Российский диктатор владимир путин все больше разочаровывает президента США Дональда Трампа. Американский лидер видит в нем большее препятствие для мира в Украине, чем в Владимире Зеленском. Об этом пишет The Telegraph, передает УНН.

Собеседники издания также отмечают, что решение президента США захватить российский нефтяной танкер и поддержать новый законопроект о санкциях стали сигналом для путина о том, что у него заканчивается время для прекращения войны.

Источник, близкий к ближайшему окружению президента США, сказал: "Он использует метод кнута и пряника. И я думаю, что пряник у него кончился".

Другой источник сообщил, что стратегия "два шага вперед, один шаг назад" в переговорах все больше "утомляет" Трампа.

В прошлом Трамп тепло отзывался о путине и говорил, что Украина виновата в войне. Однако несколько нынешних и бывших вашингтонских чиновников заявили, что мышление администрации Трампа все больше соответствует европейской точке зрения, согласно которой путин тянет время.

В среду американские спецназовцы рисковали столкнуться с москвой, когда поднялись на борт танкера, зарегистрированного в россии и обозначенного как нарушитель санкций.

Несколько часов спустя Белый дом подтвердил, что Трамп "одобрил" законопроект о санкциях во время встречи с Линдси Грэмом, одним из самых известных сторонников жесткой линии в отношении россии в Сенате.

Законопроект предоставит президенту чрезвычайные полномочия по изоляции России, включая возможность введения 500-процентных пошлин на товары, импортируемые из стран, которые закупают российскую нефть, нефтепродукты или уран.

Один бывший чиновник сказал: "Администрацию утомляет то, что русские используют стратегию "два шага вперед, один шаг назад"... кажется, что они готовы, а потом, когда возникают вопросы, на которые, как мы думали, они будут готовы, они либо наращивают усилия, либо на какое-то время прекращают разговоры".

Украина, по его словам, была более склонна к компромиссу.

Трамп сделал ряд противоречивых заявлений о путине, Гренландии, НАТО и Нобелевской премии мира

Добавим

Издание отмечает, что Трамп демонстрирует изменчивую позицию в отношении обеих сторон в российско-украинской войне, пытаясь выполнить предвыборное обещание обеспечить мир.

Частые заявления о том, что он верит в серьезность намерений путина установить мир в Украине, обеспокоили союзников Зеленского в Европе. Они указывают на то, что теплые беседы между двумя лидерами часто сопровождались ракетными и беспилотными атаками.

За день до встречи Зеленского с Трампом в Мар-а-Лаго в конце прошлого года Россия запустила баллистические ракеты и беспилотники по Киеву, в результате чего погиб по меньшей мере один человек.

Британский чиновник заявил, что в результате менталитет администрации Трампа стал ближе к европейскому взгляду на конфликт, чем когда-либо ранее. Он сказал: "Постоянная жестокость путина, его гнусное поведение и игра в игры не остаются незамеченными администрацией".

В четверг заместитель премьер-министра Великобритании Дэвид Ламми встретился с вице-президентом Джей Ди Вэнсом в Белом доме. Ожидалось, что переговоры будут сосредоточены на предложении США поддержать гарантии безопасности для защиты Украины в случае повторного нападения россии.

Как и ожидалось, мид россии осудило эти планы и заявило, что любое размещение западных войск на территории Украины будет рассматриваться как "законные цели".

Пресс-секретарь заявила: "мид россии предупреждает, что размещение воинских частей, военных объектов, складов и другой инфраструктуры западных стран на территории Украины будет классифицироваться как иностранное вмешательство".

Затем россия выпустила гиперзвуковую баллистическую ракету "Орешник" по Львовской области. Город находится в сотнях километров от линии фронта, но, что важно, очень близко от границы с Польшей, членом НАТО и ЕС. Украина заявила, что это испытание для трансатлантического сообщества.

На недавней пресс-конференции в Мар-а-Лаго, штат Флорида, господин Трамп выразил личное недовольство путиным. Он сказал: "Я не в восторге от путина, он убивает слишком много людей".

На день позже он опроверг заявления россии о том, что Украина нанесла удар по одной из резиденций путина с помощью беспилотника. На борту президентского самолета он заявил журналистам: "Я не верю, что этот удар был. Мы не верим, что это произошло теперь, когда мы смогли это проверить".

Бывший сотрудник Белого дома сказал, что Трамп также "осмелел" после рейда спецназа по захвату Николаса Мадуро, президента Венесуэлы. Он сказал: "Это была операция, которую могли провести только Соединенные Штаты или, возможно, Израиль".