У самарі після атаки горить один із найбільших у регіоні Куйбишевський НПЗ – ASTRA
Київ • УНН
У самарі після нічної атаки загорівся Куйбишевський НПЗ «роснафти». OSINT-аналіз ASTRA підтвердив ураження підприємства.
У російській самарі в ніч проти 22 вересня після атаки спалахнула пожежа на Куйбишевському нафтопереробному заводі. Ураження підприємства підтверджує OSINT-аналіз фото та відео очевидців, проведений ASTRA, пише УНН.
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Місцеві жителі вночі повідомляли про вибухи у самарській області. За результатами геолокації та аналізу оприлюднених кадрів ASTRA стверджує, що під атакою опинився саме Куйбишевський НПЗ.
Підприємство належить "роснефти" та є одним із найбільших об'єктів нафтопереробної галузі самарської області.
НПЗ уже неодноразово зупиняв роботу після атак
Куйбишевський НПЗ неодноразово зазнавав атак безпілотників. У серпні 2025 року підприємство призупиняло роботу після удару, а в березні 2024 року пошкодження однієї з установок також призвело до зупинки виробничого циклу.
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Востаннє до нинішньої атаки завод призупиняв роботу 10 червня 2026 року внаслідок чергового удару.
Напередодні Генштаб ЗСУ заявив, що внаслідок українських ударів протягом минулого тижня з ладу вивели понад 45% проєктних потужностей російської нафтопереробки.
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