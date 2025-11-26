В Киеве предлагают переименовать станцию метро "Академгородок" на "Василия Стуса"
Киев • УНН
В Киеве зарегистрирована петиция о переименовании станции метро "Академгородок" на "Василия Стуса". Автор инициативы, Сергей Шевченко, обосновывает это историческими, символическими и практическими причинами, в частности тем, что поэт жил и творил в этом районе.
В Киеве предлагают переименовать станцию киевского метрополитена "Академгородок" в "Василия Стуса". Соответствующую петицию зарегистрировали на сайте Киевского городского совета, передает УНН.
Детали
Петицию о переименовании станции метро "Академгородок" еще 19 ноября зарегистрировал Сергей Шевченко.
Переименовать станцию киевского метрополитена "Академгородок" в "Василия Стуса"
По словам Сергея Шевченко, переименование логично и оправдано по нескольким причинам — историческим, символическим и сугубо практическим:
1. Василий Стус жил и творил в этом районе.
Василий Стус в 1970–80-х годах жил на улице Чернобыльской, буквально в нескольких минутах ходьбы от нынешней станции метро "Академгородок".
Это тот район, где он работал, гулял с сыном, где его знали соседи.
То есть это не искусственное "втягивание" имени — это реальное пространство жизни великого поэта.
2. Символическое восстановление исторической справедливости.
Стус — один из важнейших украинских поэтов ХХ века, символ сопротивления советскому тоталитаризму, человек, погибший в лагере за право быть украинцем.
Наличие в столице места с его именем предоставляет ему достойное чествование, которому долго мешала советская власть.
3. Как "Тараса Шевченко", так и "Василия Стуса" — это название, которое сразу узнается, имеет культурный вес и вносит украинский контекст в транспортную карту столицы.
В то же время "Академгородок" — довольно "техническое" и неуникальное название в топографии города.
"Академгородок" — типичный советский топоним, который выбирали для районов с научными институтами.
Такие названия есть во многих городах постсоветского пространства, и сейчас оно не имеет собственной уникальной истории. Сейчас это название для микрорайона не актуально и не имеет никакого смысла. Сами киевляне часто говорят, что станция давно переросла свое название
Из необходимых 6000 подписей уже собрано 1167. До завершения голосования осталось 52 дня.
