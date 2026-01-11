1418 дней вторжения: война РФ против Украины сравнялась по продолжительности с войной СССР против нацистской Германии
Киев • УНН
Полномасштабная агрессия России против Украины длится 1418 дней, сравнявшись по продолжительности с немецко-советской войной. Российская армия не достигла стратегических целей, потеряв контроль над значительными территориями.
Сегодня полномасштабная агрессия России против Украины достигла символического рубежа - 1418 дней. Именно столько длилась немецко-советская война (1941–1945 гг.), которую советская историография выделяла как "Великую Отечественную". Несмотря на длительную подготовку и значительное превосходство в ресурсах, за это время российской армии не удалось достичь стратегических целей. Об этом пишет УНН.
Детали
Согласно исторической периодизации, война СССР против нацистской Германии длилась 1418 дней: от нападения 22 июня 1941 года до капитуляции Берлина 9 мая 1945 года. За этот период линия фронта прошла путь от границ СССР до Поволжья и обратно - до сердца Германии.
"Пряник закончился": Трамп разочарован путиным, видит в нем препятствие для мира в Украине10.01.26, 11:14 • 10645 просмотров
В текущем конфликте за аналогичный период Россия потеряла контроль над значительными территориями, оккупированными в начале вторжения (в частности, частями севера, Харьковщины и Херсонщины), и перешла к изнурительным позиционным боям на Донбассе. Аналитики отмечают, что запланированный ранее "блицкриг" Кремля превратился в самый продолжительный вооруженный конфликт в Европе со времен Второй мировой войны.
Статус войны в Украине
В украинской исторической науке и законодательстве термин "Великая Отечественная война" не употребляется с 2015 года. Украина рассматривает события 1939–1945 годов как Вторую мировую войну, в которую украинский народ вступил 1 сентября 1939 года.
Нынешнее сопротивление российской агрессии официальный Киев определяет как полномасштабную освободительную войну за независимость и территориальную целостность, продолжительность которой уже превысила срок активных боевых действий на Восточном фронте прошлого века.
Генштаб обновил данные о потерях РФ: плюс 1130 оккупантов за сутки, всего Россия потеряла более 1,2 млн личного состава11.01.26, 07:00 • 1040 просмотров