Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

В Киеве предлагают переименовать станцию метро "Академгородок" на "Василия Стуса"

Киев • УНН

 • 604 просмотра

В Киеве зарегистрирована петиция о переименовании станции метро "Академгородок" на "Василия Стуса". Автор инициативы, Сергей Шевченко, обосновывает это историческими, символическими и практическими причинами, в частности тем, что поэт жил и творил в этом районе.

В Киеве предлагают переименовать станцию метро "Академгородок" на "Василия Стуса"

В Киеве предлагают переименовать станцию киевского метрополитена "Академгородок" в "Василия Стуса". Соответствующую петицию зарегистрировали на сайте Киевского городского совета, передает УНН.

Детали

Петицию о переименовании станции метро "Академгородок" еще 19 ноября зарегистрировал Сергей Шевченко.

Переименовать станцию киевского метрополитена "Академгородок" в "Василия Стуса"

- говорится в тексте петиции.

По словам Сергея Шевченко, переименование логично и оправдано по нескольким причинам — историческим, символическим и сугубо практическим:

1. Василий Стус жил и творил в этом районе.

Василий Стус в 1970–80-х годах жил на улице Чернобыльской, буквально в нескольких минутах ходьбы от нынешней станции метро "Академгородок".

Это тот район, где он работал, гулял с сыном, где его знали соседи.

То есть это не искусственное "втягивание" имени — это реальное пространство жизни великого поэта.

2. Символическое восстановление исторической справедливости.

Стус — один из важнейших украинских поэтов ХХ века, символ сопротивления советскому тоталитаризму, человек, погибший в лагере за право быть украинцем.

Наличие в столице места с его именем предоставляет ему достойное чествование, которому долго мешала советская власть.

3. Как "Тараса Шевченко", так и "Василия Стуса" — это название, которое сразу узнается, имеет культурный вес и вносит украинский контекст в транспортную карту столицы.

В то же время "Академгородок" — довольно "техническое" и неуникальное название в топографии города.

"Академгородок" — типичный советский топоним, который выбирали для районов с научными институтами.

Такие названия есть во многих городах постсоветского пространства, и сейчас оно не имеет собственной уникальной истории. Сейчас это название для микрорайона не актуально и не имеет никакого смысла. Сами киевляне часто говорят, что станция давно переросла свое название

- резюмировал автор петиции.

Из необходимых 6000 подписей уже собрано 1167. До завершения голосования осталось 52 дня.

Установят ли защитные экраны на станциях метрополитена в Киеве: горсовет ответил на петицию

Антонина Туманова

КультураКиев
Киевский городской совет
Василий Стус
Киев