Зустріч із Зеленським і прийом для лідерів, що прибули на сесію ООН - Трампа сьогодні чекає насичений дипломатичний день

На Президента США Дональда Трампа чекає насичений дипломатичний день у межах сесії Генеральної Асамблеї ООН. Серед низки подій і зустріч із Президентом України Володимиром Зеленським, передає УНН із посиланням на AP.

Деталі

Розпочнеться дипломатичний день із ранкового виступу Трампа перед Генеральною Асамблеєю ООН.

Президент США зустрінеться з новим прем’єр-міністром Великої Британії, прем’єр-міністром Японії та президентом України.

Зустріч Зеленського і Трампа у Нью-Йорку розпочнеться о 20:15 за Києвом: що обговорюватимуть

Він також візьме участь у заході за участю лідерів Данії та Гренландії, де буде підписано угоду, покликану забезпечити посилену військову присутність США на території Гренландії — данської території з широкою автономією.

"Сприятиме зміцненню безпеки": у НАТО привітали угоду між Гренландією, Данією та США

Президент приділить увагу Близькому Сходу, зустрівшись із представниками Ради співробітництва країн Перської затоки, а також візьме участь в окремому заході, присвяченому Латинській Америці та Західній півкулі.

Трамп влаштує прийом для лідерів, що беруть участь у сесії ГА ООН, і зустрінеться з Делсі Родрігес, виконувачкою обов’язків президента Венесуели, перш ніж повернутися до Вашингтона.