAD во время войны с Ираном - CNN

Запасы ключевых американских ракет-перехватчиков существенно сократились после войны с Ираном, а военное командование США предупреждает об их "опасном" уровне. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, пишет УНН.

Детали

По информации собеседников телеканала, американские военные уже использовали почти 80% ракет-перехватчиков для системы противоракетной обороны THAAD по сравнению с довоенными запасами. Также было потрачено около половины ракет-перехватчиков для систем Patriot.

Источники отмечают, что высокопоставленные командиры США предупреждают об "опасном" истощении арсеналов Пентагона. В то же время информация о столь значительном сокращении запасов THAAD ранее публично не разглашалась.

Дефицит вызывает беспокойство союзников США

По оценкам Центра стратегических и международных исследований (CSIS), до начала войны с Ираном Соединенные Штаты имели около 2 200 ракет для двух самых современных модификаций систем Patriot и 452 ракеты-перехватчика THAAD.

Как отмечает CNN, сокращение американских запасов также вызвало беспокойство среди стран Персидского залива. Государства региона, которые в значительной степени полагаются на американские системы противовоздушной обороны, опасаются, что дефицит ракет может снизить их способность отражать возможные ракетные удары и атаки беспилотников со стороны Ирана.

По словам чиновников, особенно остро этот вопрос встанет в случае дальнейшей эскалации конфликта между США и Ираном, если Тегеран решит нанести ответные удары.

Штилерман прогнозирует задержку в поставках ракет к Patriot на фоне мирных усилий США по Украине02.08.26, 13:40 • 48314 просмотров

Степан Гафтко

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