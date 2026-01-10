"Пряник закончился": Трамп разочарован путиным, видит в нем препятствие для мира в Украине

$42.990.00
50.180.00
ukenru
08:55 • 1314 просмотра
Шесть тысяч французских военных могут быть размещены в Украине после заключения мирного соглашения - СМИ
08:49 • 2226 просмотра
Совбез ООН соберется 12 января из-за применения россией ракеты "Орешник" против Украины
08:27 • 2866 просмотра
Где отключения долгосрочные, а где экстренные и скольким потребителям вернули свет: оперативная ситуация в энергосистеме Украины
9 января, 23:09 • 10397 просмотра
Нефть подорожала на 2% из-за беспорядков в Иране и эскалации в Украине
9 января, 20:32 • 18668 просмотра
США и Украина подпишут соглашение о реконструкции на 800 млрд долларов - The Telegraph
9 января, 15:56 • 37953 просмотра
В Раду поступили заявления об отставке Федорова и Шмыгаля
9 января, 14:55 • 34530 просмотра
Ограничения движения на ряде трасс отменены: актуальная ситуация на дорогах
9 января, 14:44 • 34268 просмотра
Украина предоставила право на добычу лития другу Трампа - NYT
9 января, 13:30 • 28308 просмотра
Инфляция за год замедлилась до 8%: на что выросли цены и что подешевелоPhoto
Эксклюзив
9 января, 13:30 • 22408 просмотра
Заработок на смерти: могли ли данные умерших пациентов Odrex становиться товаром?
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−8°
3м/с
81%
738мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Латвия созывает Совбез ООН из-за удара российской баллистической ракетой вблизи границ НАТО9 января, 23:56 • 7722 просмотра
Alfa Romeo представила Giulia Luna Rossa: тираж всего 10 единиц и пятикратная прижимная силаPhoto10 января, 01:01 • 8282 просмотра
Комикс о Супермене, украденный у Николаса Кейджа, продан за рекордные $15 миллионов04:40 • 10653 просмотра
Мексиканская нефть прибыла на Кубу вопреки давлению Вашингтона05:29 • 21709 просмотра
Очередной выпад против Украины: спикер парламента Чехии сделал еще одно резкое заявление в адрес Киева07:48 • 5026 просмотра
публикации
Непогода в Украине vs обучение: какие регионы решили перейти на дистанционку, а какие — еще думают9 января, 16:19 • 23610 просмотра
Секреты приготовления идеального тирамису: классический рецепт и клубничный вариантPhoto8 января, 18:39 • 69660 просмотра
Когда могут состояться выборы Президента и что нового в требованиях к кандидатам: ЦИК наработала предложения по проведению послевоенных выборов8 января, 17:08 • 97330 просмотра
Истории, которые пытались стереть: почему сайт StopOdrex так досаждает клинике "Одрекс"8 января, 15:30 • 70185 просмотра
Предвестники смерти. Агенты похоронного бюро в Одессе узнают о смерти пациента раньше его родственниковPhoto
Эксклюзив
8 января, 13:48 • 91905 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Эмманюэль Макрон
Андрей Сибига
Музыкант
Энтони Альбанезе
Актуальные места
Соединённые Штаты
Венесуэла
Украина
Франция
Белый дом
Реклама
УНН Lite
Евровидение-2026: стартовало голосование за десятого финалиста нацотбора в "Дія"Video8 января, 08:37 • 63364 просмотра
Warner Bros. отклоняет обновленное предложение Paramount о поглощении - CNN7 января, 14:22 • 65547 просмотра
Кристен Стюарт заявила, что "хотела бы" снять перезапуск "Сумерек"6 января, 12:31 • 86631 просмотра
В США стремительно растет количество подписей под петициями о депортации Ники Минаж5 января, 21:31 • 104878 просмотра
"Аватар: Огонь и пепел" собрал миллиард долларов в мировом прокатеVideo4 января, 17:30 • 145327 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Дипломатка
Фильм
BFM TV

"Пряник закончился": Трамп разочарован путиным, видит в нем препятствие для мира в Украине

Киев • УНН

 • 520 просмотра

Дональд Трамп все больше разочаровывается во владимире путине, считая его большим препятствием для мира в Украине, чем Зеленского. Американский лидер изменил свою позицию в отношении российского диктатора.

"Пряник закончился": Трамп разочарован путиным, видит в нем препятствие для мира в Украине

Российский диктатор владимир путин все больше разочаровывает президента США Дональда Трампа. Американский лидер видит в нем большее препятствие для мира в Украине, чем в Владимире Зеленском. Об этом пишет The Telegraph, передает УНН.

Собеседники издания также отмечают, что решение президента США захватить российский нефтяной танкер и поддержать новый законопроект о санкциях стали сигналом для путина о том, что у него заканчивается время для прекращения войны.

Источник, близкий к ближайшему окружению президента США, сказал: "Он использует метод кнута и пряника. И я думаю, что пряник у него кончился".

Другой источник сообщил, что стратегия "два шага вперед, один шаг назад" в переговорах все больше "утомляет" Трампа.

В прошлом Трамп тепло отзывался о путине и говорил, что Украина виновата в войне. Однако несколько нынешних и бывших вашингтонских чиновников заявили, что мышление администрации Трампа все больше соответствует европейской точке зрения, согласно которой путин тянет время.

В среду американские спецназовцы рисковали столкнуться с москвой, когда поднялись на борт танкера, зарегистрированного в россии и обозначенного как нарушитель санкций.

Несколько часов спустя Белый дом подтвердил, что Трамп "одобрил" законопроект о санкциях во время встречи с Линдси Грэмом, одним из самых известных сторонников жесткой линии в отношении россии в Сенате.

Законопроект предоставит президенту чрезвычайные полномочия по изоляции России, включая возможность введения 500-процентных пошлин на товары, импортируемые из стран, которые закупают российскую нефть, нефтепродукты или уран.

Один бывший чиновник сказал: "Администрацию утомляет то, что русские используют стратегию "два шага вперед, один шаг назад"... кажется, что они готовы, а потом, когда возникают вопросы, на которые, как мы думали, они будут готовы, они либо наращивают усилия, либо на какое-то время прекращают разговоры".

Украина, по его словам, была более склонна к компромиссу.

Трамп сделал ряд противоречивых заявлений о путине, Гренландии, НАТО и Нобелевской премии мира09.01.26, 23:32 • 12174 просмотра

Добавим

Издание отмечает, что Трамп демонстрирует изменчивую позицию в отношении обеих сторон в российско-украинской войне, пытаясь выполнить предвыборное обещание обеспечить мир.

Частые заявления о том, что он верит в серьезность намерений путина установить мир в Украине, обеспокоили союзников Зеленского в Европе. Они указывают на то, что теплые беседы между двумя лидерами часто сопровождались ракетными и беспилотными атаками.

За день до встречи Зеленского с Трампом в Мар-а-Лаго в конце прошлого года Россия запустила баллистические ракеты и беспилотники по Киеву, в результате чего погиб по меньшей мере один человек.

Британский чиновник заявил, что в результате менталитет администрации Трампа стал ближе к европейскому взгляду на конфликт, чем когда-либо ранее. Он сказал: "Постоянная жестокость путина, его гнусное поведение и игра в игры не остаются незамеченными администрацией".

В четверг заместитель премьер-министра Великобритании Дэвид Ламми встретился с вице-президентом Джей Ди Вэнсом в Белом доме. Ожидалось, что переговоры будут сосредоточены на предложении США поддержать гарантии безопасности для защиты Украины в случае повторного нападения россии.

Как и ожидалось, мид россии осудило эти планы и заявило, что любое размещение западных войск на территории Украины будет рассматриваться как "законные цели".

Пресс-секретарь заявила: "мид россии предупреждает, что размещение воинских частей, военных объектов, складов и другой инфраструктуры западных стран на территории Украины будет классифицироваться как иностранное вмешательство".

Затем россия выпустила гиперзвуковую баллистическую ракету "Орешник" по Львовской области. Город находится в сотнях километров от линии фронта, но, что важно, очень близко от границы с Польшей, членом НАТО и ЕС. Украина заявила, что это испытание для трансатлантического сообщества.

На недавней пресс-конференции в Мар-а-Лаго, штат Флорида, господин Трамп выразил личное недовольство путиным. Он сказал: "Я не в восторге от путина, он убивает слишком много людей".

На день позже он опроверг заявления россии о том, что Украина нанесла удар по одной из резиденций путина с помощью беспилотника. На борту президентского самолета он заявил журналистам: "Я не верю, что этот удар был. Мы не верим, что это произошло теперь, когда мы смогли это проверить".

Бывший сотрудник Белого дома сказал, что Трамп также "осмелел" после рейда спецназа по захвату Николаса Мадуро, президента Венесуэлы. Он сказал: "Это была операция, которую могли провести только Соединенные Штаты или, возможно, Израиль".

Антонина Туманова

Война в УкраинеПолитика
Санкции
Энергетика
Выборы в США
Воздушная тревога
Военное положение
Война в Украине
Государственная граница Украины
Владимир Путин
Львовская область
Дэвид Лэмми
Николас Мадуро
Израиль
Джей Ди Вэнс
Белый дом
НАТО
Линдси Грэм
Венесуэла
Дональд Трамп
Европейский Союз
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина
Флорида
Киев
Польша