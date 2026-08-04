Экономика Украины за квартал ускорила рост
Киев • УНН
По данным Госстатистики, во II квартале 2026 года реальный ВВП Украины вырос на 0,6% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. По сравнению с предыдущим кварталом рост составил 0,4% с учётом сезонного фактора.
Рост ВВП Украины во II квартале 2026 года по сравнению с аналогичным кварталом годом ранее ускорился на 0,6%, свидетельствуют обнародованные во вторник оперативные данные Госстатистики, пишет УНН.
Детали
По оперативной оценке, во II квартале реальный ВВП увеличился:
- на 0,4% по сравнению с предыдущим кварталом (с учетом сезонного фактора);
- на 0,6% по сравнению со II кварталом 2025 г.
Оперативная оценка ВВП базируется на предварительной статистической информации о реальных темпах роста (снижения) объемов производства по видам экономической деятельности.
МВФ прогнозирует замедление роста ВВП Украины в 2026 году до 1-1,6%12.06.26, 21:38 • 4316 просмотров