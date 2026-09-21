Одесская область подверглась атаке рф: горели склады сети супермаркетов, Румыния поднимала истребители

Одесская область в ночь на 21 сентября подверглась атаке россии, загорелись склады сети супермаркетов. Об этом в понедельник сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер в социальных сетях, пишет УНН.

В Одесской области после вражеских ударов загорелись складские помещения сети продуктовых супермаркетов. По предварительной информации, обошлось без пострадавших - написал Кипер.

Детали

В ГСЧС показали последствия и уточнили, что под вражеский удар попали складские помещения, которые ранее уже были атакованы россией.

По данным спасателей, в результате удара вспыхнул масштабный пожар.

"Пожар в настоящее время ликвидирован. Работа спасателей была осложнена угрозами повторных воздушных ударов", - отметил Кипер.

В местных пабликах писали о якобы пожаре на складах "Сильпо".

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На фоне атаки рф в Румынии поднимали истребители

Министерство обороны Румынии сообщило, что на фоне атаки рф в понедельник, 21 сентября, их система радиолокационного наблюдения обнаружила "воздушную цель, двигавшуюся в 12 километрах к северу от Килии, вблизи границы с Румынией".

Было сообщение о тревоге для населения на севере уезда Тулча в стране, в 05:30 было передано сообщение RO-Alert.

"Два самолета F-16 Военно-воздушных сил Румынии, находящиеся на боевом дежурстве Воздушной полиции на 86-й авиабазе Борча, вылетели с 86-й авиабазы Борча для мониторинга ситуации. Воздушная тревога для севера уезда Тулча прекратилась в 06:14. О вторжении в национальное воздушное пространство не сообщалось", - указали в Министерстве обороны Румынии.