россия дважды за утро атаковала АЗС в Житомирской области - открыта ли трасса

Фото: t.me/zhytomyrskaODA

россия дважды за утро атаковала АЗС в Житомирской области, что вызвало ограничения движения транспорта на международной трассе М-06 Киев—Чоп под Звягелем, в настоящее время их сняли. Об этом сообщил глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко 21 сентября в соцсетях, пишет УНН.

По чему ударила рф

"Второй за сегодняшнее утро автозаправочный комплекс в Звягельском районе Житомирской области оказался под вражеской атакой. По оперативной информации, на этот раз повреждения получила АЗС сети WOG. В настоящее время информация о погибших и пострадавших не поступала", — написал Бунечко.

Сразу глава ОВА сообщил, что работа специальных служб осложняется из-за угрозы повторных ударов.

В Житомирской области россияне нанесли удар по АЗС на международной трассе

Что советуют водителям

"Напоминаем владельцам и посетителям автозаправочных комплексов о необходимости строго соблюдать правила безопасности во время воздушной тревоги. Находитесь в безопасных местах, не оставляйте свои автомобили на территории АЗС", — отметил Бунечко.

Что с движением по трассе

"Последствия вражеского удара ликвидированы. Движение по трассе М-06 в пригороде Звягеля восстановлено", — сообщил Бунечко незадолго до 13 часов 21 сентября.