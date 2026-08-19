Реформа БЭБ буксует: после провальной переаттестации руководителей необходимы полная проверка и перезапуск общественного контроля

Переаттестация, по результатам которой 74% руководителей центрального аппарата и территориальных управлений Бюро экономической безопасности не подтвердили соответствие занимаемым должностям, стала одним из самых громких этапов реформы БЭБ. В то же время она поставила новые вопросы: если профессиональную непригодность продемонстрировало большинство руководящего состава, достаточно ли для реальной перезагрузки только кадровых изменений на верхушке? Эксперты, опрошенные УНН, считают, что реформа не может завершиться только сменой начальников — переаттестацию должны пройти сотрудники всех уровней. Также необходим перезапуск общественного контроля.

Реформа движется, но слишком медленно

Глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев отмечает, что перезагрузка БЭБ движется слишком медленно.

"Мы видим переаттестацию, мы видим увольнение наиболее одиозных сотрудников еще налоговой милиции, таких символов коррупции. Мы все это видим, мы понимаем, что происходит. Происходит ли это все медленно? Сверхмедленно. Сверхмедленно", - отметил он в одном из интервью.

По его словам, новое БЭБ пока не демонстрирует результатов, на которые рассчитывали бизнес и государство. "Я постоянно критикую новое БЭБ за то, что процессы, которые происходят, происходят не в том темпе, на который мы как общество, как государство рассчитываем — на этот обновленный орган", – добавил глава парламентского комитета.

Он подчеркнул, что вывод экономики из тени, за который отвечает Бюро, также продвигается слишком медленно. "Вывод из тени идет сверхмедленно. Мы видим это по всем цифрам, мы видим это по отраслям. Мы не можем сказать, что у нас есть хотя бы где-то победы. К сожалению", – отметил Гетманцев.

По его словам, несмотря на кадровые трудности и отток сотрудников после переаттестации, парламент ожидает от БЭБ более быстрых результатов.

Гетманцев также напомнил, что комитет ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики раскритиковал отчет руководства БЭБ и предоставил свои рекомендации Бюро по улучшению эффективности работы. Парламентарии планируют вновь встретиться с представителями Бюро через 2–3 недели и заслушать отчет о результатах внедрения рекомендаций.

Переаттестация всех сотрудников БЭБ

Политолог Виктор Бобиренко убежден, что после таких провальных результатов проверки руководства логичным шагом должна стать переаттестация всего кадрового состава Бюро экономической безопасности.

"Нужно полностью перезагрузить БЭБ, провести переаттестацию абсолютно всех сотрудников. Потому что в политических кругах давно говорят, что БЭБ — это структура, которая выполняет политические заказы. И если у нас государственную структуру используют в интересах каких-то частных лиц, то это всегда плохо. Поэтому я считаю, что нужно переаттестовать всех. Абсолютно всех", – отметил он.

Именно детективы и следователи принимают решения об открытии уголовных производств, проведении обысков, изъятии имущества, аресте счетов и других процессуальных действиях, которые, помимо прочего, блокируют работу бизнеса. Поэтому, по мнению экспертов, без оценки их профессиональной пригодности говорить о завершенной перезагрузке Бюро преждевременно.

Нужен ли аудит уголовных производств

После результатов переаттестации руководства БЭБ логичным шагом должен стать аудит уголовных производств, которые расследует Бюро, особенно тех, в отношении которых бизнес заявляет о давлении или злоупотреблениях.

Бобиренко поддерживает такую идею, хотя призывает действовать осторожно.

"Очень разумная мысль относительно аудита уголовных дел. Очень. И я думаю, что вам любой бизнесмен именно это и скажет. Но здесь важно не выплеснуть ребенка вместе с водой", – подчеркнул он.

Политолог отмечает, что среди уголовных производств есть как обоснованные, так и такие, которые могли открываться следователями по другим мотивам.

"Потому что очень часто дела обоснованно и правильно открываются, а есть — это заказ, а есть — это просто их заработок. Типа, мы пришли и сейчас либо откроем дело, либо, чтобы мы ушли, дайте нам немного денег. Здесь нужно подходить взвешенно", – объяснил он.

В то же время адвокат Ростислав Кравец не верит, что сами по себе переаттестации решат системные проблемы.

"Как свидетельствуют все эти переаттестации, это всё профанация. Эти люди, которые приходили на должности, они также были аттестованы... И почему-то там через полгода, год выясняется, что по результатам другой переаттестации они уже непригодны", – отметил он.

Юрист считает, что главной проблемой является отсутствие надлежащего прокурорского надзора.

"Нужно восстановить полномочия прокуратуры в части соответствующего надзора, представительства в судах и внесения соответствующих протестов. И тогда с восстановлением полномочий прокуроров может восстановиться и соответствующее применение законодательства, и сама защита прав граждан в Украине", – убеждён Кравец.

Стоит отметить, что тема давления на бизнес со стороны БЭБ уже неоднократно становилась предметом публичных дискуссий. В частности, эксперты обращали внимание на практику использования аналитических выводов БЭБ в качестве основания для начала уголовных производств. Формально такие документы должны помогать выявлять потенциальные экономические риски, однако на практике они нередко становятся отправной точкой для открытия дел, проведения обысков, ареста имущества и тому подобного. Юристы неоднократно подчёркивали, что сам по себе аналитический продукт не является доказательством совершения преступления, однако его использование может создавать значительное давление на предприятия ещё до установления судом каких-либо нарушений.

Примером уголовного преследования на основе аналитических справок является ряд украинских авиакомпаний. БЭБ расследует дела как минимум в отношении 5 авиаперевозчиков, в частности МАУ, "Авиакомпания Константа", "Урга", Н3Operations и "Скайлайн", из-за якобы неуплаты в украинский бюджет дополнительного 15% налога с доходов нерезидентов по договорам лизинга самолётов и вертолётов. Следователи, без соответствующих изменений в законодательстве, приравнивают лизинговые платежи к роялти, а воздушные суда трактуют не как транспортные средства, а как "оборудование". Авиационная отрасль уже заявила о давлении и просит государство подготовить унифицированные разъяснения относительно налогообложения лизинга.

Эффективный общественный контроль

Ещё одно сомнение, возникшее после провальной переаттестации руководства БЭБ, касается эффективности Совета общественного контроля. Если более двух третей руководящего состава не подтвердили свою профессиональную пригодность, возникает вопрос, почему общественный контроль не указывал на эти проблемы раньше.

По мнению Виктора Бобиренко, если государство проводит полную перезагрузку БЭБ, она должна касаться и Совета общественного контроля.

"Именно он (Совет общественного контроля – ред.) должен был обращать внимание на профессионализм руководящего состава. (...) Если перезагружать, то перезагружать нужно всё. И орган, и Совет", – считает политолог.

Ростислав Кравец, в свою очередь, критически оценивает деятельность советов общественного контроля в целом и высказывает значительно более жёсткую позицию относительно их роли.

"Я считаю, что его (Совет общественного контроля – ред.) нужно переаттестовать и отправить за государственную измену в тюрьму. Причём все советы общественного контроля, которые на самом деле ничего собой не представляют, кроме как вставлять палки в колёса и максимально снижать эффективность правоохранительных органов, а также делать их зависимыми от иностранцев. Что при НАБУ, что при БЭБ, что при любом правоохранительном органе и государственном органе", – отметил он.

Переаттестация – лишь начало

Результаты проверки руководящего состава БЭБ фактически подтвердили наличие системных кадровых проблем в ведомстве. Однако сама по себе замена управленческого звена вряд ли означает завершение реформы.

Вопросы переаттестации всех сотрудников, пересмотра резонансных уголовных производств, усиления механизмов прокурорского надзора и перезапуска общественного контроля выглядят логичными следующими этапами перезагрузки Бюро. Ведь именно от того, насколько эффективно будут устранены причины, из-за которых бизнес годами говорил о заказных делах, злоупотреблении аналитическими выводами, необоснованных обысках и блокировании работы предприятий, будут зависеть доверие к новому БЭБ и результативность всей реформы.

Старые миллиарды выдали за новые достижения: скандал с отчетом БЭБ обнажил хроническую болезнь правоохранительной системы