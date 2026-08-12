В Киеве готовят списки людей для переселения на случай длительного отсутствия отопления
Киев • УНН
Киевские власти начали формировать списки маломобильных жителей для возможного временного переселения зимой при длительных отключениях отопления. Решение принято после опыта прошлой зимы, места для проживания еще определяются.
В столице начали формировать списки маломобильных жителей для возможного переселения зимой в случае длительного отсутствия теплоснабжения из-за российских обстрелов, пишет УНН.
Подробности
Столичные Telegram-каналы публикуют фото объявления в Голосеевском районе Киева, в котором утверждается, что "в случае длительного отключения теплоснабжения (блэкаута) будет организовано временное переселение для тех, кто нуждается в помощи, прежде всего одиноких пожилых людей (маломобильных), лиц с инвалидностью и семей с детьми с инвалидностью".
В комментарии УНН заместитель председателя КГГА Марина Хонда подтвердила данную информацию, отметив, что столичные власти формируют списки маломобильных жителей, которым может понадобиться временное переселение в случае длительного отсутствия теплоснабжения.
Она отметила, что решение о формировании списков приняли после опыта прошлой зимы.
По ее словам, власти Киева определяют, куда именно смогут перемещать людей в случае длительного отсутствия тепла, однако окончательные перечни мест для временного проживания еще формируются.
Напомним
Киев аккумулировал более 10 млрд грн для реализации плана устойчивости, восстановление энергообъектов выполнено на 65%. Город законтрактовал оборудование для замещения ТЭЦ мощностью более 1000 МВт.