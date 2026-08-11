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Действия силовиков отпугивают международных инвесторов, готовых прийти в Украину после окончания войны

Киев • УНН

 • 11447 просмотра

Нардеп Ярослав Железняк заявил, что необоснованные следственные действия являются главным барьером для инвестиций. Для восстановления Украины потребуется 588 млрд долларов, в том числе частный капитал.

Действия силовиков отпугивают международных инвесторов, готовых прийти в Украину после окончания войны

Необоснованные следственные действия со стороны правоохранительных органов — один из главных барьеров для привлечения международных инвестиций, без которых восстановление Украины после завершения войны будет невозможным. Об этом заявил народный депутат Ярослав Железняк, комментируя значение инвестиций для будущего экономического развития страны, пишет УНН.

Инвестиции в восстановление Украины

По оценке Всемирного банка, восстановление Украины потребует около 588 млрд долларов, и львиную долю этих средств должны обеспечить именно частные инвесторы, а не международные доноры или правительства.

"Кто повезёт деньги в страну, где обыск — это лишь вопрос времени?" — отметил Железняк, добавив, что проблема уже стала системной.

Вопрос инвестиционного климата также поднял основатель украинского miltech-фонда, бывший член наблюдательного совета ПриватБанка Роман Шульжик во время дискуссии, организованной RRA for Ukraine. По его мнению, именно объём частного капитала, который удастся привлечь после завершения войны, станет главным показателем успеха Украины.

"Если мы в первые пять лет после окончания войны заведём сюда хотя бы 100 млрд долларов частного капитала — значит, мы победили. Если мы заведём только 10–20 млрд долларов — значит, россия победила. Это означает, что Украина остаётся коррумпированной страной, в которую нельзя инвестировать", — подчеркнул он.

Железняк поддержал эту оценку, отметив, что именно масштабные частные инвестиции должны стать основой экономического восстановления государства. В частности, по его словам, сейчас иностранных инвесторов особенно интересует украинская оборонная промышленность.

Не стоит также забывать о разнице между международной финансовой помощью и частными инвестициями. Железняк подчеркнул, что, например, средства МВФ являются кредитными ресурсами, тогда как частный капитал означает создание производств, рабочих мест и долгосрочный экономический рост.

Незаконные следственные действия могут перечеркнуть интерес инвесторов

В то же время именно в секторе, который сегодня обладает наибольшим потенциалом для привлечения иностранного капитала, в последнее время произошли громкие обыски правоохранительных органов. Депутат напомнил, что только в течение июля правоохранители проводили следственные действия сразу в нескольких компаниях оборонной отрасли.

В то же время почти каждая пятая жалоба, по его словам, которая поступает в Совет бизнес-омбудсмена, касается именно необоснованных действий правоохранительных органов.

По мнению Романа Шульжика, именно такие истории могут лишить Украину будущих инвестиций.

"Если мы сейчас даже этот миллиард-два, которые мы получаем (от иностранных инвесторов — ред.), запугаем всякими ГБР и БЭБами, то мы крадём нашу будущую победу", — заявил он.

Ярослав Железняк подчеркнул, что международный инвестор не анализирует юридические нюансы украинской правоохранительной системы.

"Иностранный фонд не разбирается, как называется тот правоохранительный орган, который недавно соответствующую компанию, которую они рассматривали для инвестиций, уложил в прямом и переносном смысле лицом в пол и проводит кучу обысков, а также фотографирует все документы. То ли это ДБР, то ли СБУ, то ли даже БЭБ. Он видит одно — в компанию вошли люди в балаклавах. Это очевидно плохо. В любом мире это означает, что там какое-то ужасное-ужасное преступление, потому что иначе они просто направили бы запрос. И, как вы понимаете, никого не интересует, будет там приговор или нет. Они всё равно не будут после этого вкладывать деньги в эту компанию и тем более в эту сферу", — объяснил депутат.

Именно поэтому, по его словам, даже единичные показательные силовые действия правоохранителей способны свести на нет многолетнюю работу по привлечению иностранного капитала.

Верховенство права становится экономическим вопросом

По мнению народного депутата, именно поэтому реформа правоохранительной системы сегодня является не только требованием европейской интеграции, но и необходимым условием экономического развития страны.

Он напомнил, что в Верховной Раде уже зарегистрирован законопроект о реформе Государственного бюро расследований, который, по его словам, соответствует обязательствам Украины перед Европейским союзом. Кроме того, народный депутат неоднократно подчеркивал необходимость реформирования и Бюро экономической безопасности.

Стоит отметить, что коллеги Железняка по парламенту в комментариях УНН также говорят о необходимости аудита уголовных производств, которые расследует БЭБ, на предмет их заказного характера. Они также указывают на необходимость перезагрузки и очищения правоохранительного органа. 

Кроме того, комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики резко раскритиковал работу Бюро экономической безопасности по результатам рассмотрения отчета за 2025 год.

Членов парламентского комитета не устроило не только качество отчетности, но и отдельные приведенные показатели вызвали сомнения в их достоверности. Депутаты отметили низкую эффективность работы БЭБ, указав, что из почти 6,9 тысячи уголовных производств, которые БЭБ расследовало в 2025 году, подозрения были объявлены лишь в 12,9% случаев, а в суд передано 13,1% дел, или 904 уголовных производства. 

Кроме того, эффективность некоторых подразделений, по мнению членов комитета, вообще невозможно оценить.

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Лилия Подоляк

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