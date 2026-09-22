У самарі після атаки горить один із найбільших у регіоні Куйбишевський НПЗ – ASTRA

У російській самарі в ніч проти 22 вересня після атаки спалахнула пожежа на Куйбишевському нафтопереробному заводі. Ураження підприємства підтверджує OSINT-аналіз фото та відео очевидців, проведений ASTRA, пише УНН.

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Місцеві жителі вночі повідомляли про вибухи у самарській області. За результатами геолокації та аналізу оприлюднених кадрів ASTRA стверджує, що під атакою опинився саме Куйбишевський НПЗ.

Підприємство належить "роснефти" та є одним із найбільших об'єктів нафтопереробної галузі самарської області.

НПЗ уже неодноразово зупиняв роботу після атак

Куйбишевський НПЗ неодноразово зазнавав атак безпілотників. У серпні 2025 року підприємство призупиняло роботу після удару, а в березні 2024 року пошкодження однієї з установок також призвело до зупинки виробничого циклу.

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Востаннє до нинішньої атаки завод призупиняв роботу 10 червня 2026 року внаслідок чергового удару.

Напередодні Генштаб ЗСУ заявив, що внаслідок українських ударів протягом минулого тижня з ладу вивели понад 45% проєктних потужностей російської нафтопереробки.

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