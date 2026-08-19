Реформа БЕБ буксує: після провальної переатестації керівників необхідна повна перевірка і перезапуск громадського контролю

Переатестація, за результатами якої 74% керівників центрального апарату та територіальних управлінь Бюро економічної безпеки не підтвердили відповідність займаним посадам, стала одним із найгучніших етапів реформи БЕБ. Водночас вона поставила нові запитання: якщо професійну непридатність продемонструвала більшість керівного складу, чи достатньо для реального перезавантаження лише кадрових змін на верхах? Експерти, опитані УНН, вважають, що реформа не може завершитися лише зміною начальників, переатестацію мають пройти працівники всіх рівнів. Також необхідний перезапуск громадського контролю.

Реформа рухається, але надто повільно

Голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев зазначає, що перезавантаження БЕБ рухається надто повільно.

"Ми бачимо переатестацію, ми бачимо звільнення найбільш одіозних працівників ще податкової міліції, таких символів корупції. Ми це все бачимо, ми це розуміємо, що відбувається. Чи відбувається це все повільно? Надповільно. Надповільно", - зазначив він в одному з інтервʼю.

За його словами, нове БЕБ поки що не демонструє результатів, на які розраховували бізнес і держава. "Я постійно критикую новий БЕБ за те, що процеси, які відбуваються, вони відбуваються не в тому темпі, на який ми як суспільство, як держава розраховуємо - на цей оновлений орган", – додав голова парламентського комітету.

Він наголосив, що детінізація економіки, за яку відповідає Бюро, також просувається занадто повільно. "Детінізація йде надповільно. Ми бачимо це по всіх цифрах, ми бачимо це по галузях. Ми не можемо сказати, що у нас є хоча б десь перемоги. На жаль", – зазначив Гетманцев.

За його словами, попри кадрові труднощі та відтік працівників після переатестації, парламент очікує від БЕБ швидших результатів.

Гетманцев також нагадав, що комітет ВР з питань фінансів, податкової та митної політики розкритикував звіт керівництва БЕБ і дав свої рекомендації Бюро щодо покращення ефективності роботи. Парламентарі планують знову зустрітися з представниками Бюро через 2-3 тижні і заслухати звіт про результати впровадження рекомендацій.

Переатестація всіх БЕБівців

Політолог Віктор Бобіренко переконаний, що після таких провальних результатів перевірки керівництва логічним кроком має стати переатестація всього кадрового складу Бюро економічної безпеки.

"Треба перезавантажувати БЕБ повністю, провести переатестацію абсолютно всіх працівників. Бо в політичних колах давно говорять, що БЕБ – це структура, яка виконує політичні замовлення. І якщо у нас використовують державну структуру в інтересах якихось приватних осіб, то це завжди погано. Тому я вважаю, що треба переатестувати всіх. Абсолютно всіх", – зазначив він.

Саме детективи та слідчі ухвалюють рішення про відкриття кримінальних проваджень, проведення обшуків, вилучення майна, арешти рахунків та інші процесуальні дії, які серед іншого блокують роботу бізнесу. Тому, на думку експертів, без оцінки їхньої професійної придатності говорити про завершене перезавантаження Бюро передчасно.

Чи потрібен аудит кримінальних проваджень

Після результатів переатестації керівництва БЕБ логічним кроком має стати аудит кримінальних проваджень, які розслідує Бюро, особливо тих, щодо яких бізнес заявляє про тиск або зловживання.

Бобіренко підтримує таку ідею, хоча закликає діяти обережно.

"Дуже слушна думка щодо аудиту кримінальних справ. Дуже. І я думаю, що вам будь-який бізнесмен саме таке і скаже. Але тут важливо, щоб не виплеснути немовля разом з водою", – наголосив він.

Політолог зазначає, що серед кримінальних проваджень є як обґрунтовані, так і такі, які могли відкриватися слідчими з інших мотивів.

"Тому що дуже часто є резонно і правильно відкриваються справи, а є – це замовлення, а є – це просто заробіток їхній. Типу, ми прийшли і зараз або відкриємо справу, або щоб ми пішли, дайте нам трошки грошей. Тут треба зважено підходити", – пояснив він.

