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росія двічі за ранок атакувала АЗС на Житомирщині - чи відкрита траса

Київ • УНН

 • 2628 перегляди

росія двічі вдарила по АЗС у Звягельському районі, пошкодивши, попередньо, у тому числі комплекс WOG. Рух трасою Київ—Чоп обмежували, але вже відновили.

росія двічі за ранок атакувала АЗС на Житомирщині - чи відкрита траса
Фото: t.me/zhytomyrskaODA

росія двічі за ранок атакувала АЗС у Житомирській області, що викликало обмеження руху транспорту на міжнародній трасі М-06 Київ-Чоп під Звягелем, наразі їх знято. Про це повідомив голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко 21 вересня у соцмережах, пише УНН.  

По чому вдарила рф

"Другий за сьогоднішній ранок автозаправний комплекс в Звягельскому районі Житомирщини опинився під ворожою атакою. За оперативною інформацією, цього разу пошкоджень зазнала АЗС мережі WOG. Наразі інформації про жертв та постраждалих не надходило", - написав Бунечко.

Відразу голова ОВА повідомляв, що робота спеціальних служб ускладнюється через загрозу повторних ударів.

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Що радять водіям

"Нагадуємо власникам та відвідувачам автозаправних комплексів про необхідність суворо дотримуватись правил безпеки під час повітряної тривоги. Перебувайте у безпечних місцях, не залишайте свої автівки на території АЗС", - зазначив Бунечко.

Що з рухом трасою

"Наслідки ворожого удару ліквідовано. Рух трасою М-06 у передмісті Звягеля відновлено", - повідомив Бунечко незадовго до 13 години 21 вересня.

Юлія Шрамко

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