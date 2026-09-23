Прем'єрка Японії Такаїчі на першій зустрічі із Зеленським пообіцяла продовжити підтримку України
Київ • УНН
Санае Такаїчі вперше зустрілася із Зеленським у Нью-Йорку та підтвердила підтримку України й санкцій проти росії. Київ запросив японський бізнес до відбудови.
Прем'єр-міністерка Японії Санае Такаїчі провела першу зустріч із Президентом України Володимиром Зеленським та запевнила, що Токіо продовжить підтримувати Україну й санкції проти росії. Переговори відбулися на полях Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку, повідомляє Bloomberg, пише УНН.
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Японія підтримує Україну. Ця політика не зміниться. Ми продовжуватимемо працювати з міжнародною спільнотою, щоб підтримати Україну та зберегти санкції проти росії
Зеленський подякував японській прем'єрці за підтримку та наголосив на зацікавленості України в участі японського бізнесу у відбудові країни.
Україна розраховує на подальшу співпрацю з Японією
Ми справді дуже вдячні вам особисто, вдячні Японії. Ми будемо дуже раді бачити ваш бізнес у будівництві України
Раніше Президент України говорив про можливість розширення співпраці з Японією, зокрема у сфері безпілотників та протиповітряної оборони.
Японія підтримує Україну від початку повномасштабного вторгнення росії, однак через власні правові обмеження не постачає летальну зброю. Токіо передавав Україні нелетальне військове обладнання, генератори та долучився до планування післявоєнної відбудови.
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