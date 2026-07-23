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Уголовные дела БЭБ против авиакомпаний построены на ложном толковании лизинга - эксперты

Киев • УНН

 • 2398 просмотра

БЭБ расследует дела против 5 авиакомпаний из-за якобы неуплаты 15% роялти за лизинг самолетов. Эксперты заявляют, что это толкование противоречит законодательству и международным конвенциям.

Уголовные дела БЭБ против авиакомпаний построены на ложном толковании лизинга - эксперты

Уголовные производства Бюро экономической безопасности против украинских авиакомпаний построены на ошибочном предположении, что платежи за лизинг воздушных судов нерезидентов являются роялти. Такая трактовка противоречит украинскому налоговому законодательству, международным конвенциям об избежании двойного налогообложения и судебной практике. К такому выводу пришли юристы, аудиторы и налоговые консультанты во время круглого стола по проблемам налогообложения авиационного лизинга, пишет УНН.

БЭБ расследует ряд уголовных производств в отношении украинских авиакомпаний, считая, что перевозчики должны были уплачивать дополнительные 15% налога с доходов нерезидентов, поскольку платежи за аренду самолетов якобы являются роялти. От такого подхода пострадали как минимум 5 авиаперевозчиков, в частности МАУ, "Авиакомпания Константа", "Урга", Н3Operations и "Скайлайн".

Наибольшим противоречием ситуации эксперты называют то, что большинство авиакомпаний уже проходили налоговые проверки именно за периоды, которые сегодня стали предметом уголовных производств БЭБ.

По данным ГНС, авиакомпании прошли налоговые проверки, и только по результатам одной из них было установлено нарушение по налогообложению лизинга. Остальные налоговые проверки таких нарушений не выявили.

По результатам одной проверки по компаниям авиационной отрасли были переквалифицированы лизинговые платежи в роялти. Только одной проверки

- отметила заместитель директора департамента трансфертного ценообразования Государственной налоговой службы Украины Виктория Касьян.

Несмотря на это, правоохранители вернулись к тем же операциям с новой трактовкой законодательства. Перевозчиков хотят заставить уплатить дополнительные 15% роялти за последние 7 лет, то есть задним числом.

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Сертифицированный аудитор и налоговый консультант Татьяна Шевцова, являющаяся членом Общественного совета при Министерстве финансов, подчеркнула, что международные конвенции об избежании двойного налогообложения, на которые ссылаются правоохранители, не дают оснований автоматически приравнивать арендные платежи за самолеты к роялти.

По ее словам, даже Комментарии к Модельной конвенции ОЭСР, которые украинская налоговая традиционно использует при толковании международных соглашений, объясняют, что упоминания об аренде оборудования касаются специфических случаев передачи инновационных технологий или производственных процессов, а не обычного лизинга транспортных средств, которыми являются самолеты и вертолеты.

Кроме того, эксперт обратила внимание, что украинское законодательство вообще не относит аренду к определению роялти.

Определение роялти в украинском законодательстве не предусматривает аренду. Более того, отдельным видом доходов нерезидентов по украинскому законодательству являются арендные платежи. А самолеты, контейнеры, вагоны – они не являются оборудованием, они являются транспортными средствами

- пояснила Шевцова.

По ее мнению, именно из-за этого нынешние попытки БЭБ трактовать лизинг как пользование интеллектуальной собственностью выглядят "настолько натянутыми", что вопрос требует комплексного рассмотрения с привлечением специалистов Министерства финансов, Государственной налоговой службы и экспертной среды.

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Такой же позиции придерживается управляющий партнер юридической компании LAW GUIDE,  эксперт по международному налогообложению Елена Кузнечикова. Она отметила, что проблема заключается не в отсутствии законодательства, а в искажении практики его применения.

По словам юриста, одна и та же операция международного лизинга в зависимости от конкретной конвенции может подпадать под разные статьи международных договоров, в частности хозяйственную деятельность, транспортные перевозки, другие доходы или лизинговые платежи. Именно поэтому универсальная трактовка всех таких операций как роялти является юридически необоснованной.

Она также напомнила, что при наличии неоднозначности Налоговый кодекс предусматривает применение принципа презумпции правомерности решений налогоплательщика. "Если что-то можно истолковать и в пользу бюджета, и в пользу налогоплательщика, это нужно толковать в пользу налогоплательщика", – пояснила Кузнечикова.

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Эксперт обратила внимание  еще на один важный факт: официальная позиция налоговых органов по авиационному лизингу изменилась только в 2024 году, хотя сами договоры большинства авиакомпаний оставались неизменными годами.

Предыдущая команда ГНС в 2024 году опубликовала статью, в которой предложила считать лизинг транспорта как роялти. В этой публикации ГНС отмечает, что с 2017 по 2023 годы компании выплатили в пользу нерезидентов  13,1 млн грн доходов в виде лизинга и при этом не уплатили 15% роялти в Украине.

До 2024 года не возникало никаких вопросов у правоохранительных органов, что кто-то умышленно не доплачивал какие-то значительные средства в бюджет. Пересматривают сейчас и предыдущие периоды

- отметила она, указав на попытку начислить авиакомпаниям налоги задним числом.

Отдельную критику эксперты высказали относительно участия БЭБ в этих спорах. По мнению Кузнечиковой, открывать уголовные производства до момента, когда даже не существует согласованного налогового обязательства, противоречит самой логике налогового законодательства.

Уголовное дело по факту должно начинаться только тогда, когда возникает согласованное налоговое обязательство… Не раньше. Но это по закону, а не по его практике применения в этой стране

- отметила юрист.

Эксперты подчеркивают, что ситуация давно вышла за рамки обычного налогового спора. Она создает правовую неопределенность для всей авиационной отрасли, которая даже в условиях полномасштабной войны продолжает работать, выполнять международные контракты и платить налоги в Украине.

Если практика уголовного преследования на основе нового толкования норм, которые десятилетиями применялись иначе, станет прецедентом, аналогичные риски могут возникнуть и для других отраслей экономики, работающих с международными договорами.

Именно поэтому участники дискуссии указывают на необходимость вмешательства государства, в частности Минфина, и установления единого правоприменения. По их мнению, только четкая государственная позиция способна прекратить практику произвольного толкования международных конвенций, снять правовую неопределенность и не допустить дальнейшего давления на украинскую гражданскую авиацию со стороны правоохранителей.

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Евгений Царенко

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