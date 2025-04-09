Киевский городской совет

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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 25938 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Дело "пленок Комарницкого": Кличко заявил об увольнении нескольких фигурантов и анонсировал новые отставки

Кличко заявил об увольнении ряда чиновников КГГА, причастных к земельной коррупции в Киевраде. Также мэр анонсировал дальнейшие проверки и реорганизацию в градостроительной сфере.

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В КГГА сообщили об увольнении фигурантов "земельного дела"

Мэр Киева Виталий Кличко объявил об увольнении нескольких высокопоставленных чиновников КГГА и коммунальных предприятий. Решение принято после проведения НАБУ операции «Чистый город» по земельной коррупции.

политика • 28 февраля, 12:44 • 35878 просмотра

Земельная коррупция: за замглавы КГГА Оленича внесли залог

За заместителя председателя КГГА Петра Оленича внесли залог в размере 15 миллионов гривен. Он был задержан НАБУ по делу о незаконном выводе столичной земли через фиктивные постройки.

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Строительство подземного паркинга на Старокиевской горе: столичные власти поддержали запрет

Столичные власти поддержали петицию о запрете строительства подземного паркинга возле Пейзажной аллеи на Старокиевской горе. Проект предусматривал паркинг на 320 мест и укрытие на 1650 человек.

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Минус 1 балл: Украина опустилась в рейтинге восприятия коррупции на 105 место

В рейтинге Transparency International Украина получила 35 баллов из 100 возможных, потеряв 1 балл по сравнению с прошлым годом. Индекс оценивает коррупционные практики только в государственном секторе, не учитывая бытовую и бизнес-коррупцию.

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Правоохранители обыскали причастных к земельной коррупции в Киевсовете: обнаружили более 6 млн долларов

НАБУ и САП провели обыски по делу коррупции в Киевсовете, обнаружив более $6,4 млн, €630 тыс. и 800 тыс. грн. Задержаны 7 человек по делу о незаконном выводе земли через фиктивные постройки.

политика • 10 февраля, 17:39 • 54322 просмотра

НАБУ объявило в розыск экс-депутата Киевского горсовета Комарницкого

НАБУ объявило в розыск бывшего депутата Киевсовета Дениса Комарницкого по делу о хищении столичной земли. Его и еще 9 человек подозревают в создании преступной организации, которая незаконно выводила земельные участки.

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Более 10 млн грн убытка на закупках: будут судить экс-руководительницу Национального антидопингового центра

Бывшая и. о. директора Национального антидопингового центра провела тендер на 42 млн грн с признаками фиктивности. Из-за завышения цен на оборудование государству нанесен ущерб на более 10 млн грн.

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Земельная коррупция в столице: суд отправил депутата Киевсовета под стражу

ВАКС избрал меру пресечения для депутата Киевсовета Елены Марченко по делу о завладении столичной землей. Она взята под стражу с возможностью внесения залога в 50 млн гривен.

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Земельная коррупция в Киевском горсовете: задержаны 7 человек

НАБУ разоблачило преступную организацию в Киевском городском совете, которая незаконно выводила землю через фиктивные сооружения. Задержаны 7 человек, среди которых высокопоставленные чиновники и депутаты, предотвратили хищение участков стоимостью 83,7 млн грн.

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НАБУ и САП проводят масштабную операцию касательно земельной коррупции в Киевсовете

НАБУ и САП начали операцию "Чистый город" по разоблачению преступной организации в Киевсовете. В частности, проводятся обыски у соратника Черновецкого Дениса Комарницкого.

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Останавливать или нет общественный транспорт в Киеве во время тревог: почему нет остановок-укрытий и что предлагают депутаты

В КГГА заявили, что нет сертифицированного сооружения для установки на остановках общественного транспорта. Депутаты же предлагают перенять опыт Харькова и других городов по работе транспорта.

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