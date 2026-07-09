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Авиационная отрасль в 2022-2025 годах уплатила в бюджет почти 27 млрд грн налогов и сборов – глава Госавиаслужбы

Киев • УНН

 • 972 просмотра

В 2022-2025 годах украинские авиакомпании уплатили почти 27 млрд грн налогов, несмотря на закрытое небо над Украиной. В то же время налоговики начали трактовать лизинговые платежи как роялти, что создает риски для всей отрасли.

Авиационная отрасль в 2022-2025 годах уплатила в бюджет почти 27 млрд грн налогов и сборов – глава Госавиаслужбы

Предприятия авиационной отрасли в 2022-2025 годах выплатили в бюджет почти 27 млрд грн налогов и сборов, несмотря на закрытое небо над Украиной из-за полномасштабного вторжения России. Сейчас же гражданская авиация оказалась под давлением из-за новых подходов к налогообложению операций по лизингу воздушных судов у нерезидентов Украины. Об этом сообщил глава Государственной авиационной службы Украины Даниил Меньшиков, пишет УНН.

"Важно также говорить языком фактов: украинские авиакомпании продолжают платить налоги. По предоставленной информации ГНС, в 2022–2025 годах отрасль выплатила в бюджет почти 27 млрд грн налогов и сборов", – сообщил Меньшиков.

Он отметил, что принял участие в круглом столе с представителями авиаотрасли по ситуации вокруг налогообложения лизинговых платежей в гражданской авиации, которые налоговые органы начали трактовать как роялти – без изменения законодательства и вопреки обязательствам соблюдать международные конвенции. 

"Такой подход создает риски не для отдельной компании, а для всей авиационной отрасли. Украинские авиакомпании и без того работают в условиях чрезвычайных вызовов: небо закрыто, рынки потеряны или существенно ограничены, операционная деятельность осложнена войной, вопросами финансирования, страхования и технического обслуживания. Несмотря на это, отрасль не остановилась. Она приспосабливается, выживает и продолжает работать в сверхсложных условиях, демонстрируя стойкость, которая вызывает уважение всего мира", – отметил Меньшиков.

Он добавил, украинская авиация не просила помощи у государства во время войны, и единственное, что может сейчас сделать государство – не мешать ей работать и не создавать дополнительной правовой неопределенности. 

"Украинские авиакомпании будут первыми, кто зайдет на рынок после открытия неба. Именно поэтому нам нужны понятные правила для всех.  Убежден, что такие вопросы должны решаться через профессиональный диалог государства, бизнеса, ассоциаций и экспертной среды. Нужны единство подходов, правовая определенность и решения, учитывающие стратегическое значение авиации для Украины", – резюмировал Меньшиков.

Напомним

Как сообщал ранее УНН, БЭБ расследует ряд уголовных производств в отношении как минимум пяти украинских авиакомпаний, среди которых МАУ, "Авиакомпания Константа", "Урга", "Н3ОПЕРЕЙШИНС" и "Скайлайн". Эти авиаперевозчики берут воздушные суда в лизинг за рубежом у компаний-нерезидентов Украины. В Бюро убеждены, что авиакомпании должны были бы платить в Украине роялти, то есть сбор, взимаемый за пользование интеллектуальной собственностью. При этом абсолютно игнорируется тот факт, что транспорт не является интеллектуальной собственностью, а между Украиной и рядом стран действуют Конвенции об избежании двойного налогообложения. В соответствии с этими соглашениями, украинские компании платят налоги именно за лизинг и в тех странах, резидентами которых являются компании-лизингодатели.

Именно на этой, не подкрепленной законодательством, правовой конструкции базируются уголовные производства за уклонение от уплаты налогов. Однако проблема заключается в том, что такая позиция противоречит как международной практике, так и судебным решениям, которые уже сформировались в Украине.

Уголовные производства из-за лизинга самолетов за рубежом могут уничтожить украинскую гражданскую авиацию — эксперт29.06.26, 10:59 • 55828 просмотров

Лилия Подоляк

ОбществоЭкономика