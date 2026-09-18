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Шовковский, тир и вымогательство 250 тыс. долларов — что известно о деле, в котором фигурирует экс-тренер "Динамо"

Киев • УНН

 • 25409 просмотра

НАБУ внесло в ЕРДР дело по факту возможного вымогательства 250 тысяч долларов у владельца киевского тира. Шовковский обвинения отвергает.

Шовковский, тир и вымогательство 250 тыс. долларов — что известно о деле, в котором фигурирует экс-тренер "Динамо"

Национальное антикоррупционное бюро Украины зарегистрировало уголовное производство, в котором фигурирует бывший футболист, главный тренер киевского "Динамо" и депутат Киевского городского совета Александр Шовковский. Речь идет о возможном вымогательстве 250 тыс. долларов у владельца помещения стрелкового тира в Киеве, бывшего народного депутата Анатолия Писаренко, пишет УНН

"В ответ на запросы медиа информируем об обстоятельствах регистрации уголовного производства в отношении депутата Киевского городского совета, экс-тренера футбольного клуба "Динамо". 13 августа 2026 года в Национальное бюро поступило определение следственного судьи Высшего антикоррупционного суда, которым он обязал уполномоченных лиц Бюро внести в Единый реестр досудебных расследований сведения по сообщению от 21 июля относительно возможного вымогательства денежных средств в особо крупном размере в условиях военного положения", - заявили в НАБУ

Во исполнение решения суда в тот же день детективы НАБУ внесли соответствующие сведения в ЕРДР с предварительной правовой квалификацией по ч. 4 ст. 189 УК Украины (вымогательство, причинившее имущественный ущерб в особо крупных размерах либо совершенное организованной группой или в условиях военного или чрезвычайного положения, либо сопряженное с причинением тяжкого телесного повреждения). 

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет. 

"Поскольку в соответствии с ч. 5 ст. 216 УПК Украины расследование этого уголовного правонарушения не относится к подследственности Национального бюро, 25 августа 2026 года прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры вынес постановление об определении подследственности за Главным управлением Национальной полиции в г. Киеве", - добавили в НАБУ.

Дополнение

Согласно определению ВАКС от 12 августа, в суд поступила жалоба на бездействие уполномоченных лиц Национального антикоррупционного бюро Украины, которое заключается в невнесении сведений об уголовном правонарушении в Единый реестр досудебных расследований.

В жалобе указывается, что бывший тренер "Динамо", депутат Киевсовета Александр Шовковский и его жена Марина Кутепова противоправно вымогали 250 тыс. долларов, что сопровождалось использованием Шовковским своего влияния на работников правоохранительных органов и прокуратуры с целью осуществления уголовного преследования как способа принуждения к передаче денежных средств.

Дело, по данным СМИ, касается подвального помещения в Соломенском районе Киева. 

В 2021 году бывший народный депутат и тяжелоатлет Анатолий Писаренко через собственное ООО "Завод "Экспресс", которое занимается предоставлением в аренду и эксплуатацией собственного или арендованного недвижимого имущества, сдал в аренду компании "Тактика", где 33,3% принадлежит жене Шовковского, часть здания на улице Шаповала, 10 в Киеве. Договор аренды был подписан на 10 лет, а помещение в подвале предназначалось под стрелковый тир.

Как утверждает Шовковский, тир уже около полугода не работает из-за того, что, несмотря на долгосрочную договоренность и договор аренды на 10 лет, здание было перепродано.

"После смены владельцев нам отключили электроэнергию и заблокировали доступ к помещению. Важно сказать еще одну вещь. Когда мы брали это помещение, оно фактически находилось в аварийном состоянии. Именно поэтому мы договаривались об аренде на 10 лет — чтобы иметь возможность инвестировать в полноценный тир. В результате мы сделали полный капитальный ремонт и фактически создали тир с нуля. В проект были вложены очень большие средства, силы и время. Многие из вас были там и знают, как он работал", - написал Шовковский, опубликовав фото состояния тира до аренды. 

Он добавил, что в течение полугода много раз пытался договориться и найти цивилизованное решение. 

"К сожалению, все попытки не дали результата — вместо диалога мы сталкивались с агрессией и нежеланием решать вопрос. Многие военнослужащие тренировались в нашем тире. Мы проводили обучение, тренировки, работали с оборудованием и оружием. Для меня было важно, чтобы это место продолжало работать. К сожалению, сейчас тир не функционирует.

После того как все попытки договориться мирным путем не дали результата, нам пришлось обратиться в полицию и прокуратуру с заявлением о возможных мошеннических действиях. На сегодняшний день уже проведено значительное количество следственных действий, также вручены подозрения. Детали пока не могу комментировать, поскольку продолжается следствие. И, несмотря ни на что, я все еще надеюсь, что владелец помещения захочет выйти на контакт и мы сможем урегулировать этот вопрос мирным путем — так, как это должно быть по закону и по-человечески", — написал Шовковский. 

