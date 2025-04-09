Киевский городской совет

25 млн грн убытков на закупке военной формы: в Киеве сообщили о подозрении должностному лицу воинской части

Начальник вещевой службы воинской части в Киеве подозревается в халатном отношении, что привело к убыткам в 25 млн грн. Ему грозит до 8 лет заключения за принятие некачественной зимней формы.