МВФ прогнозирует замедление роста ВВП Украины в 2026 году до 1-1,6%

В Международном валютном фонде ожидают, что в 2026 году темпы роста ВВП Украины замедлятся до 1,0–1,6% из-за последствий войны. Об этом говорится в релизе Международного валютного фонда.

Детали

Как отметили в МВФ, макроэкономическая стабильность в целом сохраняется, несмотря на войну, которую ведет россия, а также последствия войны на Ближнем Востоке, благодаря разумной макроэкономической политике и масштабной внешней поддержке со стороны партнеров Украины. Национальный банк Украины (НБУ) поддерживал достаточный уровень международных резервов, сохранил финансовую стабильность и удерживал инфляционные ожидания на низком уровне, несмотря на потрясения.

Однако, по прогнозам, рост ВВП в 2026 году замедлится до 1,0-1,6 процента из-за последствий продолжающейся войны в Украине и последствий войны на Ближнем Востоке, а риски остаются чрезвычайно высокими - указано в релизе.

Напомним

Украина и МВФ достигли соглашения на уровне персонала по первому обзору программы EFF. После одобрения Советом директоров Киев получит 690 миллионов долларов.