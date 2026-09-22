Зустріч із Зеленським і прийом для лідерів, що прибули на сесію ООН - Трампа сьогодні чекає насичений дипломатичний день
Київ • УНН
Трамп виступить на Генасамблеї ООН і зустрінеться із Зеленським, лідерами Британії та Японії. Також він обговорить безпеку Гренландії й Венесуелу.
На Президента США Дональда Трампа чекає насичений дипломатичний день у межах сесії Генеральної Асамблеї ООН. Серед низки подій і зустріч із Президентом України Володимиром Зеленським, передає УНН із посиланням на AP.
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Розпочнеться дипломатичний день із ранкового виступу Трампа перед Генеральною Асамблеєю ООН.
Президент США зустрінеться з новим прем’єр-міністром Великої Британії, прем’єр-міністром Японії та президентом України.
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Він також візьме участь у заході за участю лідерів Данії та Гренландії, де буде підписано угоду, покликану забезпечити посилену військову присутність США на території Гренландії — данської території з широкою автономією.
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Президент приділить увагу Близькому Сходу, зустрівшись із представниками Ради співробітництва країн Перської затоки, а також візьме участь в окремому заході, присвяченому Латинській Америці та Західній півкулі.
Трамп влаштує прийом для лідерів, що беруть участь у сесії ГА ООН, і зустрінеться з Делсі Родрігес, виконувачкою обов’язків президента Венесуели, перш ніж повернутися до Вашингтона.