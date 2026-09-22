росіяни одночасно атакували промислові підприємства у Дніпрі, Кривому Розі та Павлограді, є поранені
Київ • УНН
У Дніпрі, Кривому Розі та Павлограді атаковані промислові підприємства. У Дніпрі поранені щонайменше троє людей, виникли пожежі.
російські війська вночі атакували промислові підприємства одразу у трьох містах Дніпропетровської області – Дніпрі, Кривому Розі та Павлограді. У Дніпрі поранення дістали щонайменше 3 людей, повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, пише УНН.
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За його словами, медики надають усім постраждалим необхідну допомогу.
Унаслідок ударів по промислових підприємствах виникли пожежі. Інформацію про можливих постраждалих у Кривому Розі та Павлограді уточнюють.
Ганжа наголосив, що загроза для області зберігається, та закликав жителів залишатися у безпечних місцях до завершення повітряної тривоги.є=
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