06:05 • 266 просмотра
1418 дней вторжения: война РФ против Украины сравнялась по продолжительности с войной СССР против нацистской Германии
04:31 • 6662 просмотра
Совет Безопасности ООН соберется в понедельник на экстренное заседание из-за ударов ракетами "Орешник" по УкраинеVideo
10 января, 11:45 • 21156 просмотра
Синоптики дали прогноз погоды на три дня: пойдут ли в Украине морозы на спад
10 января, 08:55 • 39979 просмотра
Шесть тысяч французских военных могут быть размещены в Украине после заключения мирного соглашения - СМИ
10 января, 08:27 • 30878 просмотра
Где отключения долгосрочные, а где экстренные и скольким потребителям вернули свет: оперативная ситуация в энергосистеме Украины
9 января, 23:09 • 28544 просмотра
Нефть подорожала на 2% из-за беспорядков в Иране и эскалации в Украине
9 января, 20:32 • 33200 просмотра
США и Украина подпишут соглашение о реконструкции на 800 млрд долларов - The Telegraph
9 января, 15:56 • 56596 просмотра
В Раду поступили заявления об отставке Федорова и Шмыгаля
9 января, 14:55 • 39558 просмотра
Ограничения движения на ряде трасс отменены: актуальная ситуация на дорогах
9 января, 14:44 • 38984 просмотра
Украина предоставила право на добычу лития другу Трампа - NYT
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

публикации
1418 дней вторжения: война РФ против Украины сравнялась по продолжительности с войной СССР против нацистской Германии

Киев • УНН

 • 270 просмотра

Полномасштабная агрессия России против Украины длится 1418 дней, сравнявшись по продолжительности с немецко-советской войной. Российская армия не достигла стратегических целей, потеряв контроль над значительными территориями.

1418 дней вторжения: война РФ против Украины сравнялась по продолжительности с войной СССР против нацистской Германии

Сегодня полномасштабная агрессия России против Украины достигла символического рубежа - 1418 дней. Именно столько длилась немецко-советская война (1941–1945 гг.), которую советская историография выделяла как "Великую Отечественную". Несмотря на длительную подготовку и значительное превосходство в ресурсах, за это время российской армии не удалось достичь стратегических целей. Об этом пишет УНН.

Детали

Согласно исторической периодизации, война СССР против нацистской Германии длилась 1418 дней: от нападения 22 июня 1941 года до капитуляции Берлина 9 мая 1945 года. За этот период линия фронта прошла путь от границ СССР до Поволжья и обратно - до сердца Германии.

"Пряник закончился": Трамп разочарован путиным, видит в нем препятствие для мира в Украине10.01.26, 11:14 • 10645 просмотров

В текущем конфликте за аналогичный период Россия потеряла контроль над значительными территориями, оккупированными в начале вторжения (в частности, частями севера, Харьковщины и Херсонщины), и перешла к изнурительным позиционным боям на Донбассе. Аналитики отмечают, что запланированный ранее "блицкриг" Кремля превратился в самый продолжительный вооруженный конфликт в Европе со времен Второй мировой войны.

Статус войны в Украине

В украинской исторической науке и законодательстве термин "Великая Отечественная война" не употребляется с 2015 года. Украина рассматривает события 1939–1945 годов как Вторую мировую войну, в которую украинский народ вступил 1 сентября 1939 года.

Нынешнее сопротивление российской агрессии официальный Киев определяет как полномасштабную освободительную войну за независимость и территориальную целостность, продолжительность которой уже превысила срок активных боевых действий на Восточном фронте прошлого века. 

Генштаб обновил данные о потерях РФ: плюс 1130 оккупантов за сутки, всего Россия потеряла более 1,2 млн личного состава11.01.26, 07:00 • 1040 просмотров

Степан Гафтко

