росія двічі за ранок атакувала АЗС на Житомирщині - чи відкрита траса

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росія двічі за ранок атакувала АЗС у Житомирській області, що викликало обмеження руху транспорту на міжнародній трасі М-06 Київ-Чоп під Звягелем, наразі їх знято. Про це повідомив голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко 21 вересня у соцмережах, пише УНН.

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"Другий за сьогоднішній ранок автозаправний комплекс в Звягельскому районі Житомирщини опинився під ворожою атакою. За оперативною інформацією, цього разу пошкоджень зазнала АЗС мережі WOG. Наразі інформації про жертв та постраждалих не надходило", - написав Бунечко.

Відразу голова ОВА повідомляв, що робота спеціальних служб ускладнюється через загрозу повторних ударів.

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Що радять водіям

"Нагадуємо власникам та відвідувачам автозаправних комплексів про необхідність суворо дотримуватись правил безпеки під час повітряної тривоги. Перебувайте у безпечних місцях, не залишайте свої автівки на території АЗС", - зазначив Бунечко.

Що з рухом трасою

"Наслідки ворожого удару ліквідовано. Рух трасою М-06 у передмісті Звягеля відновлено", - повідомив Бунечко незадовго до 13 години 21 вересня.