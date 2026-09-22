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росіяни одночасно атакували промислові підприємства у Дніпрі, Кривому Розі та Павлограді, є поранені

Київ • УНН

 • 1540 перегляди

У Дніпрі, Кривому Розі та Павлограді атаковані промислові підприємства. У Дніпрі поранені щонайменше троє людей, виникли пожежі.

росіяни одночасно атакували промислові підприємства у Дніпрі, Кривому Розі та Павлограді, є поранені

російські війська вночі атакували промислові підприємства одразу у трьох містах Дніпропетровської області – Дніпрі, Кривому Розі та Павлограді. У Дніпрі поранення дістали щонайменше 3 людей, повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, пише УНН.

Деталі

За його словами, медики надають усім постраждалим необхідну допомогу.

Унаслідок ударів по промислових підприємствах виникли пожежі. Інформацію про можливих постраждалих у Кривому Розі та Павлограді уточнюють.

Ганжа наголосив, що загроза для області зберігається, та закликав жителів залишатися у безпечних місцях до завершення повітряної тривоги.є=

росія двічі за ранок атакувала АЗС на Житомирщині - чи відкрита траса21.09.26, 13:23 • 5320 переглядiв

Степан Гафтко

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