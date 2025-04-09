Киевский городской совет

Киеврада не смогла уволить Бондаренко, который является свидетелем в деле о коррупции, но он сам подал в отставку. Заявление поддержал 81 депутат Киеврады.
Кличко заявил об увольнении ряда чиновников КГГА, причастных к земельной коррупции в Киевраде. Также мэр анонсировал дальнейшие проверки и реорганизацию в градостроительной сфере.
Мэр Киева Виталий Кличко объявил об увольнении нескольких высокопоставленных чиновников КГГА и коммунальных предприятий. Решение принято после проведения НАБУ операции «Чистый город» по земельной коррупции.
За заместителя председателя КГГА Петра Оленича внесли залог в размере 15 миллионов гривен. Он был задержан НАБУ по делу о незаконном выводе столичной земли через фиктивные постройки.
Столичные власти поддержали петицию о запрете строительства подземного паркинга возле Пейзажной аллеи на Старокиевской горе. Проект предусматривал паркинг на 320 мест и укрытие на 1650 человек.
В рейтинге Transparency International Украина получила 35 баллов из 100 возможных, потеряв 1 балл по сравнению с прошлым годом. Индекс оценивает коррупционные практики только в государственном секторе, не учитывая бытовую и бизнес-коррупцию.
НАБУ и САП провели обыски по делу коррупции в Киевсовете, обнаружив более $6,4 млн, €630 тыс. и 800 тыс. грн. Задержаны 7 человек по делу о незаконном выводе земли через фиктивные постройки.
НАБУ объявило в розыск бывшего депутата Киевсовета Дениса Комарницкого по делу о хищении столичной земли. Его и еще 9 человек подозревают в создании преступной организации, которая незаконно выводила земельные участки.
Бывшая и. о. директора Национального антидопингового центра провела тендер на 42 млн грн с признаками фиктивности. Из-за завышения цен на оборудование государству нанесен ущерб на более 10 млн грн.
ВАКС избрал меру пресечения для депутата Киевсовета Елены Марченко по делу о завладении столичной землей. Она взята под стражу с возможностью внесения залога в 50 млн гривен.
НАБУ разоблачило преступную организацию в Киевском городском совете, которая незаконно выводила землю через фиктивные сооружения. Задержаны 7 человек, среди которых высокопоставленные чиновники и депутаты, предотвратили хищение участков стоимостью 83,7 млн грн.
НАБУ и САП начали операцию "Чистый город" по разоблачению преступной организации в Киевсовете. В частности, проводятся обыски у соратника Черновецкого Дениса Комарницкого.
Начальник КГВА Тимур Ткаченко инициирует пересмотр решения об остановке общественного транспорта во время тревог. Предложения по изменениям представят на ближайшем заседании Совета обороны Киева.
Киевсовет принял решение об объявлении минуты молчания в общественном транспорте и через городские системы оповещения.
В КГГА заявили, что нет сертифицированного сооружения для установки на остановках общественного транспорта. Депутаты же предлагают перенять опыт Харькова и других городов по работе транспорта.
Решение об остановке общественного транспорта и ограничении движения по мостам во время воздушных тревог принято по рекомендации военных. Это сделано для безопасности киевлян после случаев обстрелов транспорта на юге страны.
Киевский городской совет принял бюджет столицы на 2025 год в размере более 90 млрд гривен. Наибольшие расходы предусмотрены на образование - 32,4 млрд грн и транспорт-18,6 млрд грн.
Решение предусматривает демонтаж звезды с дома на Крещатике, памятников советским пропагандистам, постаментов памятников ленину и т. д
КГГА планирует построить подземный паркинг на 320 мест на Старокиевской горе, которая является памятником археологии. Министерство культуры выступило против этого проекта, подчеркивая недопустимость уничтожения исторического наследия.
В Киеве на 8 участках изменен скоростной режим с 80 км/ч на 50 км/ч. В Днепре на 7 участках ограничение скорости изменено с 70 км/ч на 50 км/ч.
Владимир Прокопив написал заявление на увольнение с должности заместителя председателя КГГА после расследования о состоянии его семьи. Он заявил о готовности к проверкам и открытости к журналистам.
Мэр Киева отстранил Владимира Прокопива от обязанностей заместителя председателя КГГА после расследования журналистов.
Расследование выявило, что родственники Владимира Прокопива, заместителя мэра Киева, приобрели многочисленные объекты недвижимости за время его работы в Киевсовете и КГГА. Приобретения включают квартиры, офисы и коммерческие помещения в престижных районах столицы.
Украинский мини-сериал из 5 серий показывает влияние российской пропаганды на повседневную жизнь. Проект с участием лидеров мнений демонстрирует, как дезинформация меняет мышление и культуру украинцев.
Киевский городской совет присвоил звание «Почетный гражданин города Киева» 15 выдающимся киевлянам. Среди награжденных - Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, писательница Оксана Забужко и другие выдающиеся деятели культуры, науки и военного дела.
Верховный Суд подтвердил незаконность решения Киевсовета о выделении земли под ТРЦ возле озера Вырлица. Участок площадью 20 га и стоимостью более 1 млрд грн возвращен в коммунальную собственность.
Городской совет Киева ответил на петицию об установлении защитных экранов в метро. ГСН не предусматривают таких конструкций, но вопрос может быть рассмотрен при проектировании новых линий метрополитена.
Начальник вещевой службы воинской части в Киеве подозревается в халатном отношении, что привело к убыткам в 25 млн грн. Ему грозит до 8 лет заключения за принятие некачественной зимней формы.
Аналитики YouControl исследовали количество помощников у депутатов Верховной Рады 9 созыва. Больше всего консультантов имеет 'Слуга Народа', а меньше всего - внефракционные депутаты.
В деле о подтоплении тоннелей столичного метро проведен ряд экспертиз, и одна из них показала, что причиной разрушения тоннеля является ненадлежащая эксплуатация, а не некачественное строительство, указали в прокуратуре.