Водночас адвокат Ростислав Кравець не вірить, що самі переатестації вирішать системні проблеми.

"Як свідчать всі ці переатестації, це все профанація. Ці люди, які приходили на посади, вони також були атестовані... І чомусь там через пів року, рік з'являється, що вони по іншій переатестації вже непридатні", – зазначив він.

Юрист вважає, що головною проблемою є відсутність належного прокурорського нагляду.

"Потрібно відновити повноваження прокуратури щодо відповідного нагляду, представництва в судах і внесення відповідних протестів. І тоді з відновленням повноважень прокурорів може відновитися відповідне і правозастосування, і саме захист прав громадян в Україні", – переконаний Кравець.

Варто зауважити, що тема тиску на бізнес з боку БЕБ вже неодноразово ставала предметом публічних дискусій. Зокрема, експерти звертали увагу на практику використання аналітичних висновків БЕБ як підстави для початку кримінальних проваджень. Формально такі документи мають допомагати виявляти потенційні економічні ризики, однак на практиці вони нерідко стають відправною точкою для відкриття справ, проведення обшуків, арешту майна тощо. Юристи неодноразово наголошували, що сам по собі аналітичний продукт не є доказом вчинення злочину, однак його використання може створювати значний тиск на підприємства ще до встановлення будь-яких порушень судом.

Прикладом кримінального переслідування на основі аналітичних довідок є низка українських авіакомпаній. БЕБ розслідує справи щодо щонайменше 5 авіаперевізників, зокрема МАУ, "Авіакомпанія Константа", "Урга", Н3Operations та "Скайлайн" через начебто несплату в український бюджет додаткових 15% податку з доходів нерезидентів за договорами лізингу літаків і вертольотів. Слідчі, без відповідних змін у законодавстві, прирівнюють лізингові платежі до роялті, а повітряні судна трактують не як транспортні засоби, а як "обладнання". Авіагалузь вже заявила про тиск, та просить державу підготувати уніфіковані розʼяснення щодо оподаткування лізингу.

Ефективний громадський контроль

Ще один сумнів, який виник після провальної переатестації керівництва БЕБ, це ефективність Ради громадського контролю. Якщо понад дві третини керівного складу не підтвердили свою професійну придатність, виникає запитання, чому громадський контроль не вказував про ці проблеми раніше.

На думку Віктора Бобіренка, якщо держава проводить повне перезавантаження БЕБ, воно має стосуватися і Ради громадського контролю.

"Саме вона (Рада громадського контролю – ред.) мала б звертати увагу на професійність керівного складу. (...) Якщо перезавантажувати, то перезавантажувати треба все. І орган, і Раду" – вважає політолог.

Ростислав Кравець, своєю чергою, критично оцінює діяльність рад громадського контролю загалом і висловлює значно жорсткішу позицію щодо їхньої ролі.

"Я вважаю, що її (Раду громадського контролю – ред.) треба переатестувати і відправити за державну зраду у в'язницю. При чому всі ради громадського контролю, які насправді нічого із себе не представляють, окрім того, щоб вставляти палки в колеса і максимально знижувати ефективність правоохоронних органів, а також робити їх залежними від іноземців. Що при НАБУ, що при БЕБ, що при будь-якому правоохоронному органі і державному органі", – зазначив він.

Переатестація – лише початок

Результати перевірки керівного складу БЕБ фактично підтвердили наявність системних кадрових проблем у відомстві. Однак сама по собі заміна ланки управління навряд чи означає завершення реформи.

Питання переатестації всіх працівників, перегляду резонансних кримінальних проваджень, посилення механізмів прокурорського нагляду та перезапуску громадського контролю виглядають логічними наступними етапами перезавантаження Бюро. Адже саме від того, наскільки ефективно буде усунуто причини, через які бізнес роками говорив про замовні справи, зловживання аналітичними висновками, необґрунтовані обшуки та блокування роботи підприємств, залежатиме довіра до нового БЕБ і результативність усієї реформи.

Старі мільярди видали за нові досягнення: скандал зі звітом БЕБ оголив хронічну хворобу правоохоронної системи