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Прем'єрка Японії Такаїчі на першій зустрічі із Зеленським пообіцяла продовжити підтримку України

Київ • УНН

 • 11385 перегляди

Санае Такаїчі вперше зустрілася із Зеленським у Нью-Йорку та підтвердила підтримку України й санкцій проти росії. Київ запросив японський бізнес до відбудови.

Прем'єрка Японії Такаїчі на першій зустрічі із Зеленським пообіцяла продовжити підтримку України

Прем'єр-міністерка Японії Санае Такаїчі провела першу зустріч із Президентом України Володимиром Зеленським та запевнила, що Токіо продовжить підтримувати Україну й санкції проти росії. Переговори відбулися на полях Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку, повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Японія підтримує Україну. Ця політика не зміниться. Ми продовжуватимемо працювати з міжнародною спільнотою, щоб підтримати Україну та зберегти санкції проти росії

– заявила Такаїчі перед закритою частиною переговорів.

Зеленський подякував японській прем'єрці за підтримку та наголосив на зацікавленості України в участі японського бізнесу у відбудові країни.

Україна розраховує на подальшу співпрацю з Японією

Ми справді дуже вдячні вам особисто, вдячні Японії. Ми будемо дуже раді бачити ваш бізнес у будівництві України

– сказав Зеленський.

Раніше Президент України говорив про можливість розширення співпраці з Японією, зокрема у сфері безпілотників та протиповітряної оборони.

Японія підтримує Україну від початку повномасштабного вторгнення росії, однак через власні правові обмеження не постачає летальну зброю. Токіо передавав Україні нелетальне військове обладнання, генератори та долучився до планування післявоєнної відбудови.

Зустріч із Зеленським і прийом для лідерів, що прибули на сесію ООН - Трампа сьогодні чекає насичений дипломатичний день22.09.26, 15:31 • 4486 переглядiв

Степан Гафтко

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