Подвал находился в запущенном состоянии, и, как заявили в тире, "за время пользования помещением мы за свой счет провели там масштабные ремонтные и восстановительные работы, вложили значительные средства, фактически вывели помещение из аварийного состояния и существенно улучшили его". 

"После этого объект был продан уже в совершенно ином состоянии, чем то, в котором мы его получили. При этом в помещении осталось наше имущество: специализированная мебель с бронированным стеклом, станки, оборудование и другие вещи, принадлежащие нашему бизнесу. Доступ к помещению нам заблокировали, имущество нам до сих пор не вернули. Мы до сегодняшнего дня не знаем, где находятся все наши вещи, в каком они состоянии и что с ними происходит", — заявили в тире. 

Как утверждают СМИ, в марте 2023 года Писаренко расторг договор аренды и переоформил аренду на свой ФОП. В апреле 2023 года с "Тактикой" был заключен договор субаренды сроком на 10 лет с нотариальным удостоверением и государственной регистрацией права. 

В мае 2025 года Писаренко как ФОП в одностороннем порядке расторг договор аренды. На просьбу вернуть вложенные в тир средства Писаренко отказал. 

В июле 2026 года Писаренко обратился в Хозяйственный суд с иском к ООО "Тактика", в котором просил обязать последнюю за собственный счет восстановить прежнее состояние подвала путем полного демонтажа установленных приборов, устройств, оборудования и других улучшений помещения. 

В обоснование исковых требований Писаренко ссылался на ненадлежащее исполнение ответчиком обязательств по демонтажу отделимых улучшений (стационарно установленных в арендованном помещении приборов, устройств и оборудования), а также передаче всех улучшений истцу после прекращения заключенного между сторонами Договора субаренды № 1 части помещения от 4 марта 2023 года. 

В итоге суд постановил принять исковое заявление к рассмотрению и открыть производство по делу. 

Отметим, в 2001 году Писаренко, который с 2011 года находится в черном списке Entity List Бюро промышленности и безопасности США как гражданин Великобритании, через американскую компанию  "Эй.Пи.Файненсинг", являющуюся учредителем другой компании Писаренко — ООО "Витал-Тер", приобрел здание реабилитационного центра площадью 206,00 кв. м, расположенное на Трухановом острове, которое впоследствии снесли. 

После этого без разрешений, в том числе без решения Киевского городского совета об отведении земельного участка, построили новый объект жилой недвижимости площадью более 1 000 кв. м, который незаконно зарегистрировали. 

Территория вокруг дома огорожена, поэтому жителям Киева ограничили доступ к части острова и реке Днепр. 

Специализированная экологическая прокуратура Киевской городской прокуратуры обратилась в Хозяйственный суд города Киева с иском об устранении препятствий в пользовании и распоряжении земельным участком водного фонда площадью почти 0,5 га на острове Труханов в городе Киеве путем сноса самовольно построенной недвижимости. 

"О конфликте вокруг тира с Писаренко Анатолием я публично рассказал еще в марте. Мой пост относительно ситуации опубликован, чтобы каждый мог ознакомиться с предысторией. Обвинения в вымогательстве и использовании связей в правоохранительных органах отвергаю. Документ, которым их сопровождают, подтверждает регистрацию производства во исполнение судебного решения. Он не устанавливает правдивость обвинений. Проверка заявления еще не делает изложенную в нем версию доказанным фактом", — написал Шовковский в Facebook. 

Он отметил, что за этой историей стоит конкретный имущественный конфликт с Анатолием Писаренко.

"Права компании, совладелицей которой является моя жена, должны защищаться по закону. Обращение к правоохранителям само по себе не доказывает злоупотребление влиянием. Эту публикацию расцениваю как попытку дискредитации меня как публичного лица и депутата Киевсовета и через мое имя оказывать давление на компанию, совладелицей которой является моя жена, а также на следствие. Другого объяснения такой информационной активности именно сейчас я не вижу. Личные выпады в адрес моей карьеры и "моральных качеств" лишь усиливают такое впечатление. Сознательно подменять доказательства предположениями и использовать доверие читателей в имущественном конфликте — недостойно. Это касается и тех, кто организует такие атаки, и тех, кто сознательно их распространяет. Поддерживаю независимое расследование всех обстоятельств. Благодарю каждого, кто проверяет факты и не позволяет манипулировать своим доверием", — добавил Шовковский. 

Напомним

В ноябре 2025 года Александра Шовковского уволили с должности главного тренера киевского "Динамо". Исполняющим обязанности назначен Игорь Костюк, наставник "Динамо" U19.

Павел Башинский

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