Зустріч із Зеленським і прийом для лідерів, що прибули на сесію ООН - Трампа сьогодні чекає насичений дипломатичний день

$44.710.0351.370.17
ukenru
12:20 • 12489 перегляди
Як користуватися арештованим рахунком під час воєнного стану
11:11 • 12503 перегляди
Україна залучила $841 млн від Світового банку на пенсійні виплати
Ексклюзив
10:20 • 25107 перегляди
Від залежності до власного виробництва: навіщо Україні свої реактивні двигуни для ракет і дронів
09:47 • 17502 перегляди
"Фактично унеможливлює відновлення" - росія балістикою атакувала об'єкт Нафтогазу
09:10 • 15049 перегляди
До 11 годин затримки: які поїзди найбільше відстають від графіка
08:27 • 13293 перегляди
Сили оборони уразили два російських НПЗ - Генштаб розкрив результат
22 вересня, 05:01 • 27109 перегляди
Зустріч Зеленського і Трампа у Нью-Йорку розпочнеться о 20:15 за Києвом: що обговорюватимуть
22 вересня, 04:58 • 24852 перегляди
Новообрані депутати держдуми рф нібито закликають відвести російські війська з Лиманського напрямку – «АТЕШ»
22 вересня, 04:32 • 19152 перегляди
У самарі після атаки горить один із найбільших у регіоні Куйбишевський НПЗ – ASTRAPhoto
22 вересня, 04:12 • 17394 перегляди
У Дніпрі після російського удару загинули 2 людини, кількість поранених зросла до 6
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+15°
3м/с
74%
746мм
Популярнi новини
Золото зросло до $4360 за унцію після падіння нафти більш ніж на 9% за чотири дні22 вересня, 03:37 • 17515 перегляди
Ердоган закликав скасувати право вето в Раді Безпеки ООН та відмовитися від постійних членів22 вересня, 04:45 • 15703 перегляди
Нова книга брата принцеси Діани спровокувала словесну війну з королем ЧарльзомVideo22 вересня, 06:39 • 24738 перегляди
Бюджетні мільйони для Odrex: клініка з 10 кримінальними провадженнями отримала 111 млн грн від НСЗУ у 2025 роціPhoto10:08 • 20004 перегляди
Converse видалила рекламу після критики про асоціації з символікою Ку-клукс-клану10:27 • 13318 перегляди
Публікації
Як користуватися арештованим рахунком під час воєнного стану12:20 • 12472 перегляди
Від залежності до власного виробництва: навіщо Україні свої реактивні двигуни для ракет і дронів
Ексклюзив
10:20 • 25096 перегляди
Бюджетні мільйони для Odrex: клініка з 10 кримінальними провадженнями отримала 111 млн грн від НСЗУ у 2025 роціPhoto10:08 • 20168 перегляди
Що буде з цінами на бензин і дизель восени та чи призведе ажіотажний попит на пальне до подорожчання
Ексклюзив
21 вересня, 17:04 • 48712 перегляди
Як працюватимуть лікарні під час "жовтого" та "червоного" рівня повітряної загрози - уряд дав відповідь21 вересня, 16:38 • 50299 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Емманюель Макрон
Сі Цзіньпін
Ірина Терех
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Франція
Китай
Полтавська область
Реклама
УНН Lite
Converse видалила рекламу після критики про асоціації з символікою Ку-клукс-клану10:27 • 13442 перегляди
Нова книга брата принцеси Діани спровокувала словесну війну з королем ЧарльзомVideo22 вересня, 06:39 • 24844 перегляди
Після місяців суперечок злиття Paramount і Warner Bros. на $110 млрд нарешті зрушило з місця22 вересня, 01:07 • 22417 перегляди
Шарліз Терон розповіла, яку пораду дала б собі на початку кар'єри в Голлівуді та про особисту родинну трагедію22 вересня, 00:06 • 23611 перегляди
Зірка "Малкольма в центрі уваги" Френкі Муніз заявив, що "досяг дна" на тлі розлучення21 вересня, 23:05 • 19593 перегляди
Актуальне
Financial Times
Дія (сервіс)
Forbes
Starlink
MIM-104 Patriot

Зустріч із Зеленським і прийом для лідерів, що прибули на сесію ООН - Трампа сьогодні чекає насичений дипломатичний день

Київ • УНН

 • 646 перегляди

Трамп виступить на Генасамблеї ООН і зустрінеться із Зеленським, лідерами Британії та Японії. Також він обговорить безпеку Гренландії й Венесуелу.

Зустріч із Зеленським і прийом для лідерів, що прибули на сесію ООН - Трампа сьогодні чекає насичений дипломатичний день

На Президента США Дональда Трампа чекає насичений дипломатичний день у межах сесії Генеральної Асамблеї ООН. Серед низки подій і зустріч із Президентом України Володимиром Зеленським, передає УНН із посиланням на AP.

Деталі

Розпочнеться дипломатичний день із ранкового виступу Трампа перед Генеральною Асамблеєю ООН.

Президент США зустрінеться з новим прем’єр-міністром Великої Британії, прем’єр-міністром Японії та президентом України.

Зустріч Зеленського і Трампа у Нью-Йорку розпочнеться о 20:15 за Києвом: що обговорюватимуть22.09.26, 08:01 • 27102 перегляди

Він також візьме участь у заході за участю лідерів Данії та Гренландії, де буде підписано угоду, покликану забезпечити посилену військову присутність США на території Гренландії — данської території з широкою автономією.

"Сприятиме зміцненню безпеки": у НАТО привітали угоду між Гренландією, Данією та США20.09.26, 03:57 • 10218 переглядiв

Президент приділить увагу Близькому Сходу, зустрівшись із представниками Ради співробітництва країн Перської затоки, а також візьме участь в окремому заході, присвяченому Латинській Америці та Західній півкулі.

Трамп влаштує прийом для лідерів, що беруть участь у сесії ГА ООН, і зустрінеться з Делсі Родрігес, виконувачкою обов’язків президента Венесуели, перш ніж повернутися до Вашингтона.

Антоніна Туманова

ПолітикаСвіт
Генеральна Асамблея ООН
Ґренландія
Організація Об'єднаних Націй
Венесуела
Вашингтон
Дональд Трамп
Данія
Велика Британія
Японія
